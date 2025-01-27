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Бібліотека Голокосту Вінера відкрила онлайн-доступ до архівів із фото концтаборів. ФОТО

До Дня пам’яті жертв Голокосту Бібліотека Вінера представила онлайн-платформу, що відкриває доступ до більш ніж 150 тисяч унікальних записів.

Про це повідомляє The Guardian, інформує Цензор.НЕТ.

Бібліотека Вінера зробила архіви Голокосту доступними онлайн

Архів містить листи, брошури, фотографії, газети, книги, мемуари, твори мистецтва і свідчення очевидців, що охоплюють період від довоєнного життя євреїв до документів Нюрнберзького процесу.

Бібліотека Вінера зробила архіви Голокосту доступними онлайн

Як зазначається, серед найцінніших матеріалів - фото, зроблені у гетто Лицманштадт, знімки з концтабору Аушвіц-Біркенау та офіційні документи, які використовувалися у судових процесах проти нацистів. Користувачі також можуть знайти особисті листи єврейських родин, спогади вцілілих та неопубліковані рукописи, що відтворюють масштаби трагедії Голокосту.

Директор бібліотеки Тобі Сімпсон зазначив, що новий цифровий проєкт створений для того, щоб залучити нову аудиторію дослідників і зберегти пам’ять про події Голокосту в цифрову епоху.

Бібліотека Вінера зробила архіви Голокосту доступними онлайн

Бібліотека Вінера

Бібліотека Голокосту Вінера, заснована у 1933 році німецьким євреєм Альфредом Вінером, стала важливим джерелом інформації про злочини нацистського режиму.

Вінер, який працював у центральній асоціації німецьких громадян єврейської віри, спочатку збирав інформацію про переслідування євреїв у Німеччині, а напередодні Другої світової війни перевіз колекцію до Лондона, де бібліотека існує й досі.

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Автор: 

архів (81) фото (175) Голокост (141)


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Топ коментарі
+8
Фото з ГУЛАГу нема...
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27.01.2025 15:58
+8
Таке очікує і на українців, якщо ми опинимось в окупації у орків. ***** мріє нас знищити, і зробить це, якщо Захід йому це дозволить, а ми не зможемо захиститись.
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27.01.2025 16:16
+7
Кацапи такі фото або знищили, або приховають дуже пильно...
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27.01.2025 16:17
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вивід один - не можна підкорятись та як баран йти на убій
33 рік теж про це...
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27.01.2025 15:58 Відповісти
Фото з ГУЛАГу нема...
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27.01.2025 15:58 Відповісти
Кацапи такі фото або знищили, або приховають дуже пильно...
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27.01.2025 16:17 Відповісти
Хто фоткав той сам попадав на 25 за порушення правил на режимному об'єкті...може є біломор канал...але сумніваюсь
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27.01.2025 21:38 Відповісти
Таке очікує і на українців, якщо ми опинимось в окупації у орків. ***** мріє нас знищити, і зробить це, якщо Захід йому це дозволить, а ми не зможемо захиститись.
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27.01.2025 16:16 Відповісти
Спасение евреев от Холокоста, которое россияне ставят себе в заслугу, было побочным эффектом американского лендлиза. Если бы не он, то россияне уже 80 лет жили бы спокойной, сытой и мирной жизнью под сенью Германии и ее Третьего Рейха. (Евреев бы правда они перебили.) Не думаю, что нынешних россиян это как-то бы сильно волновало. Ну не вспоминают же они, как вырезали поголовно жителей Казани, Новгорода, Батурина, миллионные жертвы гражданской войны, голодомора, мясные штурмы Второй Мировой...
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27.01.2025 16:20 Відповісти
Науковці дуже сумніваються у правдивості 3-6 мільйонів жертв серед евреїв. Для безслідного (саме на це зроблено наголос при підрахунках!) знищення такої кількості людей у Нацистів просто не було ресурсів. Наприклад, для спалення одного тіла потрібно 2 кубометри лісу! Кожен бажаючий може порахувати, які це колосальні затрати на знищення і реальні можливості концтаборів...
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27.01.2025 16:20 Відповісти
Первый бот. 30 минут после появления публикации.
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27.01.2025 16:44 Відповісти
А по суті нема чого сказати?
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27.01.2025 17:08 Відповісти
не переймайся, тебе спалять на тирсі.
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27.01.2025 16:55 Відповісти
вони газом топили
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27.01.2025 18:19 Відповісти
евреи евреи.... сколько можно ныть. А вот сколько уничтожили коммуняки в ГУЛАГе - НОЛЬ информации.
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27.01.2025 18:19 Відповісти
 
 