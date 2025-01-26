Підлітки побили хлопця на Бучанщині: поліція проводить перевірку
Поліція Київщини проводить перевірку за фактом побиття юнака на Бучанщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.
Як зазначається, 25 січня, під час моніторингу соціальних мереж в одному з Telegram каналів, правоохоронці виявили відео, на якому підлітки бʼють хлопця.
Працівники поліції внесли відомості до Єдиного обліку реєстрації заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події.
Наразі поліцейські встановлюють обставини вказаної події та всіх учасників.
Відео, на якому зафіксовано жорстоке побиття юнака у підвалі будинку, наразі поширюється у соцмережах.
Нагадаємо, нещодавно поліція Києва розпочала кримінальне провадження за фактом побиття школярки в Оболонському районі.
Побиття 12-річної дівчинки в Білій Церкві
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що неповнолітні знущалися та побили 12-річну дівчинку у Білій Церкві.
16-річному юнаку повідомлено про підозру за фактом катування малолітньої та вимагання у неї коштів.
Поліція Київщини перекваліфікувала дії усіх учасників злочину: досудове розслідування триває за фактом катування.
У Київській ОВА заявили, що тримають на контролі резонансну ситуацію із побиттям 12-річної дівчинки у Білій Церкві на Київщині.
Офіс Омбудсмена відреагував на інцидент із побиттям 12-річної дівчинки у Білій Церкві на Київщині.
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проводить перевірку за фактом побиття.
ну, не хоче мєнт в окопи! не хоче, своє жирне пузо напрягати.
Просто якби в школах були гуртки, наприклад робототехніки та інших напрямків, деякі діти б змалку мали чим зайнятись а не вчились на вулиці. Реально любу дитину до 10 років можна до чогось підтягнути.
Але корупціонери в міносвіти розкрадають кошти, а потім школи навіть на штори немають та зарплата у вчителів, менша чим у нормальної прибиральниці, а всіляких непотрібних обов'язків, які чиновники придумують постійно щоб виправдати свою кількість в тих же міносвіти та обласних і міських управліннях.
А якщо реально взяти то якщо скоротити ті всі непотреби та замінити частину автоматизацією то звільниться велика частина коштів.
відіт бидло в рєкє бидло,
сунул бидло в бидло бидло,
бидло бидло бидло бидло
їм вдовбують їх права так, що батьки не мають права нінащо!!!!!
вчителі забили болт бо кожне зауваження учню це внутрішнє розслідування з приводу приниження честі та достоїнства учня чи учениці
ось така програма в школах.
є спеціальні посади таких вихователяв
+ система яка відібрала право вчителя ставити на місце акуєвших дітей
+ відібрані права батьків, писдити в якості покарання...
психолог школи зробила зауваження бабусі за те що вона запитала онучку, як справи в школі.
це не Ваше діло.
вона якщо захоче сама розкаже
Ви спробуйте когось поставити на місце, якщо там батько з правоохоронців або з криміналу...))) Вас швидше на місце поставлять, десь потім під школою...
Кроме того, нужно кастрировать и стерилизовать их родителей, во избежание последующего производства на свет таких уродов.
Усе інше, то теліпання єрундою, перед отими 73% дурнями, хто прийшов до виборчих дільниць у другому турі 2019р!
"Як зазначається, 25 січня, під час моніторингу соціальних мереж в одному з Telegram каналів, правоохоронці виявили відео, на якому підлітки бʼють хлопця. Джерело: https://censor.net/ua/n3532349"
Це аж так поліції нічим зайнятися? Так все прекрасно і без махінацій, корупції, криміналу, що злочини вже вишукують в теплі-в добрі, дивлячись відосики в ТГ?