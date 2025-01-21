УКР
Офіцера ЗСУ на Рівненщині визнали винним у недбалому ставленні до оформлення журналів обліку, - ЗМІ

Покарання за неправильне оформлення журналів обліку в ЗСУ

Костопільський райсуд Рівненщини розглядав справу щодо неналежного оформлення службової документації начальником зв’язку одного з батальйонів.

Про це пише Судово-юридична газета, інформує Цензор.НЕТ.

У матеріалах справи зазначається, що старший лейтенант Ігор П. 10 липня 2024 року розпочав виконувати обов'язки помічника начальника штабу – начальника зв’язку одного з піхотних батальйонів 156-ої окремої механізованої бригади.

У січні 2025 році у батальйоні провели перевірку, якою виявлено, що службова документація підрозділу перебуває у незадовільному стані.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На приймання і здавання посади: в "Армія+" додали нові типи електронних рапортів

Які недоліки виявили

  • в журналах обліку особового складу рот батальйону частково відсутні поіменні списки особового складу;
  • відсутні відомості про початок і закінчення журналів;
  • журнали обліку особового складу не прошиті та не пронумеровані;
  • у списках особового складу виявлено чимало виправлень та помилок;
  • журнали бойової підготовки батальйону належним чином не заповнені.

Зазначається, що наслідками недбалого ставлення офіцера до своїх обов’язків стало те, що батальйон зіткнувся з такою проблемою як СЗЧ - солдати почали тікати з батальйону, про що стало відомо командуванню бригади.

Командування вважає, що бездіяльність Ігоря П. є нічим іншим як недбалим ставленням до військової служби. Тому щодо офіцера 6 січня 2025 року було складено протокол за ч. 2 ст. 172-15 (недбале ставлення до військової служби, вчинене в умовах особливого періоду) Кодексу про адміністративні правопорушення.

Також читайте: Ненаправлення на ВЛК, переведення між підрозділами та непоновлення після СЗЧ: Решетилова розповіла, з якими проблемами звертаються військові

Офіцер пояснив, що виконання обов’язків помічника начальника штабу – начальника зв’язку батальйону, він приступив у липні минулого року. Ще тоді він виявив, що в питаннях обліку особового складу батальйону накопичилися проблеми – списки військовослужбовців містили неточності, а самостійно усунути всі виявлення порушення він не зміг, оскільки просто не мав такої можливості, хоча й намагався виправити ситуацію.

Суд врахував, що Ігор П. раніше не притягався до відповідальності, а також усвідомлює свою провину.

Відтак, 15 січня 2025 року Костопільський райсуд Рівненщини хоча й визнав старшого лейтенанта винним у недбалому ставленні до військової служби, однак обмежився усним зауваженням, після чого закрив провадження у справі.

Читайте: У Києві чоловік рік труїв свою цивільну дружину, щоб заволодіти її заощадженнями: його судитимуть, - прокуратура. ФОТОрепортаж

