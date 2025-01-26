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Новини
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Підлітки побили хлопця на Бучанщині: поліція проводить перевірку

побили хлопця на Бучанщині

Поліція Київщини проводить перевірку за фактом побиття юнака на Бучанщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції. 

Як зазначається, 25 січня, під час моніторингу соціальних мереж в одному з Telegram каналів, правоохоронці виявили відео, на якому підлітки бʼють хлопця.

Працівники поліції внесли відомості до Єдиного обліку реєстрації заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події.

Наразі поліцейські встановлюють обставини вказаної події та всіх учасників.

Відео, на якому зафіксовано жорстоке побиття юнака у підвалі будинку, наразі поширюється у соцмережах. 

Також читайте: Побиття 13-річної школярки в Києві: встановлено всіх учасниць конфлікту, допитано потерпілу та свідків

Нагадаємо, нещодавно поліція Києва розпочала кримінальне провадження за фактом побиття школярки в Оболонському районі.

Побиття 12-річної дівчинки в Білій Церкві

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що неповнолітні знущалися та побили 12-річну дівчинку у Білій Церкві.

16-річному юнаку повідомлено про підозру за фактом катування малолітньої та вимагання у неї коштів.

Поліція Київщини перекваліфікувала дії усіх учасників злочину: досудове розслідування триває за фактом катування.

У Київській ОВА заявили, що тримають на контролі резонансну ситуацію із побиттям 12-річної дівчинки у Білій Церкві на Київщині.

Офіс Омбудсмена відреагував на інцидент із побиттям 12-річної дівчинки у Білій Церкві на Київщині.

Автор: 

побиття (949) Київська область (4082) Нацполіція (15261) знущання (106) Бучанський район (68)


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Топ коментарі
+11
малолітніх дегенератів потрібно перевиховувати вчасно доки не повиростали з них дегенерати дорослі-бо тоді вже запізно...
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26.01.2025 11:28
+9
п'ятирічні побилися в пісочниці за машинку.
проводить перевірку за фактом побиття.

ну, не хоче мєнт в окопи! не хоче, своє жирне пузо напрягати.
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26.01.2025 11:25
+4
Ще попередній скандал не вщух як новий маємо.. ''Ані жє дєті.. ''розважаються..
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26.01.2025 12:00
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п'ятирічні побилися в пісочниці за машинку.
проводить перевірку за фактом побиття.

ну, не хоче мєнт в окопи! не хоче, своє жирне пузо напрягати.
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26.01.2025 11:25 Відповісти
малолітніх дегенератів потрібно перевиховувати вчасно доки не повиростали з них дегенерати дорослі-бо тоді вже запізно...
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26.01.2025 11:28 Відповісти
Кого ви перевиховаєте зараз таких по школах десь відсотків 40%, вони переважно з сімей де батькам пох... на дітей. Причому це часто не бідні сім'ї. Їх треба виховувати до 10 років.

Просто якби в школах були гуртки, наприклад робототехніки та інших напрямків, деякі діти б змалку мали чим зайнятись а не вчились на вулиці. Реально любу дитину до 10 років можна до чогось підтягнути.

Але корупціонери в міносвіти розкрадають кошти, а потім школи навіть на штори немають та зарплата у вчителів, менша чим у нормальної прибиральниці, а всіляких непотрібних обов'язків, які чиновники придумують постійно щоб виправдати свою кількість в тих же міносвіти та обласних і міських управліннях.
А якщо реально взяти то якщо скоротити ті всі непотреби та замінити частину автоматизацією то звільниться велика частина коштів.
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26.01.2025 11:38 Відповісти
ось і відповідь-малолітні дегенарати є дітками батьків дегенератів,яких свого часу виховали такі самі дегенарати-це такий собі ланцюг дегенератів...
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26.01.2025 11:43 Відповісти
ехал бидло через бидло,
відіт бидло в рєкє бидло,
сунул бидло в бидло бидло,
бидло бидло бидло бидло
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26.01.2025 12:02 Відповісти
Їх можна виховати в школі і розімкнути це коло
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26.01.2025 15:00 Відповісти
якби у тебе діти ходили в школу, тиб так не казав.
їм вдовбують їх права так, що батьки не мають права нінащо!!!!!
вчителі забили болт бо кожне зауваження учню це внутрішнє розслідування з приводу приниження честі та достоїнства учня чи учениці
ось така програма в школах.
є спеціальні посади таких вихователяв
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26.01.2025 11:41 Відповісти
так а хіба вчителі не можуть бути дегенератами???...
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26.01.2025 11:53 Відповісти
можуть!
+ система яка відібрала право вчителя ставити на місце акуєвших дітей
+ відібрані права батьків, писдити в якості покарання...
психолог школи зробила зауваження бабусі за те що вона запитала онучку, як справи в школі.
це не Ваше діло.
вона якщо захоче сама розкаже
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26.01.2025 12:08 Відповісти
Є такі учні що можуть самі поставити вчителя на місці, ще я в 90-х вчився, то вчителю фізики та трудовику в туалеті темну зробили....

