Офіцера ЗСУ на Рівненщині визнали винним у недбалому ставленні до оформлення журналів обліку, - ЗМІ
Костопільський райсуд Рівненщини розглядав справу щодо неналежного оформлення службової документації начальником зв’язку одного з батальйонів.
Про це пише Судово-юридична газета, інформує Цензор.НЕТ.
У матеріалах справи зазначається, що старший лейтенант Ігор П. 10 липня 2024 року розпочав виконувати обов'язки помічника начальника штабу – начальника зв’язку одного з піхотних батальйонів 156-ої окремої механізованої бригади.
У січні 2025 році у батальйоні провели перевірку, якою виявлено, що службова документація підрозділу перебуває у незадовільному стані.
Які недоліки виявили
- в журналах обліку особового складу рот батальйону частково відсутні поіменні списки особового складу;
- відсутні відомості про початок і закінчення журналів;
- журнали обліку особового складу не прошиті та не пронумеровані;
- у списках особового складу виявлено чимало виправлень та помилок;
- журнали бойової підготовки батальйону належним чином не заповнені.
Зазначається, що наслідками недбалого ставлення офіцера до своїх обов’язків стало те, що батальйон зіткнувся з такою проблемою як СЗЧ - солдати почали тікати з батальйону, про що стало відомо командуванню бригади.
Командування вважає, що бездіяльність Ігоря П. є нічим іншим як недбалим ставленням до військової служби. Тому щодо офіцера 6 січня 2025 року було складено протокол за ч. 2 ст. 172-15 (недбале ставлення до військової служби, вчинене в умовах особливого періоду) Кодексу про адміністративні правопорушення.
Офіцер пояснив, що виконання обов’язків помічника начальника штабу – начальника зв’язку батальйону, він приступив у липні минулого року. Ще тоді він виявив, що в питаннях обліку особового складу батальйону накопичилися проблеми – списки військовослужбовців містили неточності, а самостійно усунути всі виявлення порушення він не зміг, оскільки просто не мав такої можливості, хоча й намагався виправити ситуацію.
Суд врахував, що Ігор П. раніше не притягався до відповідальності, а також усвідомлює свою провину.
Відтак, 15 січня 2025 року Костопільський райсуд Рівненщини хоча й визнав старшого лейтенанта винним у недбалому ставленні до військової служби, однак обмежився усним зауваженням, після чого закрив провадження у справі.
Сидить десь купа паркетних штафірок та вигадує нові правила каліграфії. Реально переводяться сотні тон офісного паперу А-4 на абсолютно безглузді речі.
Ці штабні штафірки на повному серйозі переконані, що не вони для війни, а війна для них.
Содоля і схожих на нього "героїв", за те, що "кладуть" тисячами особовий складуть без будь якої тактичної/стратегічної задумки не чіпаєте......а от за те, що не заповнили журнал обліку журналів, то аж цілу новину на всю країну розтрубили....ДБЛ БЛД!!!
"Совок" непереможний (((((
пішла жара, потрібно скинути всю відповідальність за провали на терпіл військових.
Їх веде ком. Вз зв'язку.
Я був на посаді помічник начальника штабу начальник зв'язку в діючому батальйоні діючій бригади.Знаю службу, і це все брехня.
Чи може офіцера наї...али, повішали на нього невідповідні обов'язки.
В перші дні я теж займався цім, но то було на стадії формування бригади, а по штатному розкладу він тільки мав здійснювати керівництво, забезпечення, корегування, доведення бр й сприяти виконанню бз.