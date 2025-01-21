УКР
Новини
32 734 74

Інцидент у Білій Церкві: відомо про деталі розслідування від поліцейських Київщини

підлітки б’ють дівчинку у Білій Ценркві

Поліцейські Київщини здійснюють досудове розслідування за фактом катування 12-річної дівчинки у Білій Церкві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.  

Як зазначається, правоохоронці встановили сім учасників цієї події, віком від 12 до 16 років. Відомо, що неповнолітні зібралися у місцевому парку, куди запросили 12-річну потерпілу. У подальшому з метою залякування дівчини один з фігурантів, 16-річний хлопець погрожував, вдарив дівчину та розпилив в обличчя газовий балончик. Крім того фігурант вчиняв на потерпілу психологічний тиск та вимагав гроші у сумі 15 тисяч гривень.

20 січня слідчими за процесуального керівництва Білоцерківської окружної прокуратури повідомлено про підозру 16-річному юнаку за фактом катування та вимагання коштів під час воєнного стану (ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 127 Кримінального кодексу України).

Крім того, поліція Київщини перекваліфікували дії усіх учасників злочину: досудове розслідування триває за фактом катування (ч. 1 ст. 127 Кримінального кодексу України).

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що неповнолітні знущалися та побили 12-річну дівчинку у Білій Церкві.

Автор: 

