УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11146 відвідувачів онлайн
Новини Фото
1 954 4

Оформлювали фіктивні документи: викрито 11 осіб, які організували корупційні схеми в ТЦК, медичних та навчальних закладах, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Національна поліція викрила 11 осіб, які організували корупційні схеми в територіальних центрах комплектування, медичних та навчальних закладах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

11 осіб отримали підозри за корупційні схеми в ТЦК, лікарнях та навчальних закладах

Правоохоронці хібрали докази протиправної діяльності осіб у Хмельницькій, Донецькій, Волинській, Черкаській, Полтавській, Харківській, Запорізькій та Одеській областях.

Як повідомляється, серед підозрюваних - посадовці органів місцевого самоврядування, працівники ТЦК та СП, навчальних і медичних закладів, а також їхні спільники. 

11 осіб отримали підозри за корупційні схеми в ТЦК, лікарнях та навчальних закладах
11 осіб отримали підозри за корупційні схеми в ТЦК, лікарнях та навчальних закладах

Встановлено такі корупційні схеми:

  • Внесення змін до військово-облікових даних з можливістю відстрочки на рік - 3000 доларів.
  • Зарахування до навчального закладу для уникнення мобілізації - від 500 доларів.
  • Оформлення фіктивних медичних документів та госпіталізація - від 40 000 до 110 000 гривень.
  • Прискорене призначення групи інвалідності - 1500 доларів.
  • Отримання дозвільної документації на бізнес - хабарі за права на торгівлю або керування спецтехнікою.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вибух у Рівненському ТЦК: одна людина загинула, 6 поранені, - Нацполіція

11 осіб отримали підозри за корупційні схеми в ТЦК, лікарнях та навчальних закладах
11 осіб отримали підозри за корупційні схеми в ТЦК, лікарнях та навчальних закладах
11 осіб отримали підозри за корупційні схеми в ТЦК, лікарнях та навчальних закладах

Усім фігурантам оголошено підозру за різними статтями Кримінального кодексу України, зокрема за зловживання впливом (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2), вимагання та одержання службовою особою неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368), підкуп (ч. 4 ст. 354, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 354) та службове підроблення (ч. 1 ст. 366).

Санкції за цими статтями передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років із забороною обіймати певні посади та конфіскацією майна.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Забезпечили функціонування найбільшої катівні в Херсоні: судитимусь 11 співробітників МВС РФ, - Нацполіція. ФОТО

Автор: 

корупція (4708) Нацполіція (15276)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Давно такого не було - і от знову....."
показати весь коментар
03.02.2025 11:50 Відповісти
Це не смішно. Це свідомий підрив обороноздатності. Тяжкий злочин, за який має бути смертна кара.
показати весь коментар
03.02.2025 11:55 Відповісти
в результаті "зароблять" судді, прокурори, адвокати
показати весь коментар
03.02.2025 12:05 Відповісти
і після цього дехто починає верещати про якісь червоні лінії по відношенню до тцкунів, що заслужили те й отримують, тим більше що те, що вони роблять - це збройний напад на особу двох і більше осіб, що дає право захищатись у будь який спосіб аж до застосування зброї постраждалим
показати весь коментар
03.02.2025 14:31 Відповісти
 
 