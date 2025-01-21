УКР
Побив сестру загиблого воїна: на Волині судитимуть священника УПЦ МП

На Волині священника УПЦ МП судитимуть за факт нанесення тілесних ушкоджень місцевій жительці, сестрі загиблого українського воїна.

Про це повідомив народний депутат Ігор Гузь на своїй сторінці в фейбук, інформує Цензор.НЕТ.

"Отримав відповідь від Волинської обласної прокуратури на моє звернення щодо інциденту в селі Волошки Ковельського району. Було відкрите кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.125 Кримінального кодексу України, за фактом завдання тілесних ушкоджень Вікторії Дідух священником Московського патріархату Віталієм Лаштою. Проведене досудове розслідування", - додав Гузь.

Як повідомляється, інцидент стався 29 листопада 2024 року в селі Волошки Ковельського району. За словами Гузя, священник УПЦ МП вдарив жінку в обличчя, завдавши їй тілесних ушкоджень. Судовий розгляд справи призначено на 13 лютого 2025 року в Ковельському міськрайонному суді.

Депутат також зазначив, що це не єдиний випадок агресивної поведінки священника. Раніше він образив матір загиблого Героя України та вдарив священника ПЦУ.

Топ коментарі
+22
Ганьба всім хто повзає на меси сатанинського патріорхату.
Зрадники
показати весь коментар
21.01.2025 14:53 Відповісти
+20
а римський пОпік проти заборони МП
показати весь коментар
21.01.2025 14:51 Відповісти
+18
Хтось ще оце падло називає "священиком".
Це бойовик секти кацапського сатанату.
показати весь коментар
21.01.2025 14:57 Відповісти
а римський пОпік проти заборони МП
показати весь коментар
21.01.2025 14:51 Відповісти
а до чого тут Святіший Папа Римській ??? ця фсб/кгб секта відносить себе східного Християнства грецького обряду - Православ'я !!! по факту ця фсб/секта до Православ'я жодного стосунку немає !!!
показати весь коментар
21.01.2025 14:57 Відповісти
привіт, полудурок

«Церкви не можна чіпати»: Папа Римський висловився щодо заборони РПЦ в Україні
показати весь коментар
21.01.2025 14:59 Відповісти
Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у травні 2022 року УПЦ (МП) оголосила курс на незалежність від Московського патріархату, заявивши про https://www.radiosvoboda.org/a/news-upts-mp-kyrylo-nezalezhnist/31872023.html самостійність і незалежність від Москви. Проте після цього у https://www.radiosvoboda.org/a/news-ppts-upts-yednist/31872981.html Російській православній церкві (РПЦ) сказали, що єдність із УПЦ (МП) зберігається.
показати весь коментар
21.01.2025 15:00 Відповісти
показати весь коментар
21.01.2025 14:52 Відповісти
А чому він ще вільно ходить вулицями? Патріоти закінчилися, заступитися нікому?
показати весь коментар
21.01.2025 14:53 Відповісти
Ганьба всім хто повзає на меси сатанинського патріорхату.
Зрадники
показати весь коментар
21.01.2025 14:53 Відповісти
Я їх називаю адептами московського сатанату!
показати весь коментар
21.01.2025 15:29 Відповісти
Кацапського попа в дворовий виходок треба кинути
показати весь коментар
21.01.2025 14:55 Відповісти
Цього замало! Кацапському фсбшному попу не місце на українській землі! Це падло повинно зжохнути, щоб інші попи злякалися та звалили на болота!
показати весь коментар
21.01.2025 15:00 Відповісти
Схоже в тому селі всіх мужиків до ЗСУ забрали,зостались самі баби???(((
показати весь коментар
21.01.2025 15:30 Відповісти
Баба і московські попи, зєля їх кришує.
показати весь коментар
21.01.2025 16:28 Відповісти
Опечатка: баби
показати весь коментар
21.01.2025 16:33 Відповісти
Хтось ще оце падло називає "священиком".
Це бойовик секти кацапського сатанату.
показати весь коментар
21.01.2025 14:57 Відповісти
на гіляку кацапського фсб/кгб попа-3,14дераса !!!
показати весь коментар
21.01.2025 14:58 Відповісти
А що на Волині до сих пір роблять московські попи? На Західній Україні теж ждунів рузгого міра хватає? Ось тому ***** і лізе в Україну
показати весь коментар
21.01.2025 14:58 Відповісти
Все набагато складніше. Значна частина населення Волині це забужани, переселені з Холмщини. Більшість з них були польськомовними православними. В них був вибір, прийняти католицизм і залишитись дома, чи їхати в світ за очі. Авторитет церкви і священника в цих людей був вищий за авторитет держави. Вони, особливо жінки, були глибоковіруючими. Вранці просинались і молились, звечора ставали на коліна і молились. І кожну неділю в церкві. Коли з'явився Київський Патріархат, люди прийняли позицію свого священника. Перейшов священник - перейшла парафія. Священник сказав, що Київський Патріархат не канонічний, значить не канонічний. На аргумент, що Україна Незалежна і церква має бути своя, аргумент був, що "той Іван, що нашого батюшку прогнав, раніше в церкву не ходив". І дійсно, усі партєйні активісти, які раніше дітей на Паску не пускали в церкву, стали перші з Хоругвами ходити.
Російськомовні сім'ї військових, без проблем йшли в найближчу церкву Київського Патріархату, а релігійні фанатики українці тільки в МП, бо "канонічно".
показати весь коментар
21.01.2025 16:30 Відповісти
взяти за одну ногу та за другу та раздерти як павука
показати весь коментар
21.01.2025 15:00 Відповісти
Побив сестру загиблого воїна "священник" УПЦ МП