Ви спробуйте когось поставити на місце, якщо там батько з правоохоронців або з криміналу...))) Вас швидше на місце поставлять, десь потім під школою...
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26.01.2025 15:04 Відповісти
Знайти і на виправні роботи років на 8! і обмежити в громадянських правах та заборонити виїзд.
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26.01.2025 11:33 Відповісти
Всех садистов и варваров, вне зависимости от их возраста, нужно изолировать от общества, желательно, пожизненно, чтобы они не наплодили себе подобных.

Кроме того, нужно кастрировать и стерилизовать их родителей, во избежание последующего производства на свет таких уродов.
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26.01.2025 11:53 Відповісти
Ще попередній скандал не вщух як новий маємо.. ''Ані жє дєті.. ''розважаються..
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26.01.2025 12:00 Відповісти
Чим удобрювали таке і виросло.....
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26.01.2025 12:23 Відповісти
Безкарність та бездіяльність, привладних осіб, які прикриваються Регламентом КМУ і ВРУ, наносять непоправної шкоди Національним інтересам України! Для них головне, щоб бабло у млрд грн вивести з України і запис у трудовій був, щоб суддівські відбили інвалідність та пенсію!
Усе інше, то теліпання єрундою, перед отими 73% дурнями, хто прийшов до виборчих дільниць у другому турі 2019р!
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26.01.2025 12:34 Відповісти
ну, до 25 рочків це дітлахи, хоча з 18 років можуть бухати, полювати, їздити за кермом, нести карну відповідальність і з 16 років навчатися у військовому училищі...
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26.01.2025 12:41 Відповісти
А че так мало? Давайте до 40 лет - это дети!!)))
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26.01.2025 14:30 Відповісти
раніше було таке, що дитинство закінчувалося у 27 рочків. Зараз у 25.
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26.01.2025 15:04 Відповісти
Та замахали ті підлітки і новини з ними. До тюрми їх, а батьків позбавляти батьківських прав
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26.01.2025 13:05 Відповісти
на фронт выродков невзирая на малолетство!
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26.01.2025 13:07 Відповісти
Перший півроку після повномасштабного вторгнення була заборона перебування неповнолітній на вулиці після 21 години без супроводу дорослий або без поважної причина. На даний час ,особливо влітку, дані піпли без проблем шатаються як і після 21 години, так і деякі катаються на скутерах під час комендантської години та ще й під час повітряних тривог. Чим малолєткам просто закон не писаний. ******* їх не можна, на зауваження просто не реагують, ще й можна від стаї бухих малолєток відгрібсти тюлей.
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26.01.2025 13:33 Відповісти
Про малолітніх злочинців ясно. Але що іще різонуло очі:
"Як зазначається, 25 січня, під час моніторингу соціальних мереж в одному з Telegram каналів, правоохоронці виявили відео, на якому підлітки бʼють хлопця. Джерело: https://censor.net/ua/n3532349"
Це аж так поліції нічим зайнятися? Так все прекрасно і без махінацій, корупції, криміналу, що злочини вже вишукують в теплі-в добрі, дивлячись відосики в ТГ?
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26.01.2025 14:37 Відповісти
треба позбавляти батьківських прав тих хто вилупків своїх так "виховує",та педагогів позбавляти категорій,премій,надбавки від вчителя до голови обласного департаменту.
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26.01.2025 15:19 Відповісти
 
 