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Внаслідок обстрілів Чернігівщини постраждав чоловік, - ОВА. ФОТО

27 січня ворог майже цілий день обстрілював населені пункти Семенівської громади Чернігівщин. Росіяни били з артилерії, запускали FPV-дрони. 

Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що внаслідок удару по одному з прикордонних сіл уламкових поранень зазнав 43-річний цивільний чоловік. Його шпиталізували. Стан середньої тяжкості.

Пошкоджений приватний будинок.

"Армія РФ продовжує атакувати прикордоння. Під прицілом - цивільні люди, домівки, інфраструктура. Ворог не зупиниться сам - його треба зупиняти силою", - наголосив керівник ОВА.

Читайте: Російський дрон атакував трактор у Херсоні, загинув чоловік

Наслідки обстрілів Чернігівщини

Автор: 

обстріл (29006) Чернігівська область (931) війна в Україні (4586)


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Чаус! "Отвєтка" була?
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27.01.2025 22:18 Відповісти
 
 