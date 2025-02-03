$6 тис. за карту і маршрут: На кордоні з Румунією із пострілами затримано порушників, - ДПСУ. ФОТО

У процесі реалізації випереджувальної інформації прикордонники затримали на кордоні з Румунією трьох правопорушників.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, щоб швидко та комфортно дістатися до прикордоння, "туристична група" із трьох чоловіків найняла мешканця Чернівецької області, який мав перевезти їх на власній автівці.

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У ДПСУ зауважують, що для зупинки транспортного засобу та припинення протиправних дій прикордонному наряду довелось здійснити кілька попереджувальних пострілів.

Порушниками виявилися жителі Івано-Франківської, Львівської та Вінницької областей, які згодом зізналися у намірі незаконно дістатися до Румунії. Також встановлено, що затримані придбали за допомогою месенджера у невідомої особи відповідні карти та маршрут руху до українсько-румунського кордону. За таку послугу кожен мав сплатити 6 тисяч доларів.

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Повідомляється, що "туристів" доставили до прикордонного підрозділу, стосовно них оформили протоколи за статтями 204-1, 185-10 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України", "Злісна непокора законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця або працівника Держприкордонслужби України".