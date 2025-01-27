Бібліотека Голокосту Вінера відкрила онлайн-доступ до архівів із фото концтаборів. ФОТО

До Дня пам’яті жертв Голокосту Бібліотека Вінера представила онлайн-платформу, що відкриває доступ до більш ніж 150 тисяч унікальних записів.

Про це повідомляє The Guardian, інформує Цензор.НЕТ.

Архів містить листи, брошури, фотографії, газети, книги, мемуари, твори мистецтва і свідчення очевидців, що охоплюють період від довоєнного життя євреїв до документів Нюрнберзького процесу.

Як зазначається, серед найцінніших матеріалів - фото, зроблені у гетто Лицманштадт, знімки з концтабору Аушвіц-Біркенау та офіційні документи, які використовувалися у судових процесах проти нацистів. Користувачі також можуть знайти особисті листи єврейських родин, спогади вцілілих та неопубліковані рукописи, що відтворюють масштаби трагедії Голокосту.

Директор бібліотеки Тобі Сімпсон зазначив, що новий цифровий проєкт створений для того, щоб залучити нову аудиторію дослідників і зберегти пам’ять про події Голокосту в цифрову епоху.

Бібліотека Вінера

Бібліотека Голокосту Вінера, заснована у 1933 році німецьким євреєм Альфредом Вінером, стала важливим джерелом інформації про злочини нацистського режиму.

Вінер, який працював у центральній асоціації німецьких громадян єврейської віри, спочатку збирав інформацію про переслідування євреїв у Німеччині, а напередодні Другої світової війни перевіз колекцію до Лондона, де бібліотека існує й досі.

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