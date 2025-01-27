Внаслідок обстрілів Чернігівщини постраждав чоловік, - ОВА. ФОТО

27 січня ворог майже цілий день обстрілював населені пункти Семенівської громади Чернігівщин. Росіяни били з артилерії, запускали FPV-дрони.

Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що внаслідок удару по одному з прикордонних сіл уламкових поранень зазнав 43-річний цивільний чоловік. Його шпиталізували. Стан середньої тяжкості.

Пошкоджений приватний будинок.

"Армія РФ продовжує атакувати прикордоння. Під прицілом - цивільні люди, домівки, інфраструктура. Ворог не зупиниться сам - його треба зупиняти силою", - наголосив керівник ОВА.

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