+25
афігеть... то в СЗЧ йдуть бо журнали незаповнені?
21.01.2025 12:35 Відповісти
+24
В 23-му ЗСУ перетворилися в УПА - Українську Паперову Армію.
Сидить десь купа паркетних штафірок та вигадує нові правила каліграфії. Реально переводяться сотні тон офісного паперу А-4 на абсолютно безглузді речі.
Ці штабні штафірки на повному серйозі переконані, що не вони для війни, а війна для них.
21.01.2025 12:36 Відповісти
+20
Що за маячня! Непрошитий належним чином журнал - причина СЗЧ.
21.01.2025 12:36 Відповісти
Какое страшное преступление - не вел бумажки...
21.01.2025 12:35 Відповісти
афігеть... то в СЗЧ йдуть бо журнали незаповнені?
21.01.2025 12:35 Відповісти
Добре, а могли і розстріляти
21.01.2025 12:36 Відповісти
В 23-му ЗСУ перетворилися в УПА - Українську Паперову Армію.
Сидить десь купа паркетних штафірок та вигадує нові правила каліграфії. Реально переводяться сотні тон офісного паперу А-4 на абсолютно безглузді речі.
Ці штабні штафірки на повному серйозі переконані, що не вони для війни, а війна для них.
21.01.2025 12:36 Відповісти
Що за маячня! Непрошитий належним чином журнал - причина СЗЧ.
21.01.2025 12:36 Відповісти
"непрошитий" недолугий журналіст причина срачів нід цією публікацією...
21.01.2025 15:39 Відповісти
посадіть заповнювати журнали вільнонайману пенсіонерку-бухгалтерку чи кадровичку і СЗЧ не буде!
21.01.2025 12:38 Відповісти
Оце потужна перемога!!!
Содоля і схожих на нього "героїв", за те, що "кладуть" тисячами особовий складуть без будь якої тактичної/стратегічної задумки не чіпаєте......а от за те, що не заповнили журнал обліку журналів, то аж цілу новину на всю країну розтрубили....ДБЛ БЛД!!!
"Совок" непереможний (((((
21.01.2025 12:39 Відповісти
журналу обліку журналів...
пішла жара, потрібно скинути всю відповідальність за провали на терпіл військових.
21.01.2025 12:43 Відповісти
Сирський повернув совок, додаткові журнали, журнали обліку журналів і іншу радянщину. Особливо ,кажуть люди, подобається заповнювати 20+ журналів, сидячі в окопі на нулі.
21.01.2025 12:45 Відповісти
А чому Сирський повернув совок? Типу хтось їх відмінив до нього? Я, *****, з 22року цю ***** веду...
21.01.2025 15:24 Відповісти
Він нові журнали теж ввів. Наприклад, журнал застосування танків.
21.01.2025 17:32 Відповісти
не несите *****
21.01.2025 19:11 Відповісти
Брєд якийсь.
21.01.2025 12:52 Відповісти
в журналах обліку особового складу рот батальйону частково відсутні поіменні списки особового складу;відсутні відомості про початок і закінчення журналів;журнали обліку особового складу не прошиті та не пронумеровані;у списках особового складу виявлено чимало виправлень та помилок;журнали бойової підготовки батальйону належним чином не заповнені. Це зовсім не стосується функціональних обовязків ПНШ-Нач сл. звязку... за облік о/с відповідає відділення(група) персоналу штабу та командири підрозділів... за журнали бойової підготовки - чистий ЗКБ, головні сержанти та командири підрозділів..
21.01.2025 12:59 Відповісти
старший лейтенант чекав, мабуть, коли в Дії з"явиться "еДокумент+" щоб бумажок стало менше... Не дочекався!
21.01.2025 12:59 Відповісти
"їб@нутим-нєт пакоя".
21.01.2025 12:59 Відповісти
Шонєясно? Молодшого літьоху, який скоріш за все був бусифікований і став лейтенантом лише через те що закінчив інститут з військовою кафедрою, призначили на помічника НШ. Коли кількість СЗЧ зашкалила вирішили, що найуращого цапа відбувайоа не знайти. Тобто через недбале заповнення журналів молодший лейтенант збільшив кількість СЗЧ. Такий маразм вже нікого не дивує в країні, якою рулить 4 разовий ухилянт, який більшу частину життя зі сцени просував кремлівськи наративи. Країна вже по макітру зверху донизу в маразмі, який став нормою за останні 5 років.
21.01.2025 13:08 Відповісти
А ще той *літьоха*повинен працювати з себе і *за того парня*вірніше за двох,по 12годин.
21.01.2025 13:47 Відповісти
Певен, він і узбіччя доріжок камінцями не викладав, гнида!
21.01.2025 13:09 Відповісти
