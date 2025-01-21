УКР
11 972 60

Знущання над 12-річною дівчинкою в Білій Церкві: повідомлено про підозру 16-річному юнаку, який вдарив її по голові та розпилив в обличчя газовий балончик. ФОТО

16-річному юнаку, який фігурує серед інших учасників побиття неповнолітньої у місті Біла Церква на Київщині, повідомлено про підозру за фактом катування малолітньої та вимагання у неї коштів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, йому загрожує до 12-ти років позбавлення волі.

побив 12-річну дівчинку в Білій Церкві

Що встановили слідчі?

Фігурант та інші неповнолітні зібралися у місцевому парку, куди запросили 12-річну потерпілу. У подальшому з метою залякування дівчини підозрюваний погрожував та вдарив її по голові, після чого розпилив в обличчя газовий балончик.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Двоє підлітків випивають і б’ють та знущаються зі свого сусіда у чернівецькому гуртожитку: "Ти, сука, бл#дь, тєрпіла!". ВIДЕО 18+

Одночасно з фізичною розправою фігурант вчиняв на потерпілу психологічний тиск та вимагав з неї кошти у сумі 15 тисяч гривень.

"Слідчі, за процесуального керівництва Білоцерківської окружної прокуратури повідомили неповнолітньому про підозру за фактом катування та вимагання грошових коштів під час воєнного стану (ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 127 Кримінального кодексу України).

Відносно ще трьох неповнолітніх поліцейські Київщини розслідують кримінальне провадження за ст. 125 Кримінального кодексу України", - наголошують у Нацполіції.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що неповнолітні знущалися та побили 12-річну дівчинку у Білій Церкві.

