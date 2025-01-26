РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8785 посетителей онлайн
Новости
6 025 52

Группа подростков избила 50-летнего мужчину в Николаевской области: полиция начала расследование

На Миколаївщині група неповнолітніх побила 50-річного чоловіка

Правоохранители Николаевщины открыли уголовное производство по факту избиения подростками 50-летнего мужчины. Соответствующее видео правоохранители обнаружили в соцсетях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Николаевской области.

Правоохранители рассказали, что в конфликте участвовали трое несовершеннолетних: 14-летняя девушка и 12-летний парень, которые били мужчину, а также 13-летний подросток, который снял избиение на камеру. Полицейские выяснили, что потерпевшим был 50-летний житель Вознесенского района.

По данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 122 Уголовного кодекса Украины - умышленное средней тяжести телесное повреждение. За это предусмотрено наказание в виде исправительных работ на срок до 2 лет, ограничение свободы на срок до 3 лет или лишение свободы на срок до 3 лет.

Сейчас полиция выясняет все обстоятельства инцидента.

Следует отметить, что за последнюю неделю случаи избиения несовершеннолетними случались неоднократно в разных регионах Украины.

25 января, во время мониторинга социальных сетей в одном из Telegram каналов, правоохранители обнаружили видео, на котором подростки избивают парня. Видео, на котором зафиксировано жестокое избиение юноши в подвале дома, сейчас распространяется в соцсетях.

20 января в сети опубликовали видеозапись, на которой снято избиение и издевательство группы подростков над 12-летней девочкой в Белой Церкви Киевской области. Столичные правоохранители установили всех участников конфликта, в котором избили 13-летнюю школьницу в Оболонском районе Киева. Среди них и те, кто ударил девочку по лицу.

Читайте также: Полиция возбудила уголовное дело по факту избиения школьницы в Киеве (обновлено)

 

Автор: 

избиение (9810) Николаевская область (2138) подростки (459) издевательство (158)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+13
Розпуста та безкарність сцикоти яка толпою гападає . А вдруг відгрібають пестюлєй то ще можуть і посадити . Недарма сцікуху з собою тягають
показать весь комментарий
26.01.2025 14:25
+7
В тебе дах підтікає, киця. В новині ні слова про ТЦК.
показать весь комментарий
26.01.2025 14:26
+5
..один підлий удар ззаду-збоку від "викоханої маминої квіточки" - і будь-яка людина може "стати настільки немічною"..
показать весь комментарий
26.01.2025 16:26
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В тебе дах підтікає, киця. В новині ні слова про ТЦК.
показать весь комментарий
26.01.2025 14:26 Ответить
Кому що болить...
показать весь комментарий
26.01.2025 14:32 Ответить
Аня ось, наприклад, з тваринками розмовляє, але ж я її за це не засуджую.
Якщо вона не розуміє, про що я пишу і як це стосується тексту новини, то нехай у неї через це голова болить, а не у мене.
показать весь комментарий
26.01.2025 14:41 Ответить
Розпуста та безкарність сцикоти яка толпою гападає . А вдруг відгрібають пестюлєй то ще можуть і посадити . Недарма сцікуху з собою тягають
показать весь комментарий
26.01.2025 14:25 Ответить
така собі толпа .. нормальний 50+ чоловік таке гівно враз приб'є
показать весь комментарий
26.01.2025 16:16 Ответить
Те що йому 50+ не означає автоматично що це "Шварцнегер" після спортзалу , а більш за все зовсім навпаки та іше і під шафе , ну а 12 річні ******** нині часто як шакали себе ведуть .
показать весь комментарий
26.01.2025 20:31 Ответить
Ви серйозно ? ))..12 років це немовля фактично ..Ви по собі шафетному тілу не судіть ))
показать весь комментарий
26.01.2025 20:47 Ответить
Здається ви тут філософствували нещодавно щодо того як ноги мерзнуть (( тому пробачу цей висер у мій бік, зробивши знижку на старечий маразм , просто не мотайте соплі на кулачок коли 12 річні "немовлята " вас десь відпи..ять і не спихайте на свій вік , аніжєдєті ((
показать весь комментарий
26.01.2025 21:19 Ответить
поплакався, опеньок ) ..йди міняй підгузок
показать весь комментарий
26.01.2025 22:00 Ответить
співчуваю твоєму маразму , ідіоте ))
показать весь комментарий
26.01.2025 22:03 Ответить
і все ж таки пропустили, шафетний мішок гівна )

і завжди будете пропускати ..доля Ваша така
показать весь комментарий
26.01.2025 22:05 Ответить
Спічуваю , тьопа , твоїм комплексам , але нічим не допоможу , тобі вже ніхто не допоможе )) поки не в повному маразмі - оплати ритуалку і збігай заповіт нашкрябай , звісно якщо є що до нього включити )))))))
показать весь комментарий
26.01.2025 22:08 Ответить
а Ви володья не пропускайте ))..але ж пропустите)), шафетний мішок гівна )
показать весь комментарий
26.01.2025 22:01 Ответить
Тьопа , не нєрвнічайтє , у вашєм возрастє ето врєдно для вашєго рохлячєго організма ))
показать весь комментарий
26.01.2025 22:05 Ответить
Импотентность власти по отношению к малолетним варварам породила вседозволенность,

которую остановить можно только жесточайшими мерами, вплоть до пожизненного лишения

свободы не только самих уродов, но и их родителей.
показать весь комментарий
26.01.2025 14:32 Ответить
примерно тоже самое было в военном и послевоенном ссср. беспризорность, как прямая - погибшие, так и косвенная, родители заняты выживанием и восстановлением.
показать весь комментарий
26.01.2025 18:57 Ответить
Як написано , аж за серце взяло (( , напиши у якому місці починати плакати від жалю за "косвєнними безпризорниками та зайнятими вижіванієм родітєлямі " ((
показать весь комментарий
26.01.2025 20:34 Ответить
молодих людей призвали або не виходять на вулицю бо тцк,
непотріб почула свободу
показать весь комментарий
26.01.2025 14:39 Ответить
Так тобі і треба. Казав що кожен може заробити 100 тис.? Отримай. Проходь ВЛК до скону. Амінь.