Біла Церква (162) побиття (993) Київська область (4195) Нацполіція (15439) булінг (66) Білоцерківський район (34)
21.01.2025 14:52 Відповісти
21.01.2025 15:06 Відповісти
21.01.2025 15:01 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Оце дітки...майбутнє України
Чому ж ви уродів виховали ?
Вони не лише били, а отримували задоволення
Це психопати, місце яким у тюрмі...
Для війни 18 років замало ? А для катування 16 це вже норма. Балуються дітки
21.01.2025 14:52 Відповісти
Тік-Токівське виховання . Батьки вже не є авторитетом для багатьох, нажаль.
21.01.2025 14:57 Відповісти
Чтобы детьми не занимался Тик-Ток - нужно заниматься самому. У совков всегда виноваты все вокруг кроме их самых.
21.01.2025 15:01 Відповісти
До чого тут совок? Аби шо написати.
21.01.2025 15:29 Відповісти
їх діди виховувались в СРСР батьків теж виховувли діди в духе СССР а дітки такя самі як і діди. от і вся арифметика. В Ураїні 70% населення совкодрочери та воздихателі по безкоштовной колбаске по 2-68 крепкой руке КПСС
21.01.2025 15:46 Відповісти
по 2-20
21.01.2025 16:23 Відповісти
"безкоштовной колбаске по 2-68"
так безкоштовной или по 2-68?
21.01.2025 17:29 Відповісти
слабак , 2.20 то дно - чайна , її навіть у совку не хотіли купувати смердюча була ((
21.01.2025 18:21 Відповісти
"Молочна" -2 руб. 20 коп.
"Чайна" - 1 руб. 60 коп.
Київщина. Кінець 70-х початок 80-х рр.
21.01.2025 20:40 Відповісти
1,60---,,Чайная,, 2,10---,,московская,, 2,20--- ,,Докторская,, и свиная,,Эстонская,, 2,60--- ,,Любительская,,. Дальше по цене и по возрастанию её шли полукапченные 2,70---,,Одесская,, 3,40---,, Краковская,, копченно-варенная 3,80--- ,,московская,, и сервелат по 4,20. Это ГОСТы. Были и по ОСТам региональные колбасы иных названий и цен плюс минус 10-20-30 коп от ростовских. Примерно на 78--82гг это. Чуть знакомо это .
21.01.2025 22:07 Відповісти
Гостовских читать вместо,,ростовских,, в конце.
21.01.2025 22:09 Відповісти
Яка ціна була рулету "Київський " ? Ото дійсно смачна штука була , але траплявся не часто .
21.01.2025 23:41 Відповісти
Дійсно, я теж любив рублений рулет "Київський", якщо не помиляюсь 3 руб. 20 коп. чи 3 руб. 60 коп. , але точно дешевший, ніж пляшка "Московської", котора коштувала 3 руб. 62 коп., вже не говорячи про пляшку "Столичної" - 4 руб. 12 коп.
22.01.2025 07:44 Відповісти
У горілці я слабак , я її за своє життя пив мало , тому ціна не цікавила Знаю просто що колись самою ходовою була "Екстра", а хто "шикував" , то брав "Старку" . У Центральному гастрономі на Хрещатику продавали коньяк "Наполеон", то щось карбованців 40 здається був , ну а коли у мене руки до нього дійшли , то вже купляв за дві з чимось тисячі гривень , думав що щось нормальне купив , а воно ........
22.01.2025 16:27 Відповісти
Слабак ти serdiuk. Чайна була по 1-60. А "" Лікарська" 2-20, високої якості. Але справа не в тому. У Совку було багато безкоштовних спортсекцій для підлітків і свою енергію вони витрачали там. Престижно було ходити в спортивну, музичну, художню студії тощо. А ці покидьки ніде не задіяні після школи, та ще й уроки літератури їм скоротили до мінімуму, вони як бур'ян - не читають, ними не займаються. Природа не терпить пустоти - і без книг, спорту, якісної музики вони наближаються до бидла. Карати треба суворо батьків цих розбещенців. Штрафи великі й оголошення прізвищ - щоб на роботі ховали очі від людей. А малим покидькам відмічатися щотижня в комісіїї у справх неповнолітніх.
21.01.2025 22:30 Відповісти
Може і по 1-60 , не буду сперечатися , я чайну навіть будучи студентом , купляв лише пару раз , бо була вже повне лайно , краще було вже якусь картоплину з яйцем з'їсти аніж ту муйню (( А щодо покидьків , то їх і при безкоштовних гуртках вистачало , по тюрмах і концтаборах не тільки політв'язні сиділи , а злочинів було не менше , а може і більше аніж зараз , просто про них уміли гарно промовчати . Багато при совку навіть про серійних убивць повідомляли , не кажучи вже про згвалтування та крадіжки ? ((
21.01.2025 23:36 Відповісти
Совок - это не о времени и месте рождения, а о состоянии мозгов
21.01.2025 16:28 Відповісти
101%.
21.01.2025 17:08 Відповісти
До того, що саме діти совка влаштували дикі 90-ті і без Тік-Току - одна "Луганська справа" - більше 120 трупів
21.01.2025 17:05 Відповісти
Ди дудило що знаєш про совок? Ні, так не звизди. В совку діти були зайняті в безлічі гуртків, секцій і клубів і все це було безкоштовно. А тепер ніхто і нікому не потрібний, ні діти ні дорослі ні пенсіонери.
21.01.2025 15:53 Відповісти
Слышишь, дудило, наверное знаю как были заняты. Как в городах ходили толпами драться район на район или улица на улицу. А в глубинке ходили село на село. Как менты гонялись за подростковыми бандами. В каких секциях и кружках их этому учили, в домах пионеров? Жизнь была совсем не такой, как показывал телевизор.
21.01.2025 16:26 Відповісти
шо? діти були зайняті ? в безлічі гуртків???? я періодично ходила в гуртки, які були цікаві, набридало - не ходила. Батьки не контролювали - вони весь час були на роботі. А більшість дітей нікуди не ходили від слова зовсім
21.01.2025 16:52 Відповісти
що ти верзеш, йолопе? в сересере діти починали курити в початкових класах, а пиячити вже в середній школі. а улюбленим заняттям старшаків були походи район на район. з початком афганської війни і відкриттям афганського експресу почалась епідемія наркоманії серед підлітків.
кількість підліткових банд в сересере не піддяється навіть аналізу. тільки те, шо найбільш відоме - тяп-ляп, любера, бігуни.
кому тит тут про совок розказуєш?
21.01.2025 17:03 Відповісти
Це в кінці 80-х почалася наркоманія. А до початку 80-х абсолютна більгість ходила в музичні школи, спортсекції, художні чи театральні студії, і школа цікавилася, чим займається учень, крім школи. Класний керівник в кінці журналу записував і тримав на замітці; пропонував форми дозвілля, якщо дитина нікуди, крім школи, не ходила. У Києві було так.
21.01.2025 22:41 Відповісти
до середини 80-х молодіжні банди діяли фактично в усіх великих і середніх містах сересере. в республіканських столицях, звичайно ситуація була краще, ніж в провінціях. тому Київ дійсно був благополучніше за Кривий Ріг, чи якусь, прости г-ди Горлівку. але навіть і в Києві були райони де коївся ад - дврз чи яка-небудь борщага.
також були більш і менш благополучні школи, в яких контингент відрізнявся надзвичайно сильно. це я знаю особисто по своїй школі і тій, шо була через дорогу.
ну і, звісно, на кінець 80-х прийшовся пік наркоманії, а сам розківт відбувся раніше - в середині, на початку сухого закону, який, власне, і дав імпульс до цього.
21.01.2025 23:24 Відповісти
