Побиття 12-річної дівчинки в Білій Церкві: Офіс омбудсмена зустрівся з постраждалою та директором школи

Побиття 12-річної дівчинки в Білій Церкві: реагування Офісу омбудсмена

Офіс Омбудсмена відреагував на інцидент із побиттям 12-річної дівчинки у Білій Церкві на Київщині. Представники омбудсмена вже зустрілися з потерпілою, її родиною та директором школи, в якій навчаються її кривдники.

Про це повідомив уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, його представник у Київській області Микита Козиренко взяв справу "під особистий контроль".

Козиренко вже зв’язався з керівництвом поліції.

"Наразі, за наявною інформацією, всі учасники події опитані, тривають слідчі дії, поліція Київщини перекваліфікувала дії учасників злочину: досудове розслідування триває за фактом катування. Окремо відбулася робоча зустріч мого Представника з керівництвом поліції в Білоцерківському районі", - зазначив Лубінець. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Конфлікт між дітьми у Білій Церкві: В ОВА тримають ситуацію на контролі, нічого не буде замовчано

Крім того, 21 січня працівники Офісу омбудсмена зустрілися з постраждалою та її родиною, а також провели зустріч із директором школи, де навчаються учні причетні до цього інциденту.

Лубінець додав, що керівництво школи запевнило: проведе розмови як з учнями, так і з батьками, щоб запобігати аналогічним випадкам у майбутньому.

"Наше завдання — забезпечити дотримання прав потерпілої. Діти мають бути убезпечені від насильства! А у разі, якщо відбулося невідворотнє — мають бути вжиті всі необхідні заходи!" - резюмував омбудсмен.

Читайте також: Побив сестру загиблого воїна: на Волині судитимуть священника УПЦ МП

Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що неповнолітні знущалися та побили 12-річну дівчинку у Білій Церкві.

16-річному юнаку повідомлено про підозру за фактом катування малолітньої та вимагання у неї коштів.

Поліція Київщини перекваліфікувала дії усіх учасників злочину: досудове розслідування триває за фактом катування.

У Київській ОВА заявили, що тримають на контролі резонансну ситуацію із побиттям 12-річної дівчинки у Білій Церкві на Київщині.

Біла Церква (162) побиття (993) Київська область (4195) знущання (115) булінг (66) Лубінець Дмитро (633) Білоцерківський район (34)
+21
Лубінець додав, що керівництво школи запевнило: проведе розмови як з учнями, так і з батьками, щоб запобігати аналогічним випадкам у майбутньому. Щоб н було аналогічних випадків в майбутньому , неповнолітні злочинці вже зараз мають бути покарані законом України ,а не розмовами керівництва школи
Це є куйня від Лубінця,на "пісній олії"
21.01.2025 19:03 Відповісти
+11
а вилупки вже стриножені? чи ще гарцюють?
21.01.2025 18:58 Відповісти
+9
Адвокат був??? Чи знову намагання все знівелірувати...?
21.01.2025 18:54 Відповісти
Адвокат був??? Чи знову намагання все знівелірувати...?
21.01.2025 18:54 Відповісти
Був представник омбудсмана, робоча група, зустрілися, запобігли, унеможливили, попередили,слідчи дії, ......
21.01.2025 18:59 Відповісти
адвокат із сторони постраждалої був? - питання юридичне!!!
21.01.2025 19:01 Відповісти
а вилупки вже стриножені? чи ще гарцюють?
21.01.2025 18:58 Відповісти
Лубінець додав, що керівництво школи запевнило: проведе розмови як з учнями, так і з батьками, щоб запобігати аналогічним випадкам у майбутньому. Щоб н було аналогічних випадків в майбутньому , неповнолітні злочинці вже зараз мають бути покарані законом України ,а не розмовами керівництва школи
Це є куйня від Лубінця,на "пісній олії"
21.01.2025 19:03 Відповісти
Цікаво що він сказав щоб ті більше траву в школі не продавали, та потім за борги не били.
21.01.2025 19:07 Відповісти
на фронті все *******, головна новина країни це "конфлікт" між дітьми...
Хто там ще не взяв під особистий контроль...
21.01.2025 19:05 Відповісти
" - Окремо відбулася робоча зустріч мого Представника з керівництвом поліції в Білоцерківському районі", - зазначив Лубінець.
Не знаю чи доживу до того часу, коли цю паскудну мусорню всю пересаджають, бо те, що вони твоять в БЦ і розказати страшно, та й не повірить тутешня тусовка,звинувативши в наклепі.
"Реформа" поліції? Ага, тільки не голосно смійтесь.
Як мені особисто сказав один мусорюга в офіцерських погонах, - Серед нас чужих не буває, або як усі, або ...! -
мається на увазі про своїх співробітників.

