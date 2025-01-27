Внаслідок обстрілів Чернігівщини постраждав чоловік, - ОВА. ФОТО
27 січня ворог майже цілий день обстрілював населені пункти Семенівської громади Чернігівщин. Росіяни били з артилерії, запускали FPV-дрони.
Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, передає Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що внаслідок удару по одному з прикордонних сіл уламкових поранень зазнав 43-річний цивільний чоловік. Його шпиталізували. Стан середньої тяжкості.
Пошкоджений приватний будинок.
"Армія РФ продовжує атакувати прикордоння. Під прицілом - цивільні люди, домівки, інфраструктура. Ворог не зупиниться сам - його треба зупиняти силою", - наголосив керівник ОВА.
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Luk Viktor #596152
показати весь коментар27.01.2025 22:18 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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