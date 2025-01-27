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10 років в’язниці отримав російський шпигун із Харкова, який передавав ворогу секретну документацію та "зливав" дані про ЗСУ. ФОТО

До 10 років за ґратами засуджено російського шпигуна, який "полював" у Харкові на секретну документацію та розвідував дислокації Сил оборони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Як зазначається, за підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської обласної прокуратури суд визнав громадянина РФ винним у шпигунстві, поширенні інформації про переміщення, рух, розташування ЗСУ, а також у придбанні, носінні та зберіганні вибухового пристрою без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 114, ч. 3 ст. 114-2, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 114-2, ч. 1 ст. 263 КК України).

Йому призначено покарання - 10 років позбавлення волі.

Що відомо про засудженого?

За даними Офісу генпрокурора, засуджений - громадянин РФ, який багато років мешкає в Харкові та працює у відділені одного з українських банків.

"Прокурори довели, що чоловік, працюючи у банківській установі, шпигував на користь рф. Будучи завербованим російськими спецслужбами, він налагодив контакт з особою, яка, на його думку, мала доступ до держтаємниці. Таємні дані були необхідні ворогу для завдання ударів по місцях зберігання документації з метою її знищення та, як наслідок, протидії відновленню критично важливої інфраструктури, яка вже постраждала від обстрілів з боку держави-агресора", - йдеться у повідомленні.

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суд над російських шпигуном з Харкова
суд над російських шпигуном з Харкова

Крім того, чоловік збирав інформацію про місця дислокації особового складу та військової техніки українських захисників на території Харкова. Пересуваючись по місту, він фіксував, в тому числі за допомогою відеореєстратора, місця розташування ЗСУ. Зібрані розвідувальні відомості він передавав через месенджер своєму куратору. Ворог використовував їх для планування масованих атак. Крім того, до підривної діяльності проти України він також залучив свого знайомого - посадовця банку. Наразі обвинувальний акт стосовно нього вже передано до суду.

Завдяки злагодженим і скоординованим діям правоохоронців у липні 2024 року шпигуна було викрито та затримано.

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На вирок він очікував під вартою. У судовому засіданні свою вину визнав повністю.

Автор: 

вирок (1090) СБУ (12918) Харків (5666) шпигунство (1012) Офіс Генпрокурора (3272) Харківська область (1042) Харківський район (318)


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Через полгода-год вернется героем домой по обмену.
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27.01.2025 16:22 Відповісти
На пушку бутилку посадити - нехай політає відчує...
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27.01.2025 16:25 Відповісти
атепер порівняйте із строком, який навалив суд сраної денере грузинському добровольцю- довічне!! ***, чи не давно пора змінити КК у воєнний час для таких підарів??
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27.01.2025 16:58 Відповісти
А чого не довічно.
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27.01.2025 17:45 Відповісти
А де фото???
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27.01.2025 18:19 Відповісти
А що це у нас за закони такі гуманні - 10 років за шпіонаж, зраду під час війни? За смерті безневинних людей? Щоби що, щоб заохочувати? Якби було б адекватне покарання, не було б охочих. Бо знали б, що кара буде сувора, а так... Наших полонених одразу розстрілюють, а рашистам у полоні навіть учора дозволили телефонувати додому. Потрібно зрівняти умови полонених - у нас і у рашці, бо які заморожені, скалічені повертаються, усі бачили
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29.01.2025 10:44 Відповісти
 
 