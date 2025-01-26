УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6395 відвідувачів онлайн
Новини
6 026 52

Група підлітків побила 50-річного чоловіка у Миколаївській області: поліція розпочала розслідування

На Миколаївщині група неповнолітніх побила 50-річного чоловіка

Правоохоронці Миколаївщини відкрили кримінальне провадження за фактом побиття підлітками 50-річного чоловіка. Відповідне відео правоохоронці виявили у соцмережах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Миколаївщини.

Правоохоронці розповіли, що у конфлікті брали участь троє неповнолітніх: 14-річна дівчина та 12-річний хлопець, які били чоловіка, а також 13-річний підліток, який зняв побиття на камеру. Поліціянти з'ясували, що потерпілим був 50-річний житель Вознесенського району.

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 122 Кримінального кодексу України — умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження. За це передбачене покарання у вигляді виправних робіт на строк до 2 років, обмеження волі на строк до 3 років або позбавлення волі на строк до 3 років.

Наразі поліція з’ясовує усі обставини інциденту.

Слід зазначити, що за останній тиждень випадки побиття неповнолітніми траплялися неодноразово у різних регіонах України.

25 січня, під час моніторингу соціальних мереж в одному з Telegram каналів, правоохоронці виявили відео, на якому підлітки бʼють хлопця. Відео, на якому зафіксовано жорстоке побиття юнака у підвалі будинку, наразі поширюється у соцмережах.

20 січня у мережі опублікували відеозапис, на якому зафільмоване побиття та знущання групи підлітків над 12-річною дівчинкою у Білій Церкві на Київщині. Столичні правоохоронці встановили всіх учасників конфлікту, в якому побили 13-річну школярку в Оболонському районі Києва. Серед них і ті, хто вдарив дівчинку по обличчю.

 Читайте також на "Цензор.НЕТ": Поліція відкрила кримінальну справу за фактом побиття школярки в Києві (оновлено)

 

Автор: 

побиття (949) Миколаївська область (2293) підлітки (421) знущання (106)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+13
Розпуста та безкарність сцикоти яка толпою гападає . А вдруг відгрібають пестюлєй то ще можуть і посадити . Недарма сцікуху з собою тягають
показати весь коментар
26.01.2025 14:25
+7
В тебе дах підтікає, киця. В новині ні слова про ТЦК.
показати весь коментар
26.01.2025 14:26
+5
..один підлий удар ззаду-збоку від "викоханої маминої квіточки" - і будь-яка людина може "стати настільки немічною"..
показати весь коментар
26.01.2025 16:26
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В тебе дах підтікає, киця. В новині ні слова про ТЦК.
показати весь коментар
26.01.2025 14:26 Відповісти
Кому що болить...
показати весь коментар
26.01.2025 14:32 Відповісти
Аня ось, наприклад, з тваринками розмовляє, але ж я її за це не засуджую.
Якщо вона не розуміє, про що я пишу і як це стосується тексту новини, то нехай у неї через це голова болить, а не у мене.
показати весь коментар
26.01.2025 14:41 Відповісти
Розпуста та безкарність сцикоти яка толпою гападає . А вдруг відгрібають пестюлєй то ще можуть і посадити . Недарма сцікуху з собою тягають
показати весь коментар
26.01.2025 14:25 Відповісти
така собі толпа .. нормальний 50+ чоловік таке гівно враз приб'є
показати весь коментар
26.01.2025 16:16 Відповісти
Те що йому 50+ не означає автоматично що це "Шварцнегер" після спортзалу , а більш за все зовсім навпаки та іше і під шафе , ну а 12 річні ******** нині часто як шакали себе ведуть .
показати весь коментар
26.01.2025 20:31 Відповісти
Ви серйозно ? ))..12 років це немовля фактично ..Ви по собі шафетному тілу не судіть ))
показати весь коментар
26.01.2025 20:47 Відповісти
Здається ви тут філософствували нещодавно щодо того як ноги мерзнуть (( тому пробачу цей висер у мій бік, зробивши знижку на старечий маразм , просто не мотайте соплі на кулачок коли 12 річні "немовлята " вас десь відпи..ять і не спихайте на свій вік , аніжєдєті ((
показати весь коментар
26.01.2025 21:19 Відповісти
поплакався, опеньок ) ..йди міняй підгузок
показати весь коментар
26.01.2025 22:00 Відповісти
співчуваю твоєму маразму , ідіоте ))
показати весь коментар
26.01.2025 22:03 Відповісти
і все ж таки пропустили, шафетний мішок гівна )

і завжди будете пропускати ..доля Ваша така
показати весь коментар
26.01.2025 22:05 Відповісти
Спічуваю , тьопа , твоїм комплексам , але нічим не допоможу , тобі вже ніхто не допоможе )) поки не в повному маразмі - оплати ритуалку і збігай заповіт нашкрябай , звісно якщо є що до нього включити )))))))
показати весь коментар
26.01.2025 22:08 Відповісти
а Ви володья не пропускайте ))..але ж пропустите)), шафетний мішок гівна )
показати весь коментар
26.01.2025 22:01 Відповісти
Тьопа , не нєрвнічайтє , у вашєм возрастє ето врєдно для вашєго рохлячєго організма ))
показати весь коментар
26.01.2025 22:05 Відповісти
Импотентность власти по отношению к малолетним варварам породила вседозволенность,

которую остановить можно только жесточайшими мерами, вплоть до пожизненного лишения

