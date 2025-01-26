РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8242 посетителя онлайн
Новости Видео Война
7 301 25

Спецназовцы СБУ за неделю ликвидировали 468 российских захватчиков. ВИДЕО

Операторы ударных дронов Центра спецопераций "А" Службы безопасности Украины за неделю работы ликвидировали 468 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Службы безопасности Украины.

Также смотрите: Российская военнослужащая просит украинский дрон не атаковать ее. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19562) война (1400) ликвидация (3657) СБУ (19983)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+15
дохлих рашистських вбивць забагато не буває...
показать весь комментарий
26.01.2025 11:36
+12
Особливо сподобався перший відоси з групою долбйобв: "ДруХ, астаффь пакуріть, а в атвєт - тішіна".
показать весь комментарий
26.01.2025 11:43
+11
Ще і відстрілюються,підари свинособачи..
показать весь комментарий
26.01.2025 11:38
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
дохлих рашистських вбивць забагато не буває...
показать весь комментарий
26.01.2025 11:36 Ответить
Ще і відстрілюються,підари свинособачи..
показать весь комментарий
26.01.2025 11:38 Ответить
ОБЫЧНО КОГДА У ВОЙНА СПРАШИВАЕШЬ СКОЛЬКО МИНУСНУЛ !? ОН ОТВЕЧАЕТ А Я ЧТО СЧИТАЛ !?
показать весь комментарий
26.01.2025 11:42 Ответить
Особливо сподобався перший відоси з групою долбйобв: "ДруХ, астаффь пакуріть, а в атвєт - тішіна".
показать весь комментарий
26.01.2025 11:43 Ответить
Круто.
А в Одесі 6 (шість) нарядів поліції приїхали пакувати одного водія автобусу, прямо на автовокзалі.
Хто на що вчився...
показать весь комментарий
26.01.2025 12:05 Ответить
За невиконання норм щодо набору контрактників - співробітників військкомату - ТЦК відправляють на війну. А якщо точніше - до штурмових підрозділів, із яких повернутися живим практично неможливо. На цьому ґрунті назріває серйозний конфлікт, оскільки представники ТЦК не можуть знайти потрібну кількість контрактників, але й помирати за це не готові.
Яка у цього поліцейского та у як би співробітника ТЦК -- мотивація далі воювати.
показать весь комментарий
26.01.2025 12:14 Ответить
Знов кацапи понабігли нити та ТЦК лаяти... Все одно вам звизда
показать весь комментарий
26.01.2025 12:52 Ответить
А ти мабуть титан, що воює і тобі не потрібна підміна чи ротація... Третій рік з окопів не вилазиш? Та ні, ти дрищ, що сховався під мамкиною спідницею та звідти воняєш І тебе ТЦК знайдуть, тільки не 6 (шість) нарядів, а однієї дівчини буде достатньо затримати такого задрота!
показать весь комментарий
26.01.2025 12:59 Ответить
якщо потрібно, то й жінки підуть воювати та захищати Дмитрия ......

поки дивані війська включають свої багатоцільові тактичні радари тактично кушетно-есперного типу ближнього та далекого радіусу дії.

"Жінки - це не слабка стать, слабка стать - це гнилі дошки."
показать весь комментарий
26.01.2025 13:19 Ответить
Ну звісно, бо тебе вже не треба захищати, бо втікла на рашку та строчиш з кремлядської методички під бурятом та кадирівцем... Почерк в тебе якийсь нерівний
показать весь комментарий
26.01.2025 15:31 Ответить
Типова відмазка з кремлядської методички для запроданця та дрищів... А ти мабуть не встигло здриснути та конаєш від заздрощів Та хтось все ж таки бере до рук зброю і не ниє як ти і завдяки їм ще існує Україна! Те не завдяки таким ганчіркам, як ти!
показать весь комментарий
26.01.2025 15:28 Ответить
Зачекайю реакції адміністраторів "censor.net/ua" на те, як деякі опоненти переходять на образливий "ad hominem" який містить образу чи приниження опонента.

Я висловлює особисту думку, яка може не збігатися із позицією редакції.

Я не давала Вам привід переходити від обговорення предмета суперечки до обговорення особистості.
показать весь комментарий
26.01.2025 15:49 Ответить
Зачекайю реакції адміністраторів "censor.net/ua" на те, як деякі опоненти переходять на образливий "ad hominem" який містить образу чи приниження опонента.

Я не давала Вам привід переходити від обговорення предмета суперечки до обговорення особистості.
показать весь комментарий
26.01.2025 15:45 Ответить
Дякуємо Захисникам, за важку щоденну роботу!
Низький уклін вам!
Допомагаємо нашим Захисникам, хто чим, можемо!
Слава Україні!
показать весь комментарий
26.01.2025 12:08 Ответить
Переклад пісні: Не треба нікуди тікати, стій та чекай дрона як трамваю ...
показать весь комментарий
26.01.2025 13:37 Ответить
Ліквідували 468 загарбників, і, ставши раком перед Зєлєю Єрьмаківським, заарештували трьох Українських Генералів.
Зєля подякував конторським...
показать весь комментарий
26.01.2025 15:04 Ответить
😍
показать весь комментарий
26.01.2025 15:12 Ответить
Озвучка класс.Это что-корейская "черепаха-аха-аха"?
показать весь комментарий
26.01.2025 18:07 Ответить
😍
показать весь комментарий
27.01.2025 07:51 Ответить
на першому відео схоже на страйк: виглядає, що були ліквідовані всі 5 москальсько-нацистські окупанти
показать весь комментарий
27.01.2025 07:58 Ответить
 
 