Ага, ну так були зайняті, так зайняті. Наприклад у мене в школі були класи по 38 - 42 учня, і класів таких було від А до Д і як шо у А навчались діти освітян та районой верхівки то інши нах никому не були потрібні. Сам собі господар. А директор школи спікулював крупами і був затриман у Сибиру на ГаЗ-53 шо належив школі південих окраїн СРСР но покарання не поніс. Дом піонерів - клоака та расадник нариків куди їх напхалми типу шоб були при гуртку якомусь ну і т.і. у тому же дусі.
21.01.2025 17:13 Відповісти
це совдеповсье виховання.
21.01.2025 15:42 Відповісти
Ні, це не майбутне України, це біологічне сміття виховане типовим люмпеном шо склав оснлову електората зеленського та сн. Майбутне України уе ті хто плете маскувальні сітки робить окопні свічко, здає кров тощо.
21.01.2025 15:15 Відповісти
Пора відновити "малолетку" і на нари малолітніх вилупків, зразу ж за своїми батьками .
21.01.2025 14:52 Відповісти
Кажуть у дівчинки батько військовий. Кожний батько має право і обов'язок захищати своїх дітей...
21.01.2025 14:53 Відповісти
Хотілося б вірити, що з цієї справи хоч щось вийде. Знаючи, яке "зміїне" кубло "звили" в БЦ судово-поліцейсько-прокуровських "діячі", то боюсь, що через пару місяців вся ця справа розсиплеться.
21.01.2025 14:55 Відповісти
Цих малолітніх покидків, разом з батьками требо гідно покарати грошима і відсидками на зоні!
21.01.2025 14:57 Відповісти
Однозначно!
21.01.2025 15:00 Відповісти
ці у@обки вимагали гроші у дитини, батько та брат якої на фронті, достеменно знаючи про це
відтак ці ви@лядки вчинили злочинні дії, спрямовані на підрив обороноздатності України
тобто, державну зраду за ст.111 КК України
тому усім учасникам від 14-и років - під варту, покарання - від 12 до 15 років або довіне з конфіскацією
інакше діла не буде
21.01.2025 15:06 Відповісти
Так. Ці покидьки знали, що тітка з ними не справиться, та навіть не захищатиме бо знає наскільки вони жорстокі і відморожені.
Погано, що я не бачу відомостей про притягнення і батьків до кримінальної відповідальності, або позбавлення їх батьківських прав.
Дівчинку жаль. Це психологічна травма на все життя(
Добре аби ці ви...лядки, інакше не назвеш, все життя пахали аби відшкодувати дівчині завданої моральної шкоди.
І таких прикладів все більше і більше. І з цим точно вже сюсюкатись не можна.
21.01.2025 15:15 Відповісти
Ещё один правовед?
Наш, главный, ради красного словца юноше по факту пыток и вымогательства средств во время военного положения (ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 127 Уголовного кодекса Украины). Источник: https://censor.net/ru/n3531433
ввернул военное положение, вы его переплюнули. Измену родине шьёте. Предлагаю утяжелить намерением изнасилования и покушением на убийство.
Помните историю? Мужик ехал с заработков, в привокзальном ресторане к нему подсаживается женщина, он заказывает шампанское, дальше не помнит. Приходит в себя на семье подсудимых. Судят за двойное убийство и измену родине. Его слова "От так погуляли"
По делам и наказание. Если во время военного положения получит лет 5 ему за глаза хватит.
21.01.2025 15:28 Відповісти
при нанесенні ударів ногами в голову дитині (за фактом по відео) - викока ймовірність кваліфікації злочинних дій за ст.15 та ч.2 ст.115 КК України (треба послухати, що "співають" підозрювані та почути вживу покази потерпілої дитини), в суді за таких обставин може й відбутися
згадайте вбивство Ігоря Білозіра у Львові - з подачі таких вумників як ви, слідаки спочатку сбу-шніку воронову та мєнту калініну "шили" ********* (бо потерпілий був певний час живий та й мотиву не могли знайти), а потім підключилися такі як я, тому Львівський обласний суд дав воронову та калініну за ч.2 ст.115 КК України (15 та 12 років п/в відповідно)
побачите, ця дійсна кваліфікація ще не кінець, як і з суб'єктним складом
21.01.2025 15:37 Відповісти
Ні в якому разі не виправдовую цю сволоту але на відео ні разу не чув про гроші тільки про те щоб не звезділа....
Якщо це правда то це повний писець...
21.01.2025 16:35 Відповісти
https://www.facebook.com/share/p/14pvQx1TXp/
21.01.2025 22:28 Відповісти
дбл ?
21.01.2025 15:12 Відповісти
твою голову кацап пес замінував
21.01.2025 15:13 Відповісти
Evgen Paramonov 68aaea81, "вялікоскрєпний", як ти умудряєшся виживати без мізків? Про сором я вже мовчу, бо відсутність у вас сорому, гідності це ваша "скрєпа".
21.01.2025 15:19 Відповісти
Вони, ці дітки, вже з гниллю всередині. Якщо у них буде майбутнє, то його не буде у нас в Україні.
21.01.2025 15:15 Відповісти
дєрьмакократія і повернення людей януковоча рано чи пізно призведе до врадіївщини
21.01.2025 15:23 Відповісти
А якщо ця дівчина візьме ніж або молоток та покара своїх кривдників сама
21.01.2025 15:29 Відповісти
Не понятно с видео , шо за предъяву толпа сделала своей жертве.
21.01.2025 15:36 Відповісти
яка пред"ява може бути у "діток" -це просто скажена звіряча поведінка
21.01.2025 15:40 Відповісти
https://youtu.be/6ZM9I5oJyp4 жесть
21.01.2025 15:43 Відповісти
скоріш за все родичи в цих підсвинків не воюють. Бо якщо б воювали, то такого б не сталося. А шкода, що не воюють а від ТЦК бігають. Виродки самі і виродків виховали!
21.01.2025 15:37 Відповісти
ви забули як дві дурепи танцювали на могилі свого батька воїна ЗСУ ?
21.01.2025 16:59 Відповісти
я навіть не бачила такого жаху. І слава Богу, що не бачила.
21.01.2025 21:34 Відповісти
відео називається дві дівчини танцювали на могилах полеглих героїв . там одній дурепі 23 іншій 26 .
21.01.2025 22:36 Відповісти
це мабуть ''дєті в трусіках'' з бамбасу і лугандону у них в ''гєнах єсть руській мір'' знять трусікі і по сраці 50 пльоток і батькам по 100
21.01.2025 15:37 Відповісти
Чомусь згадалась одна відома історія, В Мексиці в однлму з міст , місцева банда викрала, та після знущань вбила молоду дівчину. Поліція була безсила. Хоча навкруги всі знали хто це скоів. І мати цієі дівчини якій вже було під 50 років, самотужки протягом трьох років вистежувала і вбивала іх по одному, майже знищив усю банду...... В нашому випадку достатньо було б просто відловити і покалічити іх по одному......Нормальними людьми вони все рівно вже не будуть ніколи....
21.01.2025 15:49 Відповісти
При сасере таких выродков уже с 14 лет сажали. Не знаю как сейчас в Украине, но это тот редкий случай , когда можно взять пример с савка.
21.01.2025 15:53 Відповісти
Ой не смішіть... Тоді просто смартфонів не було...
21.01.2025 16:31 Відповісти
Совкодрочєр не бреши... Тоді було врази гірше але малолітки хоч боялися що вихватять кізди
21.01.2025 16:34 Відповісти
Золотий генофонд нації, як сказав корнієнка.
Ще утримувати їх. Відрубаи руки та ноги і хай живуть, ********.

