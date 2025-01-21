Інцидент у Білій Церкві: відомо про деталі розслідування від поліцейських Київщини

Поліцейські Київщини здійснюють досудове розслідування за фактом катування 12-річної дівчинки у Білій Церкві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, правоохоронці встановили сім учасників цієї події, віком від 12 до 16 років. Відомо, що неповнолітні зібралися у місцевому парку, куди запросили 12-річну потерпілу. У подальшому з метою залякування дівчини один з фігурантів, 16-річний хлопець погрожував, вдарив дівчину та розпилив в обличчя газовий балончик. Крім того фігурант вчиняв на потерпілу психологічний тиск та вимагав гроші у сумі 15 тисяч гривень.

20 січня слідчими за процесуального керівництва Білоцерківської окружної прокуратури повідомлено про підозру 16-річному юнаку за фактом катування та вимагання коштів під час воєнного стану (ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 127 Кримінального кодексу України).

Крім того, поліція Київщини перекваліфікували дії усіх учасників злочину: досудове розслідування триває за фактом катування (ч. 1 ст. 127 Кримінального кодексу України).

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що неповнолітні знущалися та побили 12-річну дівчинку у Білій Церкві.