+44
Те, кто избивают эту девочку, не могут не знать, что вся ее семья на фронте. Видать это отпрыски ждунов руцкого мира..
Наказать нужно максимально строго.
показати весь коментар
21.01.2025 09:55 Відповісти
+38
показати весь коментар
21.01.2025 09:45 Відповісти
+36
який батько такий син; яка свиня такий свин. Треба недобатьків натягувати по повній щоб такі гобліни не плодилися
показати весь коментар
21.01.2025 09:45 Відповісти
Якщо 10ку отримає то можливо іньшим буде "наука" , хоча то не точно.
показати весь коментар
21.01.2025 09:43 Відповісти
Не з нашими "гуманними" судами...
показати весь коментар
21.01.2025 09:45 Відповісти
Це все наслідки того, що в школах повний дитиноцентризм та вседозволенність. Вчителів загнали під плінтус батьки та адміністрація. "Онижедети" завжди праві, в них нема жодної відповідальності. Сидять наглі в телефонах та навіть зауваження їм не мають права зробити бо прибігуть яжематері та заволають про порушення прав. чМОНі лише засвоюють гроші партнерів на недолугих реформах та випуску непотрібних, відірваних від реалій, підручниках. Зараз неповнолітні підпалюють автівки, нищать залізничне обладнання, підкладають наркоту. Про мати та асоціальну повебінку я промову. А що буде, коли НУШівці дозріють..
показати весь коментар
21.01.2025 10:06 Відповісти
Рецепт: освіта зараз перебуває у жалюгідному стані. Мовчу про вищу, де просто торгують папером та набирають будь-кого, але починається все з середньоі школи. Вчителям заткнули рота та сказали, що вони в усьому винні. Двійку не поставиш - не навчив, зауваження не запишеш - не вмієш знайти особистий підхід. Вчителі зараз безправні затуркані люди, які працюють по інерціі. Учень може обматерити, обхаркати вчителя, телефон в нього не мають права забирати, не випустити з класу (хоч 5 разів) - теж, може в нього енурез. Був випадок у школі, вчитель не випустила в десятий раз бешкетника, він розвернувся до стіни і насцяв на місці. Вчителя ледве не звільнили - він винен. Зі школи не мають права вигнати: сидить таке нагле та робить, що хоче, заважає нормальним вчитись,відточує лідерські якості на ботанах. Він потім стане решалою, бізнесменом, бандюком з грошима, а решта - терпіли та лохи. І батьки таких дітей свідомо потякають цьому, заохочуючи та "розвиваючи лідерські якості" таких виродків.
Що треба негайно робити зі школою. Саме головне- відбирати еліту, хто може і хоче вчитись. Треба створити три типи шкіл:
1)Безкоштовні ліцеі (математика) та гімназіі (гуманітарні) для обдарованих дітей, яких десь 10-20 відсотків. Вибирати найкращих творчих вчителів, не наглядачів, а демократичних ******** педагогів, які будуть працювати із подібними дітьми. Вчителям платити у півтора рази більше
2) Основні школи для 50 відсотків дітей. Платні (5-30 доларів).З профільною освітою, вибором предметів.
3)Школи для особливо обдарованих. Безкоштовні. Менша кількість уроків, більше спорту, практики, воркшопів, тренінгів тощо. До 9-го класу. Довгі канікули. Вчителям більше платити за шкідливість нервовоі роботи. Відбирати морально стійких педагогів-наглядачів.
Саме головне! В кінці кожного року проводити ЗНО незалежними експертами та по результатах тестів переводити учнів як до кращоі, так і гіршоі школи з трьох типів. Кожен рік! Школа - це не вирок. Дати більше прав вчителям: запровадити відсторонення від навчання на 3-7-14-30 днів, як у європейських школах. Щоб не було галасу у дискрімінаціі ввести для них дистанційну освіту, виділивши спеціальних вчителів, які булуть працювати віддалено із такими дітьми. Ми нікого не позбавляємо права у здобутті знань, але розумні діти не повинні потерпати від невігласів та *********. Брати платню лише у 2 категоріі шкіл (5-30 доларів) Розмір залежить від середнього балу за першу четверть. Чим вищий, тим менше плати. У рейтінг також враховувати участь у позакласній діяльності, поведінка, нагороди, конкурси. Для малозабеспечених та багатодітних - знижки аж до 5 доларів на місяць. Запровадити відсторонення від навчання учнів, що грубо чи систематично порушують поведінку на 3-7-15-30 днів. Ввести штрафи для батьків. Заборонити смартфони в школі. Спілкування з батьками лише через ел пошту. Важливо! Будувати нові школи для цього не потрібно: маємо лише змінити профіль навчання конкретного закладу.
показати весь коментар
21.01.2025 10:07 Відповісти
показати весь коментар
21.01.2025 10:31 Відповісти
Красиво почав і так тупо закінчив.
Загальна середня освіта це база , яка надається Державою. Вона повинна бути для усіх однакова і для усіх доступна. Ділити учнів на елітних і недуже, одарованих і не одарованих, богатих і не богатих, своїх і чужих. НЕ ТРЕБА. Хто хоче краще, є приватні школи.
