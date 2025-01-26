Група підлітків побила 50-річного чоловіка у Миколаївській області: поліція розпочала розслідування
Правоохоронці Миколаївщини відкрили кримінальне провадження за фактом побиття підлітками 50-річного чоловіка. Відповідне відео правоохоронці виявили у соцмережах.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Миколаївщини.
Правоохоронці розповіли, що у конфлікті брали участь троє неповнолітніх: 14-річна дівчина та 12-річний хлопець, які били чоловіка, а також 13-річний підліток, який зняв побиття на камеру. Поліціянти з'ясували, що потерпілим був 50-річний житель Вознесенського району.
За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 122 Кримінального кодексу України — умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження. За це передбачене покарання у вигляді виправних робіт на строк до 2 років, обмеження волі на строк до 3 років або позбавлення волі на строк до 3 років.
Наразі поліція з’ясовує усі обставини інциденту.
Слід зазначити, що за останній тиждень випадки побиття неповнолітніми траплялися неодноразово у різних регіонах України.
25 січня, під час моніторингу соціальних мереж в одному з Telegram каналів, правоохоронці виявили відео, на якому підлітки бʼють хлопця. Відео, на якому зафіксовано жорстоке побиття юнака у підвалі будинку, наразі поширюється у соцмережах.
20 січня у мережі опублікували відеозапис, на якому зафільмоване побиття та знущання групи підлітків над 12-річною дівчинкою у Білій Церкві на Київщині. Столичні правоохоронці встановили всіх учасників конфлікту, в якому побили 13-річну школярку в Оболонському районі Києва. Серед них і ті, хто вдарив дівчинку по обличчю.
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Якщо вона не розуміє, про що я пишу і як це стосується тексту новини, то нехай у неї через це голова болить, а не у мене.
і завжди будете пропускати ..доля Ваша така
которую остановить можно только жесточайшими мерами, вплоть до пожизненного лишения
свободы не только самих уродов, но и их родителей.
непотріб почула свободу
такі гроші були, є та будуть у звичайних українців які працюють не з 9,00 до 17,00 і з двома п"яними вихідними,
а від початку до упору
ті які хочуть, і роблять щоб мати цей будинок, цю квартиру, та дядю, який не платить посилають накуй та шукають де заробити
і наведу приклад.
один, закінчив факультет океанолога і вже 27 років не може знайти роботу по професії...
сидить на пенсію батьків, чекає поки перепишуть на нього майно, тобто коли здохнуть.
другий, закінчив два вуза, торгує на ринку оселедцями, має свій класний будинок в передмістті та дуже достойно живе....
третій куярить на будівництві і отримує 50-100 к зарплати
четвертий там же але отримує 20-25к
п"ятий, думав що самий хитрожопий, набрався кредитів, напозичався і в бігах, але хрен буде працювати.
03.01.2024 15:24
Стаття 22 Кримінально кодексу України «Вік, з якого може наставати кримінальна відповідальність» - Кримінальній відповідальності підлягають особи, яким до вчинення кримінального правопорушення виповнилося шістнадцять років.
Але є і винятки, за вбивство, зґвалтовання та деякі інші тяжкі злочини кримінальна відповідальність настає після 14 років. На молодших кримінальний кодекс не розповсюджується.
Треба масові страти узаконювати, нарід низької якості зовсім...