Спецназовцы СБУ за неделю ликвидировали 468 российских захватчиков. ВИДЕО
Операторы ударных дронов Центра спецопераций "А" Службы безопасности Украины за неделю работы ликвидировали 468 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Службы безопасности Украины.
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+15 Александр Чуднивец #474549
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+12 Ihor #596022
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+11 Микола Січень #595701
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А в Одесі 6 (шість) нарядів поліції приїхали пакувати одного водія автобусу, прямо на автовокзалі.
Хто на що вчився...
Яка у цього поліцейского та у як би співробітника ТЦК -- мотивація далі воювати.
поки дивані війська включають свої багатоцільові тактичні радари тактично кушетно-есперного типу ближнього та далекого радіусу дії.
"Жінки - це не слабка стать, слабка стать - це гнилі дошки."
Я висловлює особисту думку, яка може не збігатися із позицією редакції.
Я не давала Вам привід переходити від обговорення предмета суперечки до обговорення особистості.
Я не давала Вам привід переходити від обговорення предмета суперечки до обговорення особистості.
Низький уклін вам!
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Слава Україні!
Зєля подякував конторським...