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Новости
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Подростки избили парня на Бучанщине: полиция проводит проверку

побили хлопця на Бучанщині

Полиция Киевщины проводит проверку по факту избиения юноши на Бучанщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, 25 января, во время мониторинга социальных сетей в одном из Telegram каналов, правоохранители обнаружили видео, на котором подростки избивают парня.

Работники полиции внесли сведения в Единый учет регистрации заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях и других событиях.

Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства указанного события и всех участников.

Видео, на котором зафиксировано жестокое избиение юноши в подвале дома, сейчас распространяется в соцсетях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полиция возбудила уголовное дело по факту избиения школьницы в Киеве (обновлено)

Напомним, недавно полиция Киева начала уголовное производство по факту избиения школьницы в Оболонском районе.

Избиение 12-летней девочки в Белой Церкви

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что несовершеннолетние издевались и избили 12-летнюю девочку в Белой Церкви.

16-летнему юноше сообщено о подозрении по факту пыток малолетней и вымогательства у нее средств.

Полиция Киевщины переквалифицировала действия всех участников преступления: досудебное расследование продолжается по факту пыток.

В Киевской ОГА заявили, что держат на контроле резонансную ситуацию с избиением 12-летней девочки в Белой Церкви Киевской области.

Офис Омбудсмена отреагировал на инцидент с избиением 12-летней девочки в Белой Церкви Киевской области.

Также читайте: Избиение 13-летней школьницы в Киеве: установлены все участницы конфликта, допрошены потерпевшая и свидетели

Автор: 

избиение (9810) Киевская область (4186) Нацполиция (16546) издевательство (158) Бучанский район (63)


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Топ комментарии
+11
малолітніх дегенератів потрібно перевиховувати вчасно доки не повиростали з них дегенерати дорослі-бо тоді вже запізно...
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26.01.2025 11:28
+9
п'ятирічні побилися в пісочниці за машинку.
проводить перевірку за фактом побиття.

ну, не хоче мєнт в окопи! не хоче, своє жирне пузо напрягати.
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26.01.2025 11:25
+4
Ще попередній скандал не вщух як новий маємо.. ''Ані жє дєті.. ''розважаються..
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26.01.2025 12:00
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п'ятирічні побилися в пісочниці за машинку.
проводить перевірку за фактом побиття.

ну, не хоче мєнт в окопи! не хоче, своє жирне пузо напрягати.
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26.01.2025 11:25 Ответить
малолітніх дегенератів потрібно перевиховувати вчасно доки не повиростали з них дегенерати дорослі-бо тоді вже запізно...
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26.01.2025 11:28 Ответить
Кого ви перевиховаєте зараз таких по школах десь відсотків 40%, вони переважно з сімей де батькам пох... на дітей. Причому це часто не бідні сім'ї. Їх треба виховувати до 10 років.

Просто якби в школах були гуртки, наприклад робототехніки та інших напрямків, деякі діти б змалку мали чим зайнятись а не вчились на вулиці. Реально любу дитину до 10 років можна до чогось підтягнути.

Але корупціонери в міносвіти розкрадають кошти, а потім школи навіть на штори немають та зарплата у вчителів, менша чим у нормальної прибиральниці, а всіляких непотрібних обов'язків, які чиновники придумують постійно щоб виправдати свою кількість в тих же міносвіти та обласних і міських управліннях.
А якщо реально взяти то якщо скоротити ті всі непотреби та замінити частину автоматизацією то звільниться велика частина коштів.
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26.01.2025 11:38 Ответить
ось і відповідь-малолітні дегенарати є дітками батьків дегенератів,яких свого часу виховали такі самі дегенарати-це такий собі ланцюг дегенератів...
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26.01.2025 11:43 Ответить
ехал бидло через бидло,
відіт бидло в рєкє бидло,
сунул бидло в бидло бидло,
бидло бидло бидло бидло
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26.01.2025 12:02 Ответить
Їх можна виховати в школі і розімкнути це коло
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26.01.2025 15:00 Ответить
якби у тебе діти ходили в школу, тиб так не казав.
їм вдовбують їх права так, що батьки не мають права нінащо!!!!!
вчителі забили болт бо кожне зауваження учню це внутрішнє розслідування з приводу приниження честі та достоїнства учня чи учениці
ось така програма в школах.
є спеціальні посади таких вихователяв
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26.01.2025 11:41 Ответить
так а хіба вчителі не можуть бути дегенератами???...
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26.01.2025 11:53 Ответить
можуть!
+ система яка відібрала право вчителя ставити на місце акуєвших дітей
+ відібрані права батьків, писдити в якості покарання...
психолог школи зробила зауваження бабусі за те що вона запитала онучку, як справи в школі.
це не Ваше діло.
вона якщо захоче сама розкаже
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26.01.2025 12:08 Ответить
Є такі учні що можуть самі поставити вчителя на місці, ще я в 90-х вчився, то вчителю фізики та трудовику в туалеті темну зробили....

