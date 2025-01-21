УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10951 відвідувач онлайн
Новини
5 240 30

Конфлікт між дітьми у Білій Церкві: В ОВА тримають ситуацію на контролі, нічого не буде замовчано

підлітки б’ють дівчинку у Білій Ценркві

В Київській ОВА заявили, що тримають на котролі резонансну ситуацію із побиттям 12-річної дівчинки у Білій Церкві на Київщині.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Київську ОВА, про це заявив т.в.о. голови КОДА Микола Калашник.

"Тримаємо цю резонансну ситуацію на контролі: нічого не буде замовчано. Цією подією ретельно займаються правоохоронці", – зазначив він.

Також зазначається, що потерпілій дівчинці надається вся необхідна допомога. До того ж відгукнулися багато небайдужих.

Також дивіться: Неповнолітні знущаються та б’ють 12-річну дівчинку у Білій Церкві. ВIДЕО 18+

Усіх учасників конфлікту встановлено, одному вже повідомлено про підозру у катуванні та вимаганні коштів. Слідство триває.

"Водночас прошу вгамуватися писак, які зараз в мережі закликають до самосудів та інших агресивних дій відносно учасників чи їхніх родичів. Пам’ятайте, що мова йде про неповнолітніх. У правовій державі мають діяти лише законні механізми реагування", – додав Калашник.

Він зазначив, що вчителі та шкільні психологи, офіцери освітньої безпеки, ювенальні прокурори на Київщині активізували роботу з дітьми, щоб подібні ситуації не повторилися. У воєнний час потрібно робити все, щоб підтримати дітей.

Також читайте: Інцидент у Білій Церкві: відомо про деталі розслідування від поліцейських Київщини

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що неповнолітні знущалися та побили 12-річну дівчинку у Білій Церкві.

16-річному юнаку повідомлено про підозру за фактом катування малолітньої та вимагання у неї коштів.

Поліція Київщини перекваліфікувала дії усіх учасників злочину: досудове розслідування триває за фактом катування

Автор: 

Біла Церква (162) побиття (993) Київська область (4195) знущання (115) булінг (66) Білоцерківський район (34)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
от... уже "канфликт между дитьми".....
показати весь коментар
21.01.2025 18:21 Відповісти
+8
"тримання на контролі" це термін коли пАрЄшають папи і мами...
показати весь коментар
21.01.2025 18:22 Відповісти
+7
А до яого там ОВА взагалі ? Це справа правоохоронців ...
показати весь коментар
21.01.2025 18:24 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
от... уже "канфликт между дитьми".....
показати весь коментар
21.01.2025 18:21 Відповісти
Те ж саме хотів написати...
Перевзування у стрибку.
показати весь коментар
21.01.2025 18:23 Відповісти
"тримання на контролі" це термін коли пАрЄшають папи і мами...
показати весь коментар
21.01.2025 18:22 Відповісти
100%
показати весь коментар
21.01.2025 18:25 Відповісти
Так так(Нічого не замовчуйте,але для початку треба взнати чиї то діти-злочинці(А раптом когось з ...верхушки,навіть міської(((
показати весь коментар
21.01.2025 18:22 Відповісти
А до яого там ОВА взагалі ? Це справа правоохоронців ...
показати весь коментар
21.01.2025 18:24 Відповісти
ОВА - наше все під час військового воєнного стану
показати весь коментар
21.01.2025 18:45 Відповісти
А зараз усе "порєшать" лише через зелені ОВА, ВЦА і інші, призначені через ОПу структури.
показати весь коментар
21.01.2025 18:57 Відповісти
Яка нахрен ієрархія ? Діти це дзеркало сім'ї, всі поступки та пороки батьків у збільшеному вигляді.
показати весь коментар
21.01.2025 18:43 Відповісти
В одній школі недалеко від мене також таке було, компанія підлітків всіх терирозувала, директор школи постійно заминав інформацію, а потім побили одного підлітка і за справу взялись юристи з Києва і як виявилось то не просто підлітки а діти правоохоронців тому і вели себе так, батьки постійно заминали всі справи про побиття.

