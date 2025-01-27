10 років в’язниці отримав російський шпигун із Харкова, який передавав ворогу секретну документацію та "зливав" дані про ЗСУ. ФОТО

До 10 років за ґратами засуджено російського шпигуна, який "полював" у Харкові на секретну документацію та розвідував дислокації Сил оборони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Як зазначається, за підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської обласної прокуратури суд визнав громадянина РФ винним у шпигунстві, поширенні інформації про переміщення, рух, розташування ЗСУ, а також у придбанні, носінні та зберіганні вибухового пристрою без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 114, ч. 3 ст. 114-2, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 114-2, ч. 1 ст. 263 КК України).

Йому призначено покарання - 10 років позбавлення волі.

Що відомо про засудженого?

За даними Офісу генпрокурора, засуджений - громадянин РФ, який багато років мешкає в Харкові та працює у відділені одного з українських банків.

"Прокурори довели, що чоловік, працюючи у банківській установі, шпигував на користь рф. Будучи завербованим російськими спецслужбами, він налагодив контакт з особою, яка, на його думку, мала доступ до держтаємниці. Таємні дані були необхідні ворогу для завдання ударів по місцях зберігання документації з метою її знищення та, як наслідок, протидії відновленню критично важливої інфраструктури, яка вже постраждала від обстрілів з боку держави-агресора", - йдеться у повідомленні.

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Крім того, чоловік збирав інформацію про місця дислокації особового складу та військової техніки українських захисників на території Харкова. Пересуваючись по місту, він фіксував, в тому числі за допомогою відеореєстратора, місця розташування ЗСУ. Зібрані розвідувальні відомості він передавав через месенджер своєму куратору. Ворог використовував їх для планування масованих атак. Крім того, до підривної діяльності проти України він також залучив свого знайомого - посадовця банку. Наразі обвинувальний акт стосовно нього вже передано до суду.

Завдяки злагодженим і скоординованим діям правоохоронців у липні 2024 року шпигуна було викрито та затримано.

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На вирок він очікував під вартою. У судовому засіданні свою вину визнав повністю.