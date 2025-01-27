На Київщині 14-річний підліток виліз на дах потяга та зазнав ураження струмом, - поліція. ФОТО
У Київській області 14-річний хлопець виліз на дах електропотяга, схопився за струмоприймач та зазнав ураження струмом. Його госпіталізували з опіками.
Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Київській області, інформує Цензор.НЕТ.
За даними правоохоронців, виклик щодо інциденту надійшов до поліції 26 січня о 15:28 від чергового залізничної станції "Бобрик", який повідомив про травмування підлітка.
Зазначається, що у той день група неповнолітніх їхала електропотягом "Київ-Ніжин". Під час руху потяга вони пішли до міжвагонного тамбура. Один із них виліз на дах вагона.
Підліток взявся рукою за струмоприймач і його вразило струмом. З опіками тіла 14-річного хлопця ушпиталили до лікарні у Броварах.
Слідчі розпочали досудове розслідування та відкрили кримінальне провадження за статтею 128 Кримінального кодексу України (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження).
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
І так зараз практично у кожному щитку стоять УЗО, від таких дебілів що сують кінцівки у розетки.
- Я не Света, я Таня.