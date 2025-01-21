Знущання над 12-річною дівчинкою в Білій Церкві: повідомлено про підозру 16-річному юнаку, який вдарив її по голові та розпилив в обличчя газовий балончик. ФОТО
16-річному юнаку, який фігурує серед інших учасників побиття неповнолітньої у місті Біла Церква на Київщині, повідомлено про підозру за фактом катування малолітньої та вимагання у неї коштів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.
Як зазначається, йому загрожує до 12-ти років позбавлення волі.
Що встановили слідчі?
Фігурант та інші неповнолітні зібралися у місцевому парку, куди запросили 12-річну потерпілу. У подальшому з метою залякування дівчини підозрюваний погрожував та вдарив її по голові, після чого розпилив в обличчя газовий балончик.
Одночасно з фізичною розправою фігурант вчиняв на потерпілу психологічний тиск та вимагав з неї кошти у сумі 15 тисяч гривень.
"Слідчі, за процесуального керівництва Білоцерківської окружної прокуратури повідомили неповнолітньому про підозру за фактом катування та вимагання грошових коштів під час воєнного стану (ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 127 Кримінального кодексу України).
Відносно ще трьох неповнолітніх поліцейські Київщини розслідують кримінальне провадження за ст. 125 Кримінального кодексу України", - наголошують у Нацполіції.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що неповнолітні знущалися та побили 12-річну дівчинку у Білій Церкві.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Що треба негайно робити зі школою. Саме головне- відбирати еліту, хто може і хоче вчитись. Треба створити три типи шкіл:
1)Безкоштовні ліцеі (математика) та гімназіі (гуманітарні) для обдарованих дітей, яких десь 10-20 відсотків. Вибирати найкращих творчих вчителів, не наглядачів, а демократичних ******** педагогів, які будуть працювати із подібними дітьми. Вчителям платити у півтора рази більше
2) Основні школи для 50 відсотків дітей. Платні (5-30 доларів).З профільною освітою, вибором предметів.
3)Школи для особливо обдарованих. Безкоштовні. Менша кількість уроків, більше спорту, практики, воркшопів, тренінгів тощо. До 9-го класу. Довгі канікули. Вчителям більше платити за шкідливість нервовоі роботи. Відбирати морально стійких педагогів-наглядачів.
Саме головне! В кінці кожного року проводити ЗНО незалежними експертами та по результатах тестів переводити учнів як до кращоі, так і гіршоі школи з трьох типів. Кожен рік! Школа - це не вирок. Дати більше прав вчителям: запровадити відсторонення від навчання на 3-7-14-30 днів, як у європейських школах. Щоб не було галасу у дискрімінаціі ввести для них дистанційну освіту, виділивши спеціальних вчителів, які булуть працювати віддалено із такими дітьми. Ми нікого не позбавляємо права у здобутті знань, але розумні діти не повинні потерпати від невігласів та *********. Брати платню лише у 2 категоріі шкіл (5-30 доларів) Розмір залежить від середнього балу за першу четверть. Чим вищий, тим менше плати. У рейтінг також враховувати участь у позакласній діяльності, поведінка, нагороди, конкурси. Для малозабеспечених та багатодітних - знижки аж до 5 доларів на місяць. Запровадити відсторонення від навчання учнів, що грубо чи систематично порушують поведінку на 3-7-15-30 днів. Ввести штрафи для батьків. Заборонити смартфони в школі. Спілкування з батьками лише через ел пошту. Важливо! Будувати нові школи для цього не потрібно: маємо лише змінити профіль навчання конкретного закладу.
Загальна середня освіта це база , яка надається Державою. Вона повинна бути для усіх однакова і для усіх доступна. Ділити учнів на елітних і недуже, одарованих і не одарованих, богатих і не богатих, своїх і чужих. НЕ ТРЕБА. Хто хоче краще, є приватні школи.
Для дієвого контролю і недопущенню перетворення адміністрації шкіл у латентні злочинні організації треба у школах ввести посади заступників директора з ідеологічного виховання, якіх підпорядкувати офісу освітнього омбудсмена. Продаж посад, продаж годин, неналежний рівень патриотичного виховання, булінг вчителів з боку адміністрації все це потребує протидії. Щодо учнів повинен бути розроблений і укладений з батьками Договір про надання базової загальної освіти, де і прописати всі права і обов"язки сторін.
І треба вже звернути увагу на зростання кількості заброньованих у школах, хтось приводив цифру 50 000. Хто ці "бійці освітнього фронту".
Тобто спочатку УСІ діти 4 роки вчаться у початковій школі. Безкоштовно. Там вчителі роздивляються на тих дітей і на початку 4-го класу дають батькам рекомендації, в яку середню школу йти далі. Згідно з інтелектом та здібностями дитини.
А далі починається "дискримінація".
У *********** йдуть діти, що не хотять чи не можуть вчитися. У цій школі доволі примітивна програма, дуже легко вчитися, вона продовжується 7 років, випускник дістає атестат і може йти далі вчитися в якесь профтехучилище чи одразу на просту роботу.
У ********** діти одержують середню освіту за середньою програмою, вчаться 7 років, потім мають можливість чи йти у технікум, чи скласти іспити та йти у старшу школу гімназії (так званий Abitur), і після закінчення абітуру мають право та можливість вступу до вузу.
Розумні ж та обдаровані діти йдуть одразу до гімназії. Там вчитися нелегко, програми розвинуті, багато іноземних мов, багато роботи, але на абітур іспитів не треба - туди йдеш автоматично, після закінчення 9-го класу, і далі шлях до вузу.
Усі школи безкоштовні. Усім пофіг чия дитина - депутата, адвоката, прибиральниці чи біженців: будь розумним, вчись гарно - твоє життя у твоїх руках!
До речі, якщо дитина з хауптшуле буде бажати вчитися далі, то після закінчення того профтехучилища вона має можливість здати іспит на абітур. А гімназіст може завалити свою освіту і злетіти до реальшуле і нижче. Все залежить від інтелекту дитини і від її бажання вчитися.
Ну і де тут дискримінація?
Крім того, під мобілізаційний резерв також не підпадають близько 107 тисяч чоловіків з освітньої сфери. Це 50 тисяч вчителів, 41 тисяча науковців та 16 тисяч аспірантів. Хоча, дехто з них вже досяг пенсійного віку, а частина може належати до інших категорій осіб, звільнених від мобілізації."
Наказать нужно максимально строго.
пощастить тому малолітньому дауну та курвам якщо їх закриють у турюзі, ой пощастить.
Що далі з такого буде?
Людей із повністтю атрофованим мозоком?
Ще утримувати їх. Відрубаи руки та ноги і хай живуть, ********.
Влада чморить підданих, багаті - бідних, здорові - хворих.
То чого потім дивуватись, що діти те саме роблять?
Дуже шкода дівчинку, вона зі зламаною психікою буде жити все своє життя, ще невідомо, як воно у неї через чей жах складеться.
Тік-ток - це дуже зручний інструмент для маніпуляцій будь-яких. Зараз на виборах будуть перемагати такі крєндєля, що фіцо та орбани в порівнянні з ними янголятка. І все буде відбуватися завдяки «наймеролюбивішій» соціальній мережі.
Хто пам'ятає тих півнів які привели ЗЕ до влади