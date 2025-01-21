Конфлікт між дітьми у Білій Церкві: В ОВА тримають ситуацію на контролі, нічого не буде замовчано
В Київській ОВА заявили, що тримають на котролі резонансну ситуацію із побиттям 12-річної дівчинки у Білій Церкві на Київщині.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Київську ОВА, про це заявив т.в.о. голови КОДА Микола Калашник.
"Тримаємо цю резонансну ситуацію на контролі: нічого не буде замовчано. Цією подією ретельно займаються правоохоронці", – зазначив він.
Також зазначається, що потерпілій дівчинці надається вся необхідна допомога. До того ж відгукнулися багато небайдужих.
Усіх учасників конфлікту встановлено, одному вже повідомлено про підозру у катуванні та вимаганні коштів. Слідство триває.
"Водночас прошу вгамуватися писак, які зараз в мережі закликають до самосудів та інших агресивних дій відносно учасників чи їхніх родичів. Пам’ятайте, що мова йде про неповнолітніх. У правовій державі мають діяти лише законні механізми реагування", – додав Калашник.
Він зазначив, що вчителі та шкільні психологи, офіцери освітньої безпеки, ювенальні прокурори на Київщині активізували роботу з дітьми, щоб подібні ситуації не повторилися. У воєнний час потрібно робити все, щоб підтримати дітей.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що неповнолітні знущалися та побили 12-річну дівчинку у Білій Церкві.
16-річному юнаку повідомлено про підозру за фактом катування малолітньої та вимагання у неї коштів.
Поліція Київщини перекваліфікувала дії усіх учасників злочину: досудове розслідування триває за фактом катування
Перевзування у стрибку.
військовоговоєнного стану
І так і було б з тим підлітком його сильно побили, але ці пішли хитрішим чином почали кожен день ходити і знімати автівки правоохоронців під прокуратурою та обласним управлінням поліції а там авто по 50-100 тис, інваліди ж не можуть пішком ходити.. І їм прийшлось тиждень їздити на роботу або на таксі чи на старих авто. Справа швидко пішла в рух, правда батьки запропонували гроші потерпілим і справа всерівно замнулась. Та перевели дітей в інші школи тому що там батьки набрались духу та почали протести вимагаючи щоб тих забрали з їх школи.
Значить скоро назвуть недорозумінням, мабуть гроші вже пішли
зараз всцюця - a решнік!
https://www.facebook.com/ushchenko/posts/pfbid02i2kQe2h9cqNJjMs2K6WnsKp53iQ5mLndA23a2SDt3ehiwuuefLa7gjUus65fgM4bl
Юрій С. перестав виходити на зв'язок. Рідні почали розшук і аж поки самі не знайшли його в місцевому морзі. Далі виявилось,що він втоплений в р. Рось, велосипед і мобільник пропали. Після того, як Юрія впізнали деякий час телефон ще був в мережі і даже двічі хтось чоловічим голосом відповів, але працівники навідріз відмовили в дистанційному відстженні телефона і взагалі поводили дуже "дивно". В карманах знайшли ключі від квартири і то це дякуючи одному поліцейському, що підказав на наявність цих ключів ( по неофіційній інформації тому молодому поліцейському таки перепало від "братів по зброї"). І ВСЕ!!!!!
Виявилося, що то "нещасний випадок".
Коли приїхали його рідні з Києва та Харкова та зіткнулися з білоцерківською "правохоронною" системою ....
Потім після похорон мене запитали, як взагалі ви тут живете? Такого люди ніде не зустріяали.