За кожне слово по 3 роки тюрми
показати весь коментар
21.01.2025 15:09 Відповісти
побив - відрізати руки ..по божому закону ..щоб не піднімав руку.. можна ще ноги , бо від МП всього можна очікувати ..та оскопити
показати весь коментар
21.01.2025 15:13 Відповісти
Спалити москальського попа на багатті,як слугу диявола.
показати весь коментар
21.01.2025 15:09 Відповісти
Ну чого причепилися, як можетет офіцер фсб не виконати наказ свого керівництва. Це потрібно у наших запитувати, що ці агенти роблять в Україні, та ще їм і конспіративні місця надаються.
показати весь коментар
21.01.2025 15:16 Відповісти
поки агенти нквс топчуть землю України, Україна не відбудеться як суверен ніколи
показати весь коментар
21.01.2025 15:23 Відповісти
Московитських попів мають ловити самі громадяни і обмінювати на наших полонених. В кожному селі для попа знайдеться льох.
показати весь коментар
21.01.2025 15:28 Відповісти
Багато наловили?
показати весь коментар
21.01.2025 17:19 Відповісти
Проблема вирішується дуже просто - потрібно повернуться до витоків християнства... (і аврамічних релігій, взагалі). В юдаїзмі (предтечі християнства), до цих пір існує виборність священства. Тобто, равина (духовного наставника) вибирає ГРОМАДА, а не присилають звідкись, як "кота в мішку"... Те саме було і в православних громадах, на територї України, десь до середини ХІХ ст. А потім священників почав призначать "Київ"...Виробилася не "священницька духовна ієрархія", а "бюрократична релігійна адміністрація"... Священник став для людей не "пастирем божим", а релігійним адміністратором.
показати весь коментар
21.01.2025 15:39 Відповісти
А хто саме "чужі"?
показати весь коментар
21.01.2025 16:14 Відповісти
Вся сатанинська секта мп має бути викинута з України туди звідки припхалась-тобто запарєбрік в радную говєнь...
показати весь коментар
21.01.2025 16:05 Відповісти
Так УПЦ МП ж заборонили! Як він може бути священником.
показати весь коментар
21.01.2025 16:20 Відповісти
Наче ж був закон про заборону московського пархату? Що за муйня?
показати весь коментар
21.01.2025 16:30 Відповісти
священниками в Старому Заповіті могли бути тільки сини Аарона
Крапка
Решта - самозванці
Читайте Біблію, шановні
показати весь коментар
21.01.2025 18:26 Відповісти
Я навіть не пишу про злочин московського попа, який звичайно народився і виріс на Волинській землі і пішов служити ворогу, та ще й піднімає руку на людей. Росмійська церквак в нас тут є ворожою сектою. В тій "церкві" вони служать не Богу, а терористу пуйлу. Великий гріх взяли на себе якраз такі попи, бо вони точно знають, що УПЦ МП є філією РПЦ і що їх онуфірій входить до Синоду РПЦ. А якщо подивитися з іншого боку, такі попи репетують, що вони окремі від РПЦ - то вони з точки зору релігії ,є розкольники(хоча спілкування зі світовим християнством в них проходить через РПЦ). Дуже просто подивитися на Диптих православних церков Вселенського(Константинопільського) патріархату і там чітко видно - немає в списку УПЦ МП.
показати весь коментар
21.01.2025 19:43 Відповісти
 
 