Конфлікт між дітьми у Білій Церкві: В ОВА тримають ситуацію на контролі, нічого не буде замовчано

В Київській ОВА заявили, що тримають на котролі резонансну ситуацію із побиттям 12-річної дівчинки у Білій Церкві на Київщині.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Київську ОВА, про це заявив т.в.о. голови КОДА Микола Калашник.

"Тримаємо цю резонансну ситуацію на контролі: нічого не буде замовчано. Цією подією ретельно займаються правоохоронці", – зазначив він.

Також зазначається, що потерпілій дівчинці надається вся необхідна допомога. До того ж відгукнулися багато небайдужих.

Усіх учасників конфлікту встановлено, одному вже повідомлено про підозру у катуванні та вимаганні коштів. Слідство триває.



"Водночас прошу вгамуватися писак, які зараз в мережі закликають до самосудів та інших агресивних дій відносно учасників чи їхніх родичів. Пам’ятайте, що мова йде про неповнолітніх. У правовій державі мають діяти лише законні механізми реагування", – додав Калашник.



Він зазначив, що вчителі та шкільні психологи, офіцери освітньої безпеки, ювенальні прокурори на Київщині активізували роботу з дітьми, щоб подібні ситуації не повторилися. У воєнний час потрібно робити все, щоб підтримати дітей.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що неповнолітні знущалися та побили 12-річну дівчинку у Білій Церкві.

16-річному юнаку повідомлено про підозру за фактом катування малолітньої та вимагання у неї коштів.

Поліція Київщини перекваліфікувала дії усіх учасників злочину: досудове розслідування триває за фактом катування