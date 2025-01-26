Спецназовцы СБУ за неделю ликвидировали 468 российских захватчиков. ВИДЕО

Операторы ударных дронов Центра спецопераций "А" Службы безопасности Украины за неделю работы ликвидировали 468 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Службы безопасности Украины.

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