Для дієвого контролю і недопущенню перетворення адміністрації шкіл у латентні злочинні організації треба у школах ввести посади заступників директора з ідеологічного виховання, якіх підпорядкувати офісу освітнього омбудсмена. Продаж посад, продаж годин, неналежний рівень патриотичного виховання, булінг вчителів з боку адміністрації все це потребує протидії. Щодо учнів повинен бути розроблений і укладений з батьками Договір про надання базової загальної освіти, де і прописати всі права і обов"язки сторін.
І треба вже звернути увагу на зростання кількості заброньованих у школах, хтось приводив цифру 50 000. Хто ці "бійці освітнього фронту".
показати весь коментар
21.01.2025 11:33 Відповісти
Діти різні ВІД НАРОДЖЕННЯ. Середня освіта для більшості не потрібна. Витрачати державні гроші на навчання мавп - це злочин.
показати весь коментар
21.01.2025 12:11 Відповісти
Так, діти різні, однак середня освіта потрібна кожному. Це предбачено Законом. Не виконання Закону це злочин. Крім того, не треба відразу робити висновки про чужих дітей.
показати весь коментар
21.01.2025 12:39 Відповісти
У Німеччині при наявності обов'язкової середньої освіти на абсолютно законодавчому рівні є три види середніх шкіл.
Тобто спочатку УСІ діти 4 роки вчаться у початковій школі. Безкоштовно. Там вчителі роздивляються на тих дітей і на початку 4-го класу дають батькам рекомендації, в яку середню школу йти далі. Згідно з інтелектом та здібностями дитини.
А далі починається "дискримінація".
У *********** йдуть діти, що не хотять чи не можуть вчитися. У цій школі доволі примітивна програма, дуже легко вчитися, вона продовжується 7 років, випускник дістає атестат і може йти далі вчитися в якесь профтехучилище чи одразу на просту роботу.
У ********** діти одержують середню освіту за середньою програмою, вчаться 7 років, потім мають можливість чи йти у технікум, чи скласти іспити та йти у старшу школу гімназії (так званий Abitur), і після закінчення абітуру мають право та можливість вступу до вузу.
Розумні ж та обдаровані діти йдуть одразу до гімназії. Там вчитися нелегко, програми розвинуті, багато іноземних мов, багато роботи, але на абітур іспитів не треба - туди йдеш автоматично, після закінчення 9-го класу, і далі шлях до вузу.
Усі школи безкоштовні. Усім пофіг чия дитина - депутата, адвоката, прибиральниці чи біженців: будь розумним, вчись гарно - твоє життя у твоїх руках!
До речі, якщо дитина з хауптшуле буде бажати вчитися далі, то після закінчення того профтехучилища вона має можливість здати іспит на абітур. А гімназіст може завалити свою освіту і злетіти до реальшуле і нижче. Все залежить від інтелекту дитини і від її бажання вчитися.
Ну і де тут дискримінація?
показати весь коментар
21.01.2025 12:22 Відповісти
mb cat. Супер! Дякую за роз'яснення. Бо наші починають кричати про "рівність" всіх дітей. І виходить, що всі такі рівні виходять в життя. в якому один отримує 12 тис, а інший (айтішнік) 120 000. "Нерівні та обдаровані" після тієї нісенітниці, яку їм вдолбили в школах не погоджуються з таким станом речей, та шукаю, легкий спосіб заробити та стати "рівнішими" - підпалюють автівки військовим, йдуть в кримінал, вбивають за копійки тощо . Висновок: зі школи треба навчати відповідальності та тому, що людина отримує те, що заслужить працєю та стараннністю
показати весь коментар
21.01.2025 12:29 Відповісти
Сьогодення і історія Німеччини має багато прикладів, які недоцільно застосовувати в Україні. Освіта не виключення. Правда, дехто з манією величі рахує себе і своїх дітей майже богами. Це лікується. Прямо зараз, наприклад, слідчі "лікують" отого хлопця 16 років, який бив дівчину і вимагав у неї гроші. Шкода, що у свій час батьки, вчителі та і привентивна поліція не довели цьому хлопцю наслідки такої поведінки. Однак, правоохоронна система і суд дасть цьому факту належну оцінку.
показати весь коментар
21.01.2025 13:22 Відповісти
або життя научить Поліція у Києві затримала чоловіка, який напав на підлітка в автобусі | Цензор.НЕТ
показати весь коментар
21.01.2025 13:34 Відповісти
Чітко, лаконічно. Дякую.
показати весь коментар
21.01.2025 15:25 Відповісти
Почну з останнього, я чув про цифру всіх чоловіків вчителів у 15 тис. Хоча, якщо в дружини в школі кількість чоловіків збільшилась з одного фізрука до 5 чоловіків педагогів та асистентів, то дійсно можливо. Чому тоді диференціація є в Британії, Германії та інших більш успішних країнах ніж Україна? Наприклад в Британії, після 11 років проводять спеціальний іспит, в деяких землях Германії так само. Більш того, в Германії після "звичайної школи" (не гімназії) діти навіть не мають права вступати у ВИШі, але всіх така ситуація влаштовує, бо там нема 80 відсотків населення з псевдо вищою освітою . Дехто каже, що після 9 класу не треба брати в старшу школу з поганими показниками, але моя думка, що диференціація має бути набагато раніше. Диференціація зробить навчання ефектинвішим та зрозумілішим для різних учнів.
показати весь коментар
21.01.2025 12:24 Відповісти
"Не підлягають мобілізації також заброньовані особи, а їх, як зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на «Годині уряду» минулої п'ятниці, близько 900-950 тисяч.

