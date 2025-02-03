Закупив спецзасоби за завищеними цінами: на Вінниччині повідомлено про підозру чиновнику ДСНС, - ДБР. ФОТО

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру провідному фахівцю ДСНС у Вінницькій області, який завищив ціни на закуплені спецзасоби для радіаційного, хімічного та біологічного захисту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив пресцентр ДБР.

Як з'ясувало слідство, посадовець уклав договір із фірмою, вартість комплектів якої вдвічі перевищувала ринкові ціни. Оскільки ці товари належали до спецзасобів, процедура закупки не підпадала під систему Prozorro, що дозволило уникнути конкуренції та здійснити закупівлю за завищеними цінами.

Згідно з даними слідства, на закупівлю майже 800 комплектів було витрачено понад 6,4 млн грн, із яких 3 млн грн стали завданими державі збитками через необґрунтовано високу вартість.

Фахівець підозрюється у службовій недбалості за статтею 2 частини 367 Кримінального кодексу України. Якщо підозра підтвердиться, йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

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