Ви спробуйте когось поставити на місце, якщо там батько з правоохоронців або з криміналу...))) Вас швидше на місце поставлять, десь потім під школою...
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26.01.2025 15:04 Ответить
Знайти і на виправні роботи років на 8! і обмежити в громадянських правах та заборонити виїзд.
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26.01.2025 11:33 Ответить
Всех садистов и варваров, вне зависимости от их возраста, нужно изолировать от общества, желательно, пожизненно, чтобы они не наплодили себе подобных.

Кроме того, нужно кастрировать и стерилизовать их родителей, во избежание последующего производства на свет таких уродов.
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26.01.2025 11:53 Ответить
Ще попередній скандал не вщух як новий маємо.. ''Ані жє дєті.. ''розважаються..
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26.01.2025 12:00 Ответить
Чим удобрювали таке і виросло.....
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26.01.2025 12:23 Ответить
Безкарність та бездіяльність, привладних осіб, які прикриваються Регламентом КМУ і ВРУ, наносять непоправної шкоди Національним інтересам України! Для них головне, щоб бабло у млрд грн вивести з України і запис у трудовій був, щоб суддівські відбили інвалідність та пенсію!
Усе інше, то теліпання єрундою, перед отими 73% дурнями, хто прийшов до виборчих дільниць у другому турі 2019р!
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26.01.2025 12:34 Ответить
ну, до 25 рочків це дітлахи, хоча з 18 років можуть бухати, полювати, їздити за кермом, нести карну відповідальність і з 16 років навчатися у військовому училищі...
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26.01.2025 12:41 Ответить
А че так мало? Давайте до 40 лет - это дети!!)))
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26.01.2025 14:30 Ответить
раніше було таке, що дитинство закінчувалося у 27 рочків. Зараз у 25.
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26.01.2025 15:04 Ответить
Та замахали ті підлітки і новини з ними. До тюрми їх, а батьків позбавляти батьківських прав
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26.01.2025 13:05 Ответить
на фронт выродков невзирая на малолетство!
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26.01.2025 13:07 Ответить
Перший півроку після повномасштабного вторгнення була заборона перебування неповнолітній на вулиці після 21 години без супроводу дорослий або без поважної причина. На даний час ,особливо влітку, дані піпли без проблем шатаються як і після 21 години, так і деякі катаються на скутерах під час комендантської години та ще й під час повітряних тривог. Чим малолєткам просто закон не писаний. ******* їх не можна, на зауваження просто не реагують, ще й можна від стаї бухих малолєток відгрібсти тюлей.
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26.01.2025 13:33 Ответить
Про малолітніх злочинців ясно. Але що іще різонуло очі:
"Як зазначається, 25 січня, під час моніторингу соціальних мереж в одному з Telegram каналів, правоохоронці виявили відео, на якому підлітки бʼють хлопця. Джерело: https://censor.net/ua/n3532349"
Це аж так поліції нічим зайнятися? Так все прекрасно і без махінацій, корупції, криміналу, що злочини вже вишукують в теплі-в добрі, дивлячись відосики в ТГ?
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26.01.2025 14:37 Ответить
треба позбавляти батьківських прав тих хто вилупків своїх так "виховує",та педагогів позбавляти категорій,премій,надбавки від вчителя до голови обласного департаменту.
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26.01.2025 15:19 Ответить
 
 