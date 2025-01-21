Побиття 12-річної дівчинки в Білій Церкві: Офіс омбудсмена зустрівся з постраждалою та директором школи
Офіс Омбудсмена відреагував на інцидент із побиттям 12-річної дівчинки у Білій Церкві на Київщині. Представники омбудсмена вже зустрілися з потерпілою, її родиною та директором школи, в якій навчаються її кривдники.
Про це повідомив уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, його представник у Київській області Микита Козиренко взяв справу "під особистий контроль".
Козиренко вже зв’язався з керівництвом поліції.
"Наразі, за наявною інформацією, всі учасники події опитані, тривають слідчі дії, поліція Київщини перекваліфікувала дії учасників злочину: досудове розслідування триває за фактом катування. Окремо відбулася робоча зустріч мого Представника з керівництвом поліції в Білоцерківському районі", - зазначив Лубінець.
Крім того, 21 січня працівники Офісу омбудсмена зустрілися з постраждалою та її родиною, а також провели зустріч із директором школи, де навчаються учні причетні до цього інциденту.
Лубінець додав, що керівництво школи запевнило: проведе розмови як з учнями, так і з батьками, щоб запобігати аналогічним випадкам у майбутньому.
"Наше завдання — забезпечити дотримання прав потерпілої. Діти мають бути убезпечені від насильства! А у разі, якщо відбулося невідворотнє — мають бути вжиті всі необхідні заходи!" - резюмував омбудсмен.
Що передувало?
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що неповнолітні знущалися та побили 12-річну дівчинку у Білій Церкві.
16-річному юнаку повідомлено про підозру за фактом катування малолітньої та вимагання у неї коштів.
Поліція Київщини перекваліфікувала дії усіх учасників злочину: досудове розслідування триває за фактом катування.
У Київській ОВА заявили, що тримають на контролі резонансну ситуацію із побиттям 12-річної дівчинки у Білій Церкві на Київщині.
Це є куйня від Лубінця,на "пісній олії"
Хто там ще не взяв під особистий контроль...
Не знаю чи доживу до того часу, коли цю паскудну мусорню всю пересаджають, бо те, що вони твоять в БЦ і розказати страшно, та й не повірить тутешня тусовка,звинувативши в наклепі.
"Реформа" поліції? Ага, тільки не голосно смійтесь.
Як мені особисто сказав один мусорюга в офіцерських погонах, - Серед нас чужих не буває, або як усі, або ...! -
мається на увазі про своїх співробітників.
А ми дивувалися, як так вийшло в Криму 2014 року, коли за словами Замглавы Меджлиса И. Умеров: «сотрудники https://glavcom.ua/tags/sbu.html СБУ и милиции в Крыму оказались предателями на 100%, военнослужащие - на 80%, https://glavcom.ua/tags/prokuratura.html прокуратура - на 70%».
Понад 70% "військовослужбовців Збройних сил України" на Кримському півострові "перейшли на бік агресора". Менш ніж 30% залишилися вірними українській присязі.
Понад 90% наших "героїв" у правоохоронних органах спеціального призначення України СБУ на Кримському півострові перейшли на бік агресора.
І найцікавіше… Знаєте, скільки "защитников отечества " з 11 тисяч "поліцейських" вийшли з Криму? менше 1% - залишилися вірними українській присязі ....... Решта перейшла на бік агресора.