А з іншого боку, хіба дорослі не так чинять?
Влада чморить підданих, багаті - бідних, здорові - хворих.
То чого потім дивуватись, що діти те саме роблять?
21.01.2025 16:09 Відповісти
Реабілітацію цій дівчинці і навчання в іншому місці. Про кривдників в їх батьків має знати вся країна, публічні вибачення, штрафи, трудотерапія ( спорт) у вільний час і умовний термін.
21.01.2025 16:16 Відповісти
А от 18-25 - то святий Зєлін генофонд України.
21.01.2025 16:17 Відповісти
підароязика кіберполюція вже тут як тут
21.01.2025 16:33 Відповісти
Кваліфікацію ч. 1 ст. 127 Кримінального кодексу України підтримую, від 3 до 6 років в'язниці. Цензор повинен взяти на контроль це резонансне питання та опублікавати фото, або відео моменту винесення рішення суду та взяття під варту.
100% це для інших підлітків буде уроком.
21.01.2025 16:30 Відповісти
То це для цього по одному мусора ухилянту хотіли закріпити за школою кожною?? Щоб кришували наркоту і таких покидьків??
21.01.2025 16:32 Відповісти
Хто це там такий ногастий?
21.01.2025 16:34 Відповісти
З ч.1 ст.152 на ч.1 ст. 127, чому не ч.2 ст. 127? Дивно, там була група осіб, яка за попередньою змовою організвувала цілеспрямовні дії.
21.01.2025 16:34 Відповісти
Вже перекваліфікували на 2 ч. 127 ст. ККУ.
22.01.2025 16:35 Відповісти
це треш

але, згадуючи, чим закінчилось розслідування групового згвалтування пару років назад, ні краплі не вірю, що правосуддя буде тут

зробили з країни суміш Сомалі та Північної Кореї
21.01.2025 16:47 Відповісти
Зростає нове покоління тітушок з Білої Церкви
21.01.2025 17:05 Відповісти
Сто відсотків, ті, хто вимагав гроші та знущався з дівчини, були кацапомовні виродки.
22.01.2025 05:50 Відповісти
А треба зробити мобвік 16-44.

Одразу покращиться ситуація, запевняю вас.
22.01.2025 16:31 Відповісти
 
 