такі гроші були, є та будуть у звичайних українців які працюють не з 9,00 до 17,00 і з двома п"яними вихідними,
а від початку до упору
ті які хочуть, і роблять щоб мати цей будинок, цю квартиру, та дядю, який не платить посилають накуй та шукають де заробити
і наведу приклад.
один, закінчив факультет океанолога і вже 27 років не може знайти роботу по професії...
сидить на пенсію батьків, чекає поки перепишуть на нього майно, тобто коли здохнуть.
другий, закінчив два вуза, торгує на ринку оселедцями, має свій класний будинок в передмістті та дуже достойно живе....
третій куярить на будівництві і отримує 50-100 к зарплати
четвертий там же але отримує 20-25к
п"ятий, думав що самий хитрожопий, набрався кредитів, напозичався і в бігах, але хрен буде працювати.
показать весь комментарий
26.01.2025 15:01 Ответить
Ну йому влк не страшна , це пенс (( А текст саме він писав ?
показать весь комментарий
26.01.2025 20:36 Ответить
так, він. ось посилання:

03.01.2024 15:24
показать весь комментарий
26.01.2025 21:03 Ответить
Дякую ! А як тут на форумі можна побачити коментарі конкретного дописувача під іншими статтями , не підскажете часом ?
показать весь комментарий
26.01.2025 21:24 Ответить
Що зашумлює цей інформаційний шум?...
показать весь комментарий
26.01.2025 14:48 Ответить
401 депутат у Верховній раді, а прийняти нормальні закони та покарання для запобігання злочинів та навердення порядку нікому
показать весь комментарий
26.01.2025 14:57 Ответить
Побив 12-річний хлопець. Невже в 50 років люди стають настільки немічними.
показать весь комментарий
26.01.2025 15:17 Ответить
..один підлий удар ззаду-збоку від "викоханої маминої квіточки" - і будь-яка людина може "стати настільки немічною"..
показать весь комментарий
26.01.2025 16:26 Ответить
П'яний в дугу - немічний у любому віці + не всі у 12 на 12 виглядають - акселерація плюс дома часто продукцію "нашої ряби " дають , ось і росте бройлером ((
показать весь комментарий
26.01.2025 20:39 Ответить
Сьогодні зареєструвався аби ляпнуть невпопад.
показать весь комментарий
26.01.2025 16:58 Ответить
если бы вы дурные, здесь были всегда, то знали б кто я . А так пока ты свежеиспечённый цензеровскими админами, которые изменили даты регистрации
показать весь комментарий
27.01.2025 10:03 Ответить
Я здеся всегда! І Бутусов знає😑
показать весь комментарий
29.01.2025 19:09 Ответить
нєт , кацапскім тролєм сєгодня зарєгілся ((
показать весь комментарий
26.01.2025 20:40 Ответить
если бы вы идиоты, здесь были всегда, то знали б кто я . А так пока ты свежеиспечённый цензеровскими админами, которые изменили даты регистрации
показать весь комментарий
27.01.2025 10:05 Ответить
то ти, троля, іще і ідіот (( Тоді з тобою все ясно , ідіотино !
показать весь комментарий
27.01.2025 13:35 Ответить
В тюрму малолітніх ідіотів, а батьків позбавити батьківських прав
показать весь комментарий
26.01.2025 15:52 Ответить
В тюрму таких не можна, законодавство не дозволяє.
Стаття 22 Кримінально кодексу України «Вік, з якого може наставати кримінальна відповідальність» - Кримінальній відповідальності підлягають особи, яким до вчинення кримінального правопорушення виповнилося шістнадцять років.
Але є і винятки, за вбивство, зґвалтовання та деякі інші тяжкі злочини кримінальна відповідальність настає після 14 років. На молодших кримінальний кодекс не розповсюджується.
показать весь комментарий
26.01.2025 19:57 Ответить
А дарма ((
показать весь комментарий
26.01.2025 20:41 Ответить
50 летнего мужика избили 14летняя девочка и 12летний мальчик? Они что, его сзади по голове кирпичем долбанули?
показать весь комментарий
26.01.2025 17:18 Ответить
Деякі "дєвочки" у 14 мають такі лахи , що іноді двадцятирічна проти неї як блоха ((
показать весь комментарий
26.01.2025 20:43 Ответить
судя по частоті коментів та опису суперздібностей дітей побили таки валодю ... Volodymyr Serdiuk ))
показать весь комментарий
26.01.2025 22:10 Ответить
Кого виростили ваші бидлани????
Треба масові страти узаконювати, нарід низької якості зовсім...
показать весь комментарий
27.01.2025 00:52 Ответить
 
 