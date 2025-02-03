Оформлювали фіктивні документи: викрито 11 осіб, які організували корупційні схеми в ТЦК, медичних та навчальних закладах, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Національна поліція викрила 11 осіб, які організували корупційні схеми в територіальних центрах комплектування, медичних та навчальних закладах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Правоохоронці хібрали докази протиправної діяльності осіб у Хмельницькій, Донецькій, Волинській, Черкаській, Полтавській, Харківській, Запорізькій та Одеській областях.

Як повідомляється, серед підозрюваних - посадовці органів місцевого самоврядування, працівники ТЦК та СП, навчальних і медичних закладів, а також їхні спільники.





Встановлено такі корупційні схеми:

Внесення змін до військово-облікових даних з можливістю відстрочки на рік - 3000 доларів.

Зарахування до навчального закладу для уникнення мобілізації - від 500 доларів.

Оформлення фіктивних медичних документів та госпіталізація - від 40 000 до 110 000 гривень.

Прискорене призначення групи інвалідності - 1500 доларів.

Отримання дозвільної документації на бізнес - хабарі за права на торгівлю або керування спецтехнікою.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вибух у Рівненському ТЦК: одна людина загинула, 6 поранені, - Нацполіція







Усім фігурантам оголошено підозру за різними статтями Кримінального кодексу України, зокрема за зловживання впливом (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2), вимагання та одержання службовою особою неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368), підкуп (ч. 4 ст. 354, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 354) та службове підроблення (ч. 1 ст. 366).

Санкції за цими статтями передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років із забороною обіймати певні посади та конфіскацією майна.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Забезпечили функціонування найбільшої катівні в Херсоні: судитимусь 11 співробітників МВС РФ, - Нацполіція. ФОТО