Група підлітків побила 50-річного чоловіка у Миколаївській області: поліція розпочала розслідування

Правоохоронці Миколаївщини відкрили кримінальне провадження за фактом побиття підлітками 50-річного чоловіка. Відповідне відео правоохоронці виявили у соцмережах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Миколаївщини.

Правоохоронці розповіли, що у конфлікті брали участь троє неповнолітніх: 14-річна дівчина та 12-річний хлопець, які били чоловіка, а також 13-річний підліток, який зняв побиття на камеру. Поліціянти з'ясували, що потерпілим був 50-річний житель Вознесенського району.

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 122 Кримінального кодексу України — умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження. За це передбачене покарання у вигляді виправних робіт на строк до 2 років, обмеження волі на строк до 3 років або позбавлення волі на строк до 3 років.

Наразі поліція з’ясовує усі обставини інциденту.

Слід зазначити, що за останній тиждень випадки побиття неповнолітніми траплялися неодноразово у різних регіонах України.

25 січня, під час моніторингу соціальних мереж в одному з Telegram каналів, правоохоронці виявили відео, на якому підлітки бʼють хлопця. Відео, на якому зафіксовано жорстоке побиття юнака у підвалі будинку, наразі поширюється у соцмережах.

20 січня у мережі опублікували відеозапис, на якому зафільмоване побиття та знущання групи підлітків над 12-річною дівчинкою у Білій Церкві на Київщині. Столичні правоохоронці встановили всіх учасників конфлікту, в якому побили 13-річну школярку в Оболонському районі Києва. Серед них і ті, хто вдарив дівчинку по обличчю.

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