Інцидент у Білій Церкві: відомо про деталі розслідування від поліцейських Київщини
Поліцейські Київщини здійснюють досудове розслідування за фактом катування 12-річної дівчинки у Білій Церкві.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.
Як зазначається, правоохоронці встановили сім учасників цієї події, віком від 12 до 16 років. Відомо, що неповнолітні зібралися у місцевому парку, куди запросили 12-річну потерпілу. У подальшому з метою залякування дівчини один з фігурантів, 16-річний хлопець погрожував, вдарив дівчину та розпилив в обличчя газовий балончик. Крім того фігурант вчиняв на потерпілу психологічний тиск та вимагав гроші у сумі 15 тисяч гривень.
20 січня слідчими за процесуального керівництва Білоцерківської окружної прокуратури повідомлено про підозру 16-річному юнаку за фактом катування та вимагання коштів під час воєнного стану (ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 127 Кримінального кодексу України).
Крім того, поліція Київщини перекваліфікували дії усіх учасників злочину: досудове розслідування триває за фактом катування (ч. 1 ст. 127 Кримінального кодексу України).
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що неповнолітні знущалися та побили 12-річну дівчинку у Білій Церкві.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Чому ж ви уродів виховали ?
Вони не лише били, а отримували задоволення
Це психопати, місце яким у тюрмі...
Для війни 18 років замало ? А для катування 16 це вже норма. Балуються дітки
так безкоштовной или по 2-68?
"Чайна" - 1 руб. 60 коп.
Київщина. Кінець 70-х початок 80-х рр.
кількість підліткових банд в сересере не піддяється навіть аналізу. тільки те, шо найбільш відоме - тяп-ляп, любера, бігуни.
кому тит тут про совок розказуєш?
також були більш і менш благополучні школи, в яких контингент відрізнявся надзвичайно сильно. це я знаю особисто по своїй школі і тій, шо була через дорогу.
ну і, звісно, на кінець 80-х прийшовся пік наркоманії, а сам розківт відбувся раніше - в середині, на початку сухого закону, який, власне, і дав імпульс до цього.
відтак ці ви@лядки вчинили злочинні дії, спрямовані на підрив обороноздатності України
тобто, державну зраду за ст.111 КК України
тому усім учасникам від 14-и років - під варту, покарання - від 12 до 15 років або довіне з конфіскацією
інакше діла не буде
Погано, що я не бачу відомостей про притягнення і батьків до кримінальної відповідальності, або позбавлення їх батьківських прав.
Дівчинку жаль. Це психологічна травма на все життя(
Добре аби ці ви...лядки, інакше не назвеш, все життя пахали аби відшкодувати дівчині завданої моральної шкоди.
І таких прикладів все більше і більше. І з цим точно вже сюсюкатись не можна.
Наш, главный, ради красного словца юноше по факту пыток и вымогательства средств во время военного положения (ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 127 Уголовного кодекса Украины). Источник: https://censor.net/ru/n3531433
ввернул военное положение, вы его переплюнули. Измену родине шьёте. Предлагаю утяжелить намерением изнасилования и покушением на убийство.
Помните историю? Мужик ехал с заработков, в привокзальном ресторане к нему подсаживается женщина, он заказывает шампанское, дальше не помнит. Приходит в себя на семье подсудимых. Судят за двойное убийство и измену родине. Его слова "От так погуляли"
По делам и наказание. Если во время военного положения получит лет 5 ему за глаза хватит.
згадайте вбивство Ігоря Білозіра у Львові - з подачі таких вумників як ви, слідаки спочатку сбу-шніку воронову та мєнту калініну "шили" ********* (бо потерпілий був певний час живий та й мотиву не могли знайти), а потім підключилися такі як я, тому Львівський обласний суд дав воронову та калініну за ч.2 ст.115 КК України (15 та 12 років п/в відповідно)
побачите, ця дійсна кваліфікація ще не кінець, як і з суб'єктним складом
Якщо це правда то це повний писець...
Ще утримувати їх. Відрубаи руки та ноги і хай живуть, ********.
А з іншого боку, хіба дорослі не так чинять?
Влада чморить підданих, багаті - бідних, здорові - хворих.
То чого потім дивуватись, що діти те саме роблять?
100% це для інших підлітків буде уроком.
але, згадуючи, чим закінчилось розслідування групового згвалтування пару років назад, ні краплі не вірю, що правосуддя буде тут
зробили з країни суміш Сомалі та Північної Кореї
Одразу покращиться ситуація, запевняю вас.