Группа подростков избила 50-летнего мужчину в Николаевской области: полиция начала расследование
Правоохранители Николаевщины открыли уголовное производство по факту избиения подростками 50-летнего мужчины. Соответствующее видео правоохранители обнаружили в соцсетях.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Николаевской области.
Правоохранители рассказали, что в конфликте участвовали трое несовершеннолетних: 14-летняя девушка и 12-летний парень, которые били мужчину, а также 13-летний подросток, который снял избиение на камеру. Полицейские выяснили, что потерпевшим был 50-летний житель Вознесенского района.
По данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 122 Уголовного кодекса Украины - умышленное средней тяжести телесное повреждение. За это предусмотрено наказание в виде исправительных работ на срок до 2 лет, ограничение свободы на срок до 3 лет или лишение свободы на срок до 3 лет.
Сейчас полиция выясняет все обстоятельства инцидента.
Следует отметить, что за последнюю неделю случаи избиения несовершеннолетними случались неоднократно в разных регионах Украины.
25 января, во время мониторинга социальных сетей в одном из Telegram каналов, правоохранители обнаружили видео, на котором подростки избивают парня. Видео, на котором зафиксировано жестокое избиение юноши в подвале дома, сейчас распространяется в соцсетях.
20 января в сети опубликовали видеозапись, на которой снято избиение и издевательство группы подростков над 12-летней девочкой в Белой Церкви Киевской области. Столичные правоохранители установили всех участников конфликта, в котором избили 13-летнюю школьницу в Оболонском районе Киева. Среди них и те, кто ударил девочку по лицу.
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Якщо вона не розуміє, про що я пишу і як це стосується тексту новини, то нехай у неї через це голова болить, а не у мене.
і завжди будете пропускати ..доля Ваша така
которую остановить можно только жесточайшими мерами, вплоть до пожизненного лишения
свободы не только самих уродов, но и их родителей.
непотріб почула свободу
такі гроші були, є та будуть у звичайних українців які працюють не з 9,00 до 17,00 і з двома п"яними вихідними,
а від початку до упору
ті які хочуть, і роблять щоб мати цей будинок, цю квартиру, та дядю, який не платить посилають накуй та шукають де заробити
і наведу приклад.
один, закінчив факультет океанолога і вже 27 років не може знайти роботу по професії...
сидить на пенсію батьків, чекає поки перепишуть на нього майно, тобто коли здохнуть.
другий, закінчив два вуза, торгує на ринку оселедцями, має свій класний будинок в передмістті та дуже достойно живе....
третій куярить на будівництві і отримує 50-100 к зарплати
четвертий там же але отримує 20-25к
п"ятий, думав що самий хитрожопий, набрався кредитів, напозичався і в бігах, але хрен буде працювати.
03.01.2024 15:24
Стаття 22 Кримінально кодексу України «Вік, з якого може наставати кримінальна відповідальність» - Кримінальній відповідальності підлягають особи, яким до вчинення кримінального правопорушення виповнилося шістнадцять років.
Але є і винятки, за вбивство, зґвалтовання та деякі інші тяжкі злочини кримінальна відповідальність настає після 14 років. На молодших кримінальний кодекс не розповсюджується.
Треба масові страти узаконювати, нарід низької якості зовсім...