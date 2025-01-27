Інформувала ворога: харків’янку засуджено до 11 років ув’язнення за співпрацю з російським військовим кореспондентом, - Офіс генпрокурора. ФОТО

Суд визнав мешканку Харкова винною у співпраці з державою-агресором, виправдовуванні збройної агресії Росії проти України та запереченні її правопорушень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Як зазначається, жінка за допомогою забороненої в Україні соціальної мережі запропонувала співпрацю громадянину Росії, який є військовим кореспондентом і залучений до інформаційних операцій проти України. У період із січня по квітень 2024 року вона передавала йому дані про мобілізаційні та контрдиверсійні заходи в Харкові, роботу систем ППО та наслідки ракетних ударів РФ.

У своїх переписках обвинувачена заперечувала факт російської агресії, стверджуючи, що Росія була "вимушена розпочати військові дії".

За публічного обвинувачення Черкаської обласної прокуратури суд засудив харків’янку за інформаційну діяльність на користь Росії. Вона визнана винною за статтями ч. 6 ст. 111-1, ч. 1, ч. 3 ст. 436-2 КК України, які передбачають відповідальність за співпрацю з агресором та виправдовування його дій. На момент судового вироку вона перебувала під вартою.

Вирок передбачає 11 років ув’язнення з конфіскацією майна. Крім того, її позбавлено права обіймати посади в органах державної влади, місцевого самоврядування та організаціях, що надають публічні послуги, на строк у 15 років.

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