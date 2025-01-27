УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6822 відвідувача онлайн
Новини Фото
3 991 54

На Київщині 14-річний підліток виліз на дах потяга та зазнав ураження струмом, - поліція. ФОТО

У Київській області 14-річний хлопець виліз на дах електропотяга, схопився за струмоприймач та зазнав ураження струмом. Його госпіталізували з опіками.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Київській області, інформує Цензор.НЕТ.

За даними правоохоронців, виклик щодо інциденту надійшов до поліції 26 січня о 15:28 від чергового залізничної станції "Бобрик", який повідомив про травмування підлітка.

Зазначається, що у той день група неповнолітніх їхала електропотягом "Київ-Ніжин". Під час руху потяга вони пішли до міжвагонного тамбура. Один із них виліз на дах вагона.

Підліток взявся рукою за струмоприймач і його вразило струмом. З опіками тіла 14-річного хлопця ушпиталили до лікарні у Броварах.

Слідчі розпочали досудове розслідування та відкрили кримінальне провадження за статтею 128 Кримінального кодексу України (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Група підлітків побила 50-річного чоловіка у Миколаївській області: поліція розпочала розслідування

Підліток на Броварщині заліз на дах потяга, де його вдарило струмом

Автор: 

Київська область (4082) підлітки (421) потяг (1978) Нацполіція (15261)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+16
Попуй. Одним дебілом стало менше.
показати весь коментар
27.01.2025 19:18
+13
Чи вдома розеток немає?
показати весь коментар
27.01.2025 19:18
+8
Читаю вчора статтю як 12 річний ідіот разом з 14 річною кобилою чоловіка за 50 побили і відео третій дегенерат знімав , ну точно тобі рашка , від співчуття до малолітніх виродків аж сльозу вичавив із себе (( Коли ми були підлітками , то нас посилали пенсіонерам по господарству допомагати , а не на електрички вилазити , а тепер ось місяць тому відео виклали як взагалі якесь сопляча років семи- восьми вчепилося позаду трамвая у Дніпрі і сокирою корпус рубає , давай його разом пожаліємо бо воно ж "дитина "
показати весь коментар
27.01.2025 20:57
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Попуй. Одним дебілом стало менше.
показати весь коментар
27.01.2025 19:18 Відповісти
Прєвєнтівно дємбєльнулся.
показати весь коментар
27.01.2025 19:19 Відповісти
преба електропотяги заборонити, а то ЗЕ нікому буде вибирати
показати весь коментар
27.01.2025 23:50 Відповісти
Чи вдома розеток немає?
показати весь коментар
27.01.2025 19:18 Відповісти
Від розетки не такі відчуття (( Якщо серйозно , то напруга в мережі якраз розрахована що отакі ідіоти можуть вдома "поекспериментувати" , лише одиниці з них здатні від ураження таким струмом копита відкинути , в основному гарно тіпне ((
показати весь коментар
27.01.2025 19:28 Відповісти
напруга в мережі завжди була однакова, звісно якщо ти не хотів відчути нові відчуття та схопився за 3 фазний кабель.
І так зараз практично у кожному щитку стоять УЗО, від таких дебілів що сують кінцівки у розетки.
показати весь коментар
27.01.2025 19:37 Відповісти
Я десь написав що у нас напругу в мережі змінювали ? ((
показати весь коментар
27.01.2025 19:40 Відповісти
Читаю коменти та думку гадаю:"Мабуть я в рашцi. Якi "доброзличвивi" коменти." Люди, ви що подурiли?! Дитинi 14 рокiв. Ви, чоловiки, забули яркими були пiдлiтками, молодшими? Скiльки дурi було у вас...😏 А зараз стiльки гiвна на дитину льете... Капец! 😠
показати весь коментар
27.01.2025 20:13 Відповісти
Та воно й у 14 років можна більше розуму в голові мати… Бо тут, судячи з усього, проблема не вікова.
показати весь коментар
27.01.2025 20:40 Відповісти
Читаю вчора статтю як 12 річний ідіот разом з 14 річною кобилою чоловіка за 50 побили і відео третій дегенерат знімав , ну точно тобі рашка , від співчуття до малолітніх виродків аж сльозу вичавив із себе (( Коли ми були підлітками , то нас посилали пенсіонерам по господарству допомагати , а не на електрички вилазити , а тепер ось місяць тому відео виклали як взагалі якесь сопляча років семи- восьми вчепилося позаду трамвая у Дніпрі і сокирою корпус рубає , давай його разом пожаліємо бо воно ж "дитина "
показати весь коментар
27.01.2025 20:57 Відповісти
це ви з власного досвіду?
показати весь коментар
27.01.2025 23:37 Відповісти
З досвіду людства щодо опору людського тіла .
показати весь коментар
28.01.2025 00:05 Відповісти
