Подростки избили парня на Бучанщине: полиция проводит проверку

Полиция Киевщины проводит проверку по факту избиения юноши на Бучанщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, 25 января, во время мониторинга социальных сетей в одном из Telegram каналов, правоохранители обнаружили видео, на котором подростки избивают парня.

Работники полиции внесли сведения в Единый учет регистрации заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях и других событиях.

Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства указанного события и всех участников.

Видео, на котором зафиксировано жестокое избиение юноши в подвале дома, сейчас распространяется в соцсетях.

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Напомним, недавно полиция Киева начала уголовное производство по факту избиения школьницы в Оболонском районе.

Избиение 12-летней девочки в Белой Церкви

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что несовершеннолетние издевались и избили 12-летнюю девочку в Белой Церкви.

16-летнему юноше сообщено о подозрении по факту пыток малолетней и вымогательства у нее средств.

Полиция Киевщины переквалифицировала действия всех участников преступления: досудебное расследование продолжается по факту пыток.

В Киевской ОГА заявили, что держат на контроле резонансную ситуацию с избиением 12-летней девочки в Белой Церкви Киевской области.

Офис Омбудсмена отреагировал на инцидент с избиением 12-летней девочки в Белой Церкви Киевской области.

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