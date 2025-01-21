Побиття 12-річної дівчинки в Білій Церкві: Офіс омбудсмена зустрівся з постраждалою та директором школи

Офіс Омбудсмена відреагував на інцидент із побиттям 12-річної дівчинки у Білій Церкві на Київщині. Представники омбудсмена вже зустрілися з потерпілою, її родиною та директором школи, в якій навчаються її кривдники.

Про це повідомив уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, його представник у Київській області Микита Козиренко взяв справу "під особистий контроль".

Козиренко вже зв’язався з керівництвом поліції.

"Наразі, за наявною інформацією, всі учасники події опитані, тривають слідчі дії, поліція Київщини перекваліфікувала дії учасників злочину: досудове розслідування триває за фактом катування. Окремо відбулася робоча зустріч мого Представника з керівництвом поліції в Білоцерківському районі", - зазначив Лубінець.

Крім того, 21 січня працівники Офісу омбудсмена зустрілися з постраждалою та її родиною, а також провели зустріч із директором школи, де навчаються учні причетні до цього інциденту.

Лубінець додав, що керівництво школи запевнило: проведе розмови як з учнями, так і з батьками, щоб запобігати аналогічним випадкам у майбутньому.

"Наше завдання — забезпечити дотримання прав потерпілої. Діти мають бути убезпечені від насильства! А у разі, якщо відбулося невідворотнє — мають бути вжиті всі необхідні заходи!" - резюмував омбудсмен.

Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що неповнолітні знущалися та побили 12-річну дівчинку у Білій Церкві.

16-річному юнаку повідомлено про підозру за фактом катування малолітньої та вимагання у неї коштів.

Поліція Київщини перекваліфікувала дії усіх учасників злочину: досудове розслідування триває за фактом катування.

У Київській ОВА заявили, що тримають на контролі резонансну ситуацію із побиттям 12-річної дівчинки у Білій Церкві на Київщині.