Про відчуття я в курсі з шести рочків, коли виделочку у нагріту спіральку пхнув...
показати весь коментар
28.01.2025 01:10 Відповісти
Так в розетці 230 Вольт, а на контактній лінії 25000 Вольт. ОШШШуШЄнія не ті
показати весь коментар
27.01.2025 19:33 Відповісти
вбиває струм. напруга ще нікого не вбила.
показати весь коментар
27.01.2025 19:36 Відповісти
Та це зрозуміло. Я ж не про те шо вбиває, а шо ні. Я про аШШУШЄнія
показати весь коментар
27.01.2025 19:44 Відповісти
Навіяли...нема струму без напруги, нема диму без вогню...
показати весь коментар
27.01.2025 19:55 Відповісти
Вбиває дурість (( Це як із цигарками- на пачці чомусь не пишуть що вбиває нікотин чи якась інша складова , а "куріння " ((
показати весь коментар
27.01.2025 21:10 Відповісти
Точно? Не 600?
показати весь коментар
27.01.2025 20:02 Відповісти
https://kvazar.com.ua/uk/novosti-ua/226-dva-standarti-tokiv-ukr-zaliznitsi-vipryamlyachi
показати весь коментар
27.01.2025 20:04 Відповісти
Точно. 600 це у трамвайній и тролейбусній контактній мережах.
показати весь коментар
27.01.2025 21:51 Відповісти
Бобр, курва, куди ти лізло...
показати весь коментар
27.01.2025 19:18 Відповісти
по "двіжуху " ((
показати весь коментар
27.01.2025 19:30 Відповісти
відосик для тік тока запиляти чи інстаграмчика
показати весь коментар
27.01.2025 20:31 Відповісти
Таке відбувається вже давно.Ще до епохи швидкісного інтернету.Що в голові,незрозуміло.
показати весь коментар
27.01.2025 19:19 Відповісти
Та що там у тій голові крім шворки на якій вуха трималися ((
показати весь коментар
27.01.2025 19:32 Відповісти
Ну тепер язиком зможе перевіряти напругу в розетках
показати весь коментар
27.01.2025 19:19 Відповісти
Якщо язик не відгорів ((
показати весь коментар
27.01.2025 19:31 Відповісти
в дшв пойдет....
показати весь коментар
27.01.2025 19:21 Відповісти
Ти саме так зробив ? На якій станції тебе свого часу шибануло ? ((
показати весь коментар
27.01.2025 19:33 Відповісти
сынок твой???)
показати весь коментар
27.01.2025 19:52 Відповісти
твой внучок , вєсь в дєда , смог павтаріть ))
показати весь коментар
27.01.2025 20:49 Відповісти
Виписати йому Премію Дарвіна...
показати весь коментар
27.01.2025 19:22 Відповісти
він її вже отримав
показати весь коментар
27.01.2025 19:34 Відповісти
Йому і без премії в реанімації з обпеченою дупою класно ((
показати весь коментар
27.01.2025 19:34 Відповісти
Вже аж якось незручно за Дарвіна згадувати
показати весь коментар
27.01.2025 19:23 Відповісти
Та й навіщо його згадувати якщо останнім часом його теорію науковці ні в х.й не ставлять ((
показати весь коментар
27.01.2025 19:37 Відповісти
Вчоні бувають всякі.
показати весь коментар
27.01.2025 19:45 Відповісти
Ну ось одного "навчило" , дивися тепер у дорослому віці якусь "теорію струн" розробить власну, або теорію раптових систем ((
показати весь коментар
27.01.2025 21:00 Відповісти
- Расскажите нам корпускулярно-волновую теорию света.
- Я не Света, я Таня.
показати весь коментар
27.01.2025 21:03 Відповісти
показати весь коментар
27.01.2025 21:05 Відповісти
Ні, він тепер пожиттєво буде розробляти теорію вирощування штучної шкіри для особистого застосування.
показати весь коментар
27.01.2025 21:55 Відповісти
Може і так ((
показати весь коментар
27.01.2025 22:06 Відповісти
Тесла !
показати весь коментар
27.01.2025 19:35 Відповісти
Тесла, що у маска.
показати весь коментар
27.01.2025 19:38 Відповісти
Нє , Ампер !
показати весь коментар
27.01.2025 19:38 Відповісти
ПАЦАНАМ скажу "ЦЕ не круто!" Звернись до ТЦК, візьми автомат і йди у будь-яку бригаду. Оце точно КРУТО !
показати весь коментар
27.01.2025 19:46 Відповісти
До автомата він не доріс , а тепер і не дадуть вже ніколи , добре якщо хоч в живих залишиться , каліцтво собі забезпечив , телепень малолітній !
показати весь коментар
27.01.2025 21:02 Відповісти
Просто не повірив своїй вчительці з фізики про ел. струм...
показати весь коментар
27.01.2025 20:00 Відповісти
Яка вчителька фізики , четвертий рік дистанційне навчання , він ту вчительку один раз за життя на фото бачив .
показати весь коментар
27.01.2025 21:04 Відповісти
мабуть, містер Дарвін про щось здогадувався?
показати весь коментар
27.01.2025 21:31 Відповісти
Ну кто скажет, то не дебил? Ну ладно, пацан, пацаны всюду всегда лезут, но в 14 лет уже обязан ясно понимать опасность.
показати весь коментар
27.01.2025 21:58 Відповісти
То він навіть селфі не зробив ?
показати весь коментар
27.01.2025 22:09 Відповісти
Еволюційний відбір в дії!
показати весь коментар
27.01.2025 22:44 Відповісти
 
 