Группа подростков избила 50-летнего мужчину в Николаевской области: полиция начала расследование

Правоохранители Николаевщины открыли уголовное производство по факту избиения подростками 50-летнего мужчины. Соответствующее видео правоохранители обнаружили в соцсетях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Николаевской области.

Правоохранители рассказали, что в конфликте участвовали трое несовершеннолетних: 14-летняя девушка и 12-летний парень, которые били мужчину, а также 13-летний подросток, который снял избиение на камеру. Полицейские выяснили, что потерпевшим был 50-летний житель Вознесенского района.

По данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 122 Уголовного кодекса Украины - умышленное средней тяжести телесное повреждение. За это предусмотрено наказание в виде исправительных работ на срок до 2 лет, ограничение свободы на срок до 3 лет или лишение свободы на срок до 3 лет.

Сейчас полиция выясняет все обстоятельства инцидента.

Следует отметить, что за последнюю неделю случаи избиения несовершеннолетними случались неоднократно в разных регионах Украины.

25 января, во время мониторинга социальных сетей в одном из Telegram каналов, правоохранители обнаружили видео, на котором подростки избивают парня. Видео, на котором зафиксировано жестокое избиение юноши в подвале дома, сейчас распространяется в соцсетях.

20 января в сети опубликовали видеозапись, на которой снято избиение и издевательство группы подростков над 12-летней девочкой в Белой Церкви Киевской области. Столичные правоохранители установили всех участников конфликта, в котором избили 13-летнюю школьницу в Оболонском районе Киева. Среди них и те, кто ударил девочку по лицу.

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