І так і було б з тим підлітком його сильно побили, але ці пішли хитрішим чином почали кожен день ходити і знімати автівки правоохоронців під прокуратурою та обласним управлінням поліції а там авто по 50-100 тис, інваліди ж не можуть пішком ходити.. І їм прийшлось тиждень їздити на роботу або на таксі чи на старих авто. Справа швидко пішла в рух, правда батьки запропонували гроші потерпілим і справа всерівно замнулась. Та перевели дітей в інші школи тому що там батьки набрались духу та почали протести вимагаючи щоб тих забрали з їх школи.
показати весь коментар
21.01.2025 18:44 Відповісти
І ще що мене неприємно вразило, що батько побитого підлітка воював але всі ті організації атошників язик в сраку запхали та боялись виступити проти еліти, хоча він до них звертався по підтримку. Лиш правозахисники допомогли які десь там зним в боях колись персікались, а так б справу замнули. Більше того йому щей погрожували.
показати весь коментар
21.01.2025 18:49 Відповісти
каким местом зе-ОВА к этому? зачем это комментировать
показати весь коментар
21.01.2025 18:36 Відповісти
Цікавий конфлікт між дітьми. Щось не поділили. Можливо, пиво чи цигарки.
показати весь коментар
21.01.2025 18:38 Відповісти
12-річна дівчинка з 16-річним хлопцем?
показати весь коментар
21.01.2025 18:55 Відповісти
всі не причому - внезапно розійшлися...
показати весь коментар
21.01.2025 18:41 Відповісти
Вже конфлікт?
Значить скоро назвуть недорозумінням, мабуть гроші вже пішли
показати весь коментар
21.01.2025 18:44 Відповісти
Сказав би вже, що просто діти гралися! Щось викликають сумніви результати цього «контролю».
показати весь коментар
21.01.2025 18:45 Відповісти
Отой калашник розповідає про ''правову державу'' в якій все робиться через ОПу д''єрмака.
показати весь коментар
21.01.2025 18:47 Відповісти
в 81му я два роки тренувався відражати атаки германської бригади якої не існувало...🤣
показати весь коментар
21.01.2025 18:50 Відповісти
Насколько помню на зоне есть правило что к детям, особенно женского пола нельзя применять никакого насилия. По таким статьям сразу петухами делают
показати весь коментар
21.01.2025 18:53 Відповісти
і ми таки її, всім колхозом відразили!
зараз всцюця - a решнік!
показати весь коментар
21.01.2025 18:54 Відповісти
Как быстро риторике у " партнёров " научились . Ещё призовите ОБЕ стороны к компромису .
показати весь коментар
21.01.2025 18:56 Відповісти
Мкрзоти. Це як і у Вінниці , д збили двох дівчаток? Все пі контролем? Ублюдки ви зелені. Щоб ваших висеруів так гнидили і збивали. Ви, мерзота. Дочекаєтесь до Лінча. Скоріше б. Не уявсяєте навіть, яек задоволення отримають люди, рвучи вас , маму риму, папіка, 95 квартал, Г+Г, на срань. Мкрзотегь
показати весь коментар
21.01.2025 18:56 Відповісти
Ага " ситуацію на контролі, нічого не буде замовчано " уже ,з відвертого садизма , цькування , групового побиття , поліцаї зробили " конфлікт між дітьми " Що курви , бидло батьки грошей принесли , взяли ,і статтю переробили на м'яку " конфлікт " ?
показати весь коментар
21.01.2025 18:58 Відповісти
Цікава інформація, не знаю наскільки правдива, але виходить, що били ті хто траву продає в школі, за те що заклала.
https://www.facebook.com/ushchenko/posts/pfbid02i2kQe2h9cqNJjMs2K6WnsKp53iQ5mLndA23a2SDt3ehiwuuefLa7gjUus65fgM4bl
показати весь коментар
21.01.2025 19:06 Відповісти
Для Білої Церкви ця дівчина легко відбулася. Повідаю про одну справу теж з Білої Церкви , правда там доросліші персонажі. Все та ж наркота, підсадка на "легкі" гроші (продаж зілля), далі борг, забирається все майно, авто. Звісно"мусора" при справі. Потім Юрія С. викликали на "поговорити" десь в цій же місцині, де відбувалася "розмова" з цією дівчинкою.
Юрій С. перестав виходити на зв'язок. Рідні почали розшук і аж поки самі не знайшли його в місцевому морзі. Далі виявилось,що він втоплений в р. Рось, велосипед і мобільник пропали. Після того, як Юрія впізнали деякий час телефон ще був в мережі і даже двічі хтось чоловічим голосом відповів, але працівники навідріз відмовили в дистанційному відстженні телефона і взагалі поводили дуже "дивно". В карманах знайшли ключі від квартири і то це дякуючи одному поліцейському, що підказав на наявність цих ключів ( по неофіційній інформації тому молодому поліцейському таки перепало від "братів по зброї"). І ВСЕ!!!!!
Виявилося, що то "нещасний випадок".
Коли приїхали його рідні з Києва та Харкова та зіткнулися з білоцерківською "правохоронною" системою ....
Потім після похорон мене запитали, як взагалі ви тут живете? Такого люди ніде не зустріяали.
показати весь коментар
21.01.2025 21:11 Відповісти
16 дцяти річного хлопчика на одну ніч в общую камеру сізо і на утро буде з нього ..дівчинка.. і поки падла не здохне то дівчаток ображати не буде
показати весь коментар
21.01.2025 19:11 Відповісти
 
 