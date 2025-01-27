Вилучено гранатомети, набої, вибухівку: на Херсонщині поліцейські провели 19 обшуків для перекриття каналів незаконного збуту зброї. ФОТОрепортаж

На Херсонщині правоохоронці провели 19 обшуків для перекриття каналів незаконного збуту зброї. Серед вилученого вогнепальна зброя, гранатомети, вибухові речовини.

Про це повідомляє ГУ Нацполіції у Херсонській області, інформує Цензор.НЕТ.

"Херсонські поліцейські за процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури у межах масштабної всеукраїнської спецоперації, яка мала за мету перекриття каналів незаконного збуту та зберігання зброї, боєприпасів, а також унеможливлення їхнього потрапляння до рук криміналітету, провели на деокупованій території області 19 одночасних обшуків у причетних до вказаних злочинів осіб", - йдеться у повідомленні.

У результаті поліцейські вилучили озброєння різного виду, зокрема:

три одиниці вогнепальної зброї;

два гранатомети;

15 гранат;

4585 набоїв різного калібру;

майже 26 кг вибухових речовин;

чотири інші боєприпаси до різних систем озброєння.

Також серед вилученого гроші, отриманні злочинним шляхом та наркотичні речовини.

Окрім цього, у поліції уточнили, що "одного зі зловмисників задокументували під час продажу ним гранатомету та реактивної гранати за 25 тис. гривень".

За вказаними фактами затримано двох чоловіків.

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