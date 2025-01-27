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Вилучено гранатомети, набої, вибухівку: на Херсонщині поліцейські провели 19 обшуків для перекриття каналів незаконного збуту зброї. ФОТОрепортаж

На Херсонщині правоохоронці провели 19 обшуків для перекриття каналів незаконного збуту зброї. Серед вилученого вогнепальна зброя, гранатомети, вибухові речовини.

Про це повідомляє ГУ Нацполіції у Херсонській області, інформує Цензор.НЕТ.

"Херсонські поліцейські за процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури у межах масштабної всеукраїнської спецоперації, яка мала за мету перекриття каналів незаконного збуту та зберігання зброї, боєприпасів, а також унеможливлення їхнього потрапляння до рук криміналітету, провели на деокупованій території області 19 одночасних обшуків у причетних до вказаних злочинів осіб", - йдеться у повідомленні.

вилучення незаконної зброї

вилучення незаконної зброї

У результаті поліцейські вилучили озброєння різного виду, зокрема:

  • три одиниці вогнепальної зброї;
  • два гранатомети;
  • 15 гранат;
  • 4585 набоїв різного калібру;
  • майже 26 кг вибухових речовин;
  • чотири інші боєприпаси до різних систем озброєння.

вилучення незаконної зброї

вилучення незаконної зброї

Також серед вилученого гроші, отриманні злочинним шляхом та наркотичні речовини.

вилучення незаконної зброї

вилучення незаконної зброї

Окрім цього, у поліції уточнили, що "одного зі зловмисників задокументували під час продажу ним гранатомету та реактивної гранати за 25 тис. гривень".

вилучення незаконної зброї

вилучення незаконної зброї

За вказаними фактами затримано двох чоловіків. 

вилучення незаконної зброї

вилучення незаконної зброї

Дивіться також: Понад 800 одиниць зброї та 57 кг вибухівки: проведено понад 1000 одночасних обшуків щодо незаконного обігу зброї по всій Україні, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Автор: 

обшук (1978) зброя (7520) Нацполіція (15261) Херсонська область (5851)


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Хтозна що й казати, як прийдуть підари то де буде та поліція?
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27.01.2025 18:44 Відповісти
С шайхетом на закарпаті
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27.01.2025 18:59 Відповісти
Нормальний такий домашній арсенал для захисту від москальських окупантів.

А та довбана поліція при ймовірному наступі москалів просто втече.
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27.01.2025 19:07 Відповісти
Городи всі перекопали ? Особливо там, де земля мастилом пролита.....
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27.01.2025 19:10 Відповісти
 
 