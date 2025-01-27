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Вандали пошкодили портрети загиблих воїнів на Алеї пам’яті Героїв на Кіровоградщині. ФОТОрепортаж

У Новоукраїнці Кіровоградської області декілька осіб з ознаками алкогольного сп’яніння зіпсували портрети загиблих українських захисників на Алеї пам'яті Героїв.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник громади Олександр Корінний.

Зазначається, що злочині дії сталися вдень 26 січня на Алеї пам’яті Героїв Новоукраїнської громади.

"На звернення міської ради працівники поліції відреагували оперативно та встановили особи правопорушників, бо ж, крім свідків, спрацювали і камери відеонагляду. Звичайно ж, вандали понесуть покарання відповідно до закону, однак їхня поведінка не вкладається у жодні рамки здорового глузду, бо назвати цей вчинок людським вкрай важко", - зазначив він.

Корінний також пообіцяв у найкоротший час відновити портрети загиблих захисників.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Поліція затримала 23-річного чоловіка, який намагався підпалити прапорці загиблим військовим на Майдані Незалежності. ФОТО

У Новоукраїнці зіпсували портрети загиблих бійців на Алеї пам’яті
У Новоукраїнці зіпсували портрети загиблих бійців на Алеї пам’яті
У Новоукраїнці зіпсували портрети загиблих бійців на Алеї пам’яті
У Новоукраїнці зіпсували портрети загиблих бійців на Алеї пам’яті

Автор: 

вандалізм (432) Кіровоградська область (579) Новоукраїнський район (2) Новоукраїнка (2)


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Топ коментарі
+17
погано що покарання згідно закону...
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27.01.2025 22:43
+13
...вони уже на розмінуванні чи тільки в ТЦК?
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27.01.2025 22:36
+13
Зловити цих місцевих моzкалів і посадити на кіл.
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27.01.2025 22:54
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...вони уже на розмінуванні чи тільки в ТЦК?
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27.01.2025 22:36 Відповісти
Заразити відкритою формою гепатиту ануса і скинути на воронеж
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27.01.2025 22:37 Відповісти
погано що покарання згідно закону...
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27.01.2025 22:43 Відповісти
Зловити цих місцевих моzкалів і посадити на кіл.
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27.01.2025 22:54 Відповісти
В штрафбат або на розмінування!
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28.01.2025 05:52 Відповісти
Тобто ЗСУ - це покарання? Зрозуміло. А я гадав у нас МВС займається злочинцями
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28.01.2025 05:56 Відповісти
Ні, то велика честь та пошана! Як вісі писали тут два роки тому....
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28.01.2025 06:59 Відповісти
Та я розумію вашу іронію... Просто все одне армія - це не пенетенціарна сисема
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28.01.2025 07:03 Відповісти
Не розумію тільки, чому досі це так
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28.01.2025 09:50 Відповісти
Хворі потвори, можливо малолєткі які наслухалися вдома розмов батьків-ждунів.
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27.01.2025 23:38 Відповісти
Гідра підіймає голову. І по всій країні, куди котимось...
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27.01.2025 23:44 Відповісти
В норвегію котимось
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27.01.2025 23:47 Відповісти
Досить так реагувати на проксі. Це видає вашу безпорадність і ресентимент.
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28.01.2025 00:14 Відповісти
Та я особо не скрываю безпорадність і ресентимент.
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28.01.2025 01:03 Відповісти
Тоді ви знаєте де ворог і що з ним робити
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28.01.2025 01:29 Відповісти
московити
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28.01.2025 02:12 Відповісти
Біс зрадників і жпаліз розвід-служб росій не обійшлося.
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28.01.2025 05:16 Відповісти
Просто бухати менше треба
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28.01.2025 06:23 Відповісти
Ну и какое наказание вы им дадите, штраф?

Для таких уродов должно быть одно наказание - на передовую и без оружия, добудут у врага, значит пусть живут и воюют, нет, значит всё будет по справедливости.
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28.01.2025 07:21 Відповісти
Для таких кацапо-скотів самим справеливим судом буде суд Лінча.
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28.01.2025 09:04 Відповісти
Це етнічні - рюзгеє... яких потрібно давити.... Американці під час 2ї СвітовоЇ, закрили всіх японців по констаборам....
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28.01.2025 13:20 Відповісти
Знайти та позбавити громадянства.
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28.01.2025 18:04 Відповісти
якщо їх не РОЗСТРІЛЮВАТИ, то Україна буде знищена
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28.01.2025 18:16 Відповісти
Вони просто чекають, активно, приходу рашистів. Міни браковані, гранати браковані. Замість оборони - величезний план перемоги дерьмака.
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29.01.2025 03:44 Відповісти
це не вандали - це вороги, не надто розумні, але зайві, таких треба переміщувати в табір на примусові роботи

це не *********** - *********** це в крамниці вітрину розбити - це акт спротиву русскіх, вони можуть бути етнічними українцями але політичними русаками
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29.01.2025 15:08 Відповісти
Быдло, в любом городе быдло. На Майдане донецкий паца вообще испражнился на портреты героев в прошлом году, его помоему осудили, он еще извинялся на камеру по этому случаю. И в Одессе одна пьяная бомжиха после срачки подтерлась флажком мемориала героям - поймали или нет не знаю Больные конченные люди - им в дурку надо.
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29.01.2025 15:49 Відповісти
 
 