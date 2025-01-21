Знущання над 12-річною дівчинкою в Білій Церкві: повідомлено про підозру 16-річному юнаку, який вдарив її по голові та розпилив в обличчя газовий балончик. ФОТО

16-річному юнаку, який фігурує серед інших учасників побиття неповнолітньої у місті Біла Церква на Київщині, повідомлено про підозру за фактом катування малолітньої та вимагання у неї коштів.

Як зазначається, йому загрожує до 12-ти років позбавлення волі.

Що встановили слідчі?

Фігурант та інші неповнолітні зібралися у місцевому парку, куди запросили 12-річну потерпілу. У подальшому з метою залякування дівчини підозрюваний погрожував та вдарив її по голові, після чого розпилив в обличчя газовий балончик.

Одночасно з фізичною розправою фігурант вчиняв на потерпілу психологічний тиск та вимагав з неї кошти у сумі 15 тисяч гривень.

"Слідчі, за процесуального керівництва Білоцерківської окружної прокуратури повідомили неповнолітньому про підозру за фактом катування та вимагання грошових коштів під час воєнного стану (ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 127 Кримінального кодексу України).

Відносно ще трьох неповнолітніх поліцейські Київщини розслідують кримінальне провадження за ст. 125 Кримінального кодексу України", - наголошують у Нацполіції.

