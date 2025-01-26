Підлітки побили хлопця на Бучанщині: поліція проводить перевірку

Поліція Київщини проводить перевірку за фактом побиття юнака на Бучанщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, 25 січня, під час моніторингу соціальних мереж в одному з Telegram каналів, правоохоронці виявили відео, на якому підлітки бʼють хлопця.

Працівники поліції внесли відомості до Єдиного обліку реєстрації заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події.

Наразі поліцейські встановлюють обставини вказаної події та всіх учасників.

Відео, на якому зафіксовано жорстоке побиття юнака у підвалі будинку, наразі поширюється у соцмережах.

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Нагадаємо, нещодавно поліція Києва розпочала кримінальне провадження за фактом побиття школярки в Оболонському районі.

Побиття 12-річної дівчинки в Білій Церкві

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що неповнолітні знущалися та побили 12-річну дівчинку у Білій Церкві.

16-річному юнаку повідомлено про підозру за фактом катування малолітньої та вимагання у неї коштів.

Поліція Київщини перекваліфікувала дії усіх учасників злочину: досудове розслідування триває за фактом катування.

У Київській ОВА заявили, що тримають на контролі резонансну ситуацію із побиттям 12-річної дівчинки у Білій Церкві на Київщині.

Офіс Омбудсмена відреагував на інцидент із побиттям 12-річної дівчинки у Білій Церкві на Київщині.