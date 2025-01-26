Подростки избили парня на Бучанщине: полиция проводит проверку
Полиция Киевщины проводит проверку по факту избиения юноши на Бучанщине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.
Как отмечается, 25 января, во время мониторинга социальных сетей в одном из Telegram каналов, правоохранители обнаружили видео, на котором подростки избивают парня.
Работники полиции внесли сведения в Единый учет регистрации заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях и других событиях.
Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства указанного события и всех участников.
Видео, на котором зафиксировано жестокое избиение юноши в подвале дома, сейчас распространяется в соцсетях.
Напомним, недавно полиция Киева начала уголовное производство по факту избиения школьницы в Оболонском районе.
Избиение 12-летней девочки в Белой Церкви
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что несовершеннолетние издевались и избили 12-летнюю девочку в Белой Церкви.
16-летнему юноше сообщено о подозрении по факту пыток малолетней и вымогательства у нее средств.
Полиция Киевщины переквалифицировала действия всех участников преступления: досудебное расследование продолжается по факту пыток.
В Киевской ОГА заявили, что держат на контроле резонансную ситуацию с избиением 12-летней девочки в Белой Церкви Киевской области.
Офис Омбудсмена отреагировал на инцидент с избиением 12-летней девочки в Белой Церкви Киевской области.
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проводить перевірку за фактом побиття.
ну, не хоче мєнт в окопи! не хоче, своє жирне пузо напрягати.
Просто якби в школах були гуртки, наприклад робототехніки та інших напрямків, деякі діти б змалку мали чим зайнятись а не вчились на вулиці. Реально любу дитину до 10 років можна до чогось підтягнути.
Але корупціонери в міносвіти розкрадають кошти, а потім школи навіть на штори немають та зарплата у вчителів, менша чим у нормальної прибиральниці, а всіляких непотрібних обов'язків, які чиновники придумують постійно щоб виправдати свою кількість в тих же міносвіти та обласних і міських управліннях.
А якщо реально взяти то якщо скоротити ті всі непотреби та замінити частину автоматизацією то звільниться велика частина коштів.
відіт бидло в рєкє бидло,
сунул бидло в бидло бидло,
бидло бидло бидло бидло
їм вдовбують їх права так, що батьки не мають права нінащо!!!!!
вчителі забили болт бо кожне зауваження учню це внутрішнє розслідування з приводу приниження честі та достоїнства учня чи учениці
ось така програма в школах.
є спеціальні посади таких вихователяв
+ система яка відібрала право вчителя ставити на місце акуєвших дітей
+ відібрані права батьків, писдити в якості покарання...
психолог школи зробила зауваження бабусі за те що вона запитала онучку, як справи в школі.
це не Ваше діло.
вона якщо захоче сама розкаже
Ви спробуйте когось поставити на місце, якщо там батько з правоохоронців або з криміналу...))) Вас швидше на місце поставлять, десь потім під школою...
Кроме того, нужно кастрировать и стерилизовать их родителей, во избежание последующего производства на свет таких уродов.
Усе інше, то теліпання єрундою, перед отими 73% дурнями, хто прийшов до виборчих дільниць у другому турі 2019р!
"Як зазначається, 25 січня, під час моніторингу соціальних мереж в одному з Telegram каналів, правоохоронці виявили відео, на якому підлітки бʼють хлопця. Джерело: https://censor.net/ua/n3532349"
Це аж так поліції нічим зайнятися? Так все прекрасно і без махінацій, корупції, криміналу, що злочини вже вишукують в теплі-в добрі, дивлячись відосики в ТГ?