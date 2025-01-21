Побив сестру загиблого воїна: на Волині судитимуть священника УПЦ МП
На Волині священника УПЦ МП судитимуть за факт нанесення тілесних ушкоджень місцевій жительці, сестрі загиблого українського воїна.
Про це повідомив народний депутат Ігор Гузь на своїй сторінці в фейбук, інформує Цензор.НЕТ.
"Отримав відповідь від Волинської обласної прокуратури на моє звернення щодо інциденту в селі Волошки Ковельського району. Було відкрите кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.125 Кримінального кодексу України, за фактом завдання тілесних ушкоджень Вікторії Дідух священником Московського патріархату Віталієм Лаштою. Проведене досудове розслідування", - додав Гузь.
Як повідомляється, інцидент стався 29 листопада 2024 року в селі Волошки Ковельського району. За словами Гузя, священник УПЦ МП вдарив жінку в обличчя, завдавши їй тілесних ушкоджень. Судовий розгляд справи призначено на 13 лютого 2025 року в Ковельському міськрайонному суді.
Депутат також зазначив, що це не єдиний випадок агресивної поведінки священника. Раніше він образив матір загиблого Героя України та вдарив священника ПЦУ.
Зрадники
Це бойовик секти кацапського сатанату.
Російськомовні сім'ї військових, без проблем йшли в найближчу церкву Київського Патріархату, а релігійні фанатики українці тільки в МП, бо "канонічно".
За кожне слово по 3 роки тюрми
Крапка
Решта - самозванці
Читайте Біблію, шановні