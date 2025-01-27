Вандали пошкодили портрети загиблих воїнів на Алеї пам’яті Героїв на Кіровоградщині. ФОТОрепортаж
У Новоукраїнці Кіровоградської області декілька осіб з ознаками алкогольного сп’яніння зіпсували портрети загиблих українських захисників на Алеї пам'яті Героїв.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник громади Олександр Корінний.
Зазначається, що злочині дії сталися вдень 26 січня на Алеї пам’яті Героїв Новоукраїнської громади.
"На звернення міської ради працівники поліції відреагували оперативно та встановили особи правопорушників, бо ж, крім свідків, спрацювали і камери відеонагляду. Звичайно ж, вандали понесуть покарання відповідно до закону, однак їхня поведінка не вкладається у жодні рамки здорового глузду, бо назвати цей вчинок людським вкрай важко", - зазначив він.
Корінний також пообіцяв у найкоротший час відновити портрети загиблих захисників.
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Для таких уродов должно быть одно наказание - на передовую и без оружия, добудут у врага, значит пусть живут и воюют, нет, значит всё будет по справедливости.
це не *********** - *********** це в крамниці вітрину розбити - це акт спротиву русскіх, вони можуть бути етнічними українцями але політичними русаками