А ми дивувалися, як так вийшло в Криму 2014 року, коли за словами Замглавы Меджлиса И. Умеров: «сотрудники https://glavcom.ua/tags/sbu.html СБУ и милиции в Крыму оказались предателями на 100%, военнослужащие - на 80%, https://glavcom.ua/tags/prokuratura.html прокуратура - на 70%».
21.01.2025 19:07 Відповісти
Уточнення

Понад 70% "військовослужбовців Збройних сил України" на Кримському півострові "перейшли на бік агресора". Менш ніж 30% залишилися вірними українській присязі.

Понад 90% наших "героїв" у правоохоронних органах спеціального призначення України СБУ на Кримському півострові перейшли на бік агресора.

І найцікавіше… Знаєте, скільки "защитников отечества " з 11 тисяч "поліцейських" вийшли з Криму? менше 1% - залишилися вірними українській присязі ....... Решта перейшла на бік агресора.
21.01.2025 19:34 Відповісти
Щось багато Білої Церкви в кримінал них новинах, скучно їм . Треба vox veritatis своїх сусідів виховувати, а не тільки мокш
21.01.2025 19:12 Відповісти
У давнину за таке вбивали.
21.01.2025 19:15 Відповісти
цікаво, що зараз заважає? Все впирається в ціну питання
21.01.2025 19:57 Відповісти
Розкажу історію. Повчальну. Один командир, якого задовбали підлеглі, взяв та публічно оголосив міру покарання черговому "неуставняку" - розстріл. Витяг пістолет і повів його на розправу. Всі почули постріл, і побачили як впав "злочинець". Почався шухєр. "Тіло" повернулось тільки наступного ранку. Був "договорнячок" перед пострілом. Проте справи пішли в гору, а командир здобув повагу. Й досі не розумію чому ? Оцих молокососів треба гарно провчити через повішення або розстріл. Щоб обмочились.
21.01.2025 19:16 Відповісти
А на батьків тих сімох малотніх бандитів штраф наклали? За неналежне виховання дітей і невиконання батькками їхніх обов"язків - Закон дозволяє.. Щось про це мовчать, а це наразі чи не єдине, що змусило б тих батьків поговорити серйозно з чадами.
21.01.2025 19:19 Відповісти
Нехай той лубінець скаже, що з покидьками, які звітували дитину на Закарпатті, вже скільки років?
21.01.2025 19:21 Відповісти
Напевно це це діточки 73 %-х відсотків )))
21.01.2025 19:34 Відповісти
До відповідальності повинні бути притягнуті підлітки , їх батьки ( бажано оприлюднити їх дані , ПІП , місце проживання , місце роботи ), вчителі , директор школи , службові особи поліції які пробували зам'яти справу (їх дані є в протоколах і рішеннях про накладення штрафу. Інформація повинна отримати розголос. Перевірка цих підлітків на вживання заборонених речовин.
21.01.2025 19:58 Відповісти
Ау журналісти і адвокати та захисні соціальні органи ! За ,що зарплатню отримаємо ?
21.01.2025 20:02 Відповісти
Ау журналісти і адвокати та захисні соціальні органи ! За ,що зарплатню отримаємо ?
21.01.2025 20:04 Відповісти
Діти мають бути убезпечені від насильства! А у разі, якщо відбулося невідворотнє - мають бути вжиті всі необхідні заходи!" - резюмував омбудсмен, що плануєте вжити, план не рахується, і кажіть повільно, Я записую.
21.01.2025 20:52 Відповісти
А по старому пробували вихувати- лозиною по сраці так щоб не сіли тиждень.Я думаю щоб дійшло швидко, як бабка пошептала.
21.01.2025 21:53 Відповісти
Это плоды запрета старых методов воспитания.
22.01.2025 01:54 Відповісти
Після втручання омбудсмена поліція Київщини перекваліфікувала дії учасників злочину. Тут вже прокуратурі справу на поліціянтів за приховування злочити потрібно відкривати!
22.01.2025 02:04 Відповісти
 
 