Згадав свою юність парубоцьку. Журнали, журнали, журнали.... Совєцька армія, 127 бригада зв'язку, кінець 70-х, початок 80-х. При бажанні люба перевірка могла доїбатися до виправлень, відсутність запису, вставити піздюлєй- але під суд не віддавали. Та ще під цивільний районний, де судді як правило ухилянти-корупціонери-потенційні колаборанти...
21.01.2025 13:16 Відповісти
ЗСУ 1998 год. У меня как у начальника отделения было 6 сооружений. На каждое сооружение велось 5 книг! Не считая документов учета и формуляров! Ничего не поменялось.
21.01.2025 13:29 Відповісти
Нарешті Зельоні знайшли винуватого в причині втрат стількох територій!
21.01.2025 13:56 Відповісти
21.01.2025 14:16 Відповісти
Роз'ясняю- ви лохи що в таке вірите, бо нач зв'язку батальону не має о/с в підпорядкуванні, тому не повинен вести ті всі журнали.
Їх веде ком. Вз зв'язку.
Я був на посаді помічник начальника штабу начальник зв'язку в діючому батальйоні діючій бригади.Знаю службу, і це все брехня.
Чи може офіцера наї...али, повішали на нього невідповідні обов'язки.
В перші дні я теж займався цім, но то було на стадії формування бригади, а по штатному розкладу він тільки мав здійснювати керівництво, забезпечення, корегування, доведення бр й сприяти виконанню бз.
21.01.2025 14:30 Відповісти
Чомусь впевнений, що оцей весь срач в коментах завдяки недолугому журналісту з цензор.нет, який надряпав статейку по темі в якій "дупля не ріже", як і більшість кАментаторів.
21.01.2025 15:32 Відповісти
*******
21.01.2025 14:38 Відповісти
Не Ермака посадити за те, що не побудував захісні споруди, а військового, який ті недобудовані споруди не прошив та не пронумеровав.
21.01.2025 14:44 Відповісти
Например все артиллеристы давно свои таблицы и документы держат в планшетах,но тупорылым проверяющим с центральных штабов нужно подавать только журналы так как в современной войне они понимают как пупуас в сортах льда.Вот и приходится держать в части одного сержанта что бы он картинки рисовал этим тыловым дебилам.
21.01.2025 14:48 Відповісти
Майже вгадали, крім одного - цим в ОМБр займається не один сержант, а кілька десятків солдат, сержантів і офіцерів....
21.01.2025 15:36 Відповісти
То ще таке. Тут РЕБовців змушують записувати всі дії в зошит/журнал. А це за зміну сотні записів. Хоча комп'ютер це все зберігає в пам'яті. Оператор витрачає купу часу і уваги для цього, замість того щоб робити свою пряму роботу глушити ворожі дрони.
21.01.2025 18:54 Відповісти
Ну тепер я точно знаю хто винен у масових СЗЧ, зниженні боєздатності СОУ та навмисному залишенні саме на напрямках москальських ударів небоєздатних підрозділів з неповним особовим складом - не сирський якийсь, а лейтенант з непрошитими та замараними журналами!
21.01.2025 14:49 Відповісти
Йо...ний совок! Зате в совкодрочерів голови прошиті наскрізь не дивлячись, що там суцільна кость і мозок туди не помістився.
21.01.2025 14:52 Відповісти
Уважно читайте статтю.Події проходять зараз а совок спочив більш ніж тридцять років тому, це Україна 2025 рік,це сьогодення, це країна яку ми будуємо під керівництвом зелених підарасів.Це все справа рук держави України, злагоджена робота всіх гілок влади.
22.01.2025 04:38 Відповісти
Такої ***** я ще не читав. Хоча...
21.01.2025 16:08 Відповісти
Зверніть увагу - військового, у військовій справі, судить цивільний райсуд!
21.01.2025 18:57 Відповісти
Народ ось цей висновок, що незаповнені журнали привели до СЗЧ, цеж не просто так, це прописала комісія ********, що їх (батальон) перевіряла. Тепер потрібно щоб оприлюднили склад цієї комісії. Країна повинна знати своїх героїв.
21.01.2025 21:39 Відповісти
Знайшли стрелочніка!
21.01.2025 22:05 Відповісти
Невже нема електронного обігу документації. А писарі навіщо. Причепитися до малого, як до Галушкіна. А содоль де? Сирський?
22.01.2025 15:17 Відповісти
Оце потужно! ЗСУ! ЗСУ! ЗСУ! Росіяни злякались такого. І теє, ну як без "совка" то. 10 років війни і 30+ незаможності- то таке. Зате хоч поржом...
22.01.2025 18:13 Відповісти
 
 