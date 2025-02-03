$6 тис. за карту і маршрут: На кордоні з Румунією із пострілами затримано порушників, - ДПСУ. ФОТО
У процесі реалізації випереджувальної інформації прикордонники затримали на кордоні з Румунією трьох правопорушників.
Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, щоб швидко та комфортно дістатися до прикордоння, "туристична група" із трьох чоловіків найняла мешканця Чернівецької області, який мав перевезти їх на власній автівці.
У ДПСУ зауважують, що для зупинки транспортного засобу та припинення протиправних дій прикордонному наряду довелось здійснити кілька попереджувальних пострілів.
Порушниками виявилися жителі Івано-Франківської, Львівської та Вінницької областей, які згодом зізналися у намірі незаконно дістатися до Румунії. Також встановлено, що затримані придбали за допомогою месенджера у невідомої особи відповідні карти та маршрут руху до українсько-румунського кордону. За таку послугу кожен мав сплатити 6 тисяч доларів.
Повідомляється, що "туристів" доставили до прикордонного підрозділу, стосовно них оформили протоколи за статтями 204-1, 185-10 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України", "Злісна непокора законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця або працівника Держприкордонслужби України".
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підірвали б ТЦК і стали героями "мудрого українського цивільного наріту"
бо у нас тепер виявляється два народи в Україні -
один, який пригноблений цивільний, а
другий то "бєсчинствующій" військовий
дожилися, доЗЄлєнувались.. !
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Нормально прикордонники придумали, через ТГ шукают клієнтів, беруть з них по 6000 дол. та самі і ловлять))
Закон Про Державну прикордонну службу України Стаття 21-3 "Військовослужбовці та працівники Державної прикордонної служби України мають право застосовувати вогнепальну зброю виключно з метою заподіяння особі такої шкоди, яка є необхідною і достатньою в такій обстановці, для негайного відвернення чи припинення збройного нападу та/або опору."