Крім того, під мобілізаційний резерв також не підпадають близько 107 тисяч чоловіків з освітньої сфери. Це 50 тисяч вчителів, 41 тисяча науковців та 16 тисяч аспірантів. Хоча, дехто з них вже досяг пенсійного віку, а частина може належати до інших категорій осіб, звільнених від мобілізації."
показати весь коментар
21.01.2025 13:09 Відповісти
В кого ти таке зле?
показати весь коментар
21.01.2025 10:49 Відповісти
Дружина вчитель в звичайній школі працює вже 20 років, то вона бачить у що перетворили освіту
показати весь коментар
21.01.2025 10:54 Відповісти
Андрей Фещенко написав 100% ЗОЛОТІ СЛОВА, підписуюсь під кожним, країну треба рятувати не тільки на фронті
показати весь коментар
21.01.2025 12:09 Відповісти
Поліціянтам занесуть трохи, поколядують та попасипають, та спарва сама по собі і рощвалиться
показати весь коментар
21.01.2025 10:07 Відповісти
показати весь коментар
21.01.2025 09:45 Відповісти
Те, кто избивают эту девочку, не могут не знать, что вся ее семья на фронте. Видать это отпрыски ждунов руцкого мира..
Наказать нужно максимально строго.
показати весь коментар
21.01.2025 09:55 Відповісти
могли не знати, бо якщо знали то напевно всі народились з пустими бошками, ображати та знущатись на КАМЕРУ над дитьиною у якої вся сімя служить це підписати собі смертний вирок.
пощастить тому малолітньому дауну та курвам якщо їх закриють у турюзі, ой пощастить.
показати весь коментар
21.01.2025 11:26 Відповісти
Ні в якому разі не захищаю цю сволоту але на тому відео я ні разу не чув за гроші. Лише щоб не "*******" забагато про них...
показати весь коментар
21.01.2025 11:08 Відповісти
який батько такий син; яка свиня такий свин. Треба недобатьків натягувати по повній щоб такі гобліни не плодилися
показати весь коментар
21.01.2025 09:45 Відповісти
Покоління довбнів породжує довбойобів.
Що далі з такого буде?
показати весь коментар
21.01.2025 09:46 Відповісти
Навіть не хочеться думати кого понарожують виборці Зеленьського?
Людей із повністтю атрофованим мозоком?
показати весь коментар
21.01.2025 11:11 Відповісти
Потвори
показати весь коментар
21.01.2025 09:46 Відповісти
Найкращий спосіб уникнути подібних випадків майбутнього - демонстративно ******* провинившихся малолєток на камеру і викладати відео в їхній Тік-Ток...
показати весь коментар
21.01.2025 09:47 Відповісти
Давищо. Ніззя чіпати золоте покоління. Зараз діточки недоторканні і вони цим користуються. Літом чуть не щождля бачу в парку і біля озера як ці малолетки когось гамселять і знімають на телефони. Це зараз у них типу челенж такий. Доходить до того що це малолітнє бидло залазить до людей в двір і збирає урожай з дерев чи кущів чи ще що їм подобається чи просто вибивають ногами ворота, не звертаючи що поруч стоїть хазяїн. А коли хазяїн хоче надавати їм по шиї то вони дістають телефони і кричать що визвуть поліцію і його посадять.
показати весь коментар
21.01.2025 10:13 Відповісти
Ну в теорії хазяїн на приватній власності може навіть стріляти...
показати весь коментар
21.01.2025 10:41 Відповісти
Кадиров, перелогінься
показати весь коментар
21.01.2025 10:50 Відповісти
А дондон тут яким боком?
показати весь коментар
21.01.2025 11:14 Відповісти
Золотий генофонд нації, як сказав корнієнка.