свободы не только самих уродов, но и их родителей.
показати весь коментар
26.01.2025 14:32 Відповісти
примерно тоже самое было в военном и послевоенном ссср. беспризорность, как прямая - погибшие, так и косвенная, родители заняты выживанием и восстановлением.
показати весь коментар
26.01.2025 18:57 Відповісти
Як написано , аж за серце взяло (( , напиши у якому місці починати плакати від жалю за "косвєнними безпризорниками та зайнятими вижіванієм родітєлямі " ((
показати весь коментар
26.01.2025 20:34 Відповісти
молодих людей призвали або не виходять на вулицю бо тцк,
непотріб почула свободу
показати весь коментар
26.01.2025 14:39 Відповісти
Так тобі і треба. Казав що кожен може заробити 100 тис.? Отримай. Проходь ВЛК до скону. Амінь.

такі гроші були, є та будуть у звичайних українців які працюють не з 9,00 до 17,00 і з двома п"яними вихідними,
а від початку до упору
ті які хочуть, і роблять щоб мати цей будинок, цю квартиру, та дядю, який не платить посилають накуй та шукають де заробити
і наведу приклад.
один, закінчив факультет океанолога і вже 27 років не може знайти роботу по професії...
сидить на пенсію батьків, чекає поки перепишуть на нього майно, тобто коли здохнуть.
другий, закінчив два вуза, торгує на ринку оселедцями, має свій класний будинок в передмістті та дуже достойно живе....
третій куярить на будівництві і отримує 50-100 к зарплати
четвертий там же але отримує 20-25к
п"ятий, думав що самий хитрожопий, набрався кредитів, напозичався і в бігах, але хрен буде працювати.
показати весь коментар
26.01.2025 15:01 Відповісти
Ну йому влк не страшна , це пенс (( А текст саме він писав ?
показати весь коментар
26.01.2025 20:36 Відповісти
так, він. ось посилання:

03.01.2024 15:24
показати весь коментар
26.01.2025 21:03 Відповісти
Дякую ! А як тут на форумі можна побачити коментарі конкретного дописувача під іншими статтями , не підскажете часом ?
показати весь коментар
26.01.2025 21:24 Відповісти
Що зашумлює цей інформаційний шум?...
показати весь коментар
26.01.2025 14:48 Відповісти
401 депутат у Верховній раді, а прийняти нормальні закони та покарання для запобігання злочинів та навердення порядку нікому
показати весь коментар
26.01.2025 14:57 Відповісти
Побив 12-річний хлопець. Невже в 50 років люди стають настільки немічними.
показати весь коментар
26.01.2025 15:17 Відповісти
..один підлий удар ззаду-збоку від "викоханої маминої квіточки" - і будь-яка людина може "стати настільки немічною"..
показати весь коментар
26.01.2025 16:26 Відповісти
П'яний в дугу - немічний у любому віці + не всі у 12 на 12 виглядають - акселерація плюс дома часто продукцію "нашої ряби " дають , ось і росте бройлером ((
показати весь коментар
26.01.2025 20:39 Відповісти
Сьогодні зареєструвався аби ляпнуть невпопад.
показати весь коментар
26.01.2025 16:58 Відповісти
если бы вы дурные, здесь были всегда, то знали б кто я . А так пока ты свежеиспечённый цензеровскими админами, которые изменили даты регистрации
показати весь коментар
27.01.2025 10:03 Відповісти
Я здеся всегда! І Бутусов знає😑
показати весь коментар
29.01.2025 19:09 Відповісти
нєт , кацапскім тролєм сєгодня зарєгілся ((
показати весь коментар
26.01.2025 20:40 Відповісти
если бы вы идиоты, здесь были всегда, то знали б кто я . А так пока ты свежеиспечённый цензеровскими админами, которые изменили даты регистрации
показати весь коментар
27.01.2025 10:05 Відповісти
то ти, троля, іще і ідіот (( Тоді з тобою все ясно , ідіотино !
показати весь коментар
27.01.2025 13:35 Відповісти
В тюрму малолітніх ідіотів, а батьків позбавити батьківських прав
показати весь коментар
26.01.2025 15:52 Відповісти
В тюрму таких не можна, законодавство не дозволяє.
Стаття 22 Кримінально кодексу України «Вік, з якого може наставати кримінальна відповідальність» - Кримінальній відповідальності підлягають особи, яким до вчинення кримінального правопорушення виповнилося шістнадцять років.
Але є і винятки, за вбивство, зґвалтовання та деякі інші тяжкі злочини кримінальна відповідальність настає після 14 років. На молодших кримінальний кодекс не розповсюджується.
показати весь коментар
26.01.2025 19:57 Відповісти
А дарма ((
показати весь коментар
26.01.2025 20:41 Відповісти
50 летнего мужика избили 14летняя девочка и 12летний мальчик? Они что, его сзади по голове кирпичем долбанули?
показати весь коментар
26.01.2025 17:18 Відповісти
Деякі "дєвочки" у 14 мають такі лахи , що іноді двадцятирічна проти неї як блоха ((
показати весь коментар
26.01.2025 20:43 Відповісти
судя по частоті коментів та опису суперздібностей дітей побили таки валодю ... Volodymyr Serdiuk ))
показати весь коментар
26.01.2025 22:10 Відповісти
Кого виростили ваші бидлани????
Треба масові страти узаконювати, нарід низької якості зовсім...
показати весь коментар
27.01.2025 00:52 Відповісти
 
 