Ще утримувати їх. Відрубаи руки та ноги і хай живуть, ********.
показати весь коментар
21.01.2025 09:47 Відповісти
знайшли "паравоза")) хай всі відповідають та разом з батьками...
показати весь коментар
21.01.2025 09:55 Відповісти
сподіваюсь , що у адвоката, який буде відмазувати цю мразоту, ...уй на лбу виросте
показати весь коментар
21.01.2025 09:56 Відповісти
А інших співучасників цієї груповухи вже відмазали? Класика жанру нашої "правової" системи!
показати весь коментар
21.01.2025 09:58 Відповісти
Там треба копати глибше. Якщо вірити інформації в інтернеті - замішані наркотики
показати весь коментар
21.01.2025 10:53 Відповісти
А з іншого боку, хіба дорослі не так чинять?
Влада чморить підданих, багаті - бідних, здорові - хворих.
То чого потім дивуватись, що діти те саме роблять?
показати весь коментар
21.01.2025 09:58 Відповісти
а остальные твари типа не при чём?
показати весь коментар
21.01.2025 10:00 Відповісти
та какие 12 лет... онижедети....
показати весь коментар
21.01.2025 10:07 Відповісти
Генерація тік-току. Лише подивіться, в якому лайні воно росте, ніщеброд від народження та майбутній злодій в законі. Ось так вони і починають свій життєвий шлях. Розбої з дитинства нададуть їм досвіду.
Дуже шкода дівчинку, вона зі зламаною психікою буде жити все своє життя, ще невідомо, як воно у неї через чей жах складеться.
показати весь коментар
21.01.2025 10:07 Відповісти
А ось і приклад: "ніщєброд від народження та майбутній злодій в законі."
показати весь коментар
21.01.2025 10:24 Відповісти
Приклад чого?
показати весь коментар
21.01.2025 10:26 Відповісти
ТікТок - це наймиролюбивіша соціальна мережа яка тільки існує
показати весь коментар
21.01.2025 10:51 Відповісти
Яка створена у тоталітарній країні , де замість демократії - комунізм!?
Тік-ток - це дуже зручний інструмент для маніпуляцій будь-яких. Зараз на виборах будуть перемагати такі крєндєля, що фіцо та орбани в порівнянні з ними янголятка. І все буде відбуватися завдяки «наймеролюбивішій» соціальній мережі.
показати весь коментар
21.01.2025 11:02 Відповісти
Ждем второй этап истории - "Пришли солдаты с фронта". Бегите, малолетние изверги!
показати весь коментар
21.01.2025 10:28 Відповісти
Солдати з фронту ссуться навіть своїх командирів. Ніхто з них не наїде на блатних папаш оцих опудал
показати весь коментар
21.01.2025 10:52 Відповісти
Теж дратує те, коли кажуть, "ось повернуться хлопці з фронту". Бідняги, які повернуться будуть зализувати рани та психологічні травми, вони , навпаки, потребуватимуть зусиль суспільства, щоб повернути їх в мирне життя. Вони точно не будуть нічого змінювати. Міняти треба тут і зараз !
показати весь коментар
21.01.2025 12:32 Відповісти
Батьків! Показово наказати батьків. А таких діток на навчання і спорт 24/7, щоб світу білого не бачили. Штрафи, публічний осуд, умовний строк..Треба так щоб інші підлітки побачили наслідки і невідворотність покарання
показати весь коментар
21.01.2025 10:39 Відповісти
повинно бути адекватне покарання за такі дії, без всяких емоцій..., вони били та принижували людину, є стаття за такі вчинки, треба її застосувати й все, вони повинні отримати те, на що заслужили..., сидіти в тюрмі, поки їх однолітки будуть жити на волі..., нехай з ними поговорить психолог, якщо це не майбутні чикатили, то в них є якісь психологічні проблеми, це точно..., нехай сидять у тюрмі та думають над тим, що вони зробили не так...
показати весь коментар
21.01.2025 10:49 Відповісти
За батьків жодного слова немає. Можливо секретна інформація?
показати весь коментар
21.01.2025 11:05 Відповісти
Чекаємо на відео відмутужених покидьків і їз батьків посажєених на кукан
показати весь коментар
21.01.2025 11:47 Відповісти
відпустіть батька додому на тиждень
показати весь коментар
21.01.2025 11:56 Відповісти
це мабуть пдрси з бамбасу,лугандону переселенці
показати весь коментар
21.01.2025 11:58 Відповісти
а де Правий сектор.Азов. ПАТРІОТИ ВЕТЕРАНИ??? Зайдіть в школи проведіть лекціїї, не на камеру, щоб таке бидло срало далі чим бачило
показати весь коментар
21.01.2025 12:01 Відповісти
Ті вміють тільки за бабало Ахметова Коломольского розкахувати про свинарчуків і корупцію!!!
Хто пам'ятає тих півнів які привели ЗЕ до влади
показати весь коментар
21.01.2025 12:34 Відповісти
 
 