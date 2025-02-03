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$6 тис. за карту і маршрут: На кордоні з Румунією із пострілами затримано порушників, - ДПСУ. ФОТО

У процесі реалізації випереджувальної інформації прикордонники затримали на кордоні з Румунією трьох правопорушників.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, щоб швидко та комфортно дістатися до прикордоння, "туристична група" із трьох чоловіків найняла мешканця Чернівецької області, який мав перевезти їх на власній автівці.

Затримано порушників кордону

Дивіться також: Шукав охочих виїхати за кордон через телеграм-канали: на Житомирщині ліквідували канал переправлення військовозобов’язаних до ЄС, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

У ДПСУ зауважують, що для зупинки транспортного засобу та припинення протиправних дій прикордонному наряду довелось здійснити кілька попереджувальних пострілів.

Порушниками виявилися жителі Івано-Франківської, Львівської та Вінницької областей, які згодом зізналися у намірі незаконно дістатися до Румунії. Також встановлено, що затримані придбали за допомогою месенджера у невідомої особи відповідні карти та маршрут руху до українсько-румунського кордону. За таку послугу кожен мав сплатити 6 тисяч доларів.

Також дивіться: Перетин кордону за €10 тисяч: на Львівщині затримано чоловіка, який пропонував нелегальні маршрути для військовозобов’язаних, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

Повідомляється, що "туристів" доставили до прикордонного підрозділу, стосовно них оформили протоколи за статтями 204-1, 185-10 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України", "Злісна непокора законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця або працівника Держприкордонслужби України".

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6142) кордон (4821) ухилянти (995)


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Топ коментарі
+7
Хвиля біженців з Країни мрії імені Зелєнсково не стихає. Лохторат вже не вірить в кінець епохи, і щастя для всіх надурняк, от тільки Порошенка прогнати, і Рай миттєво наступає?
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03.02.2025 13:45 Відповісти
+3
"У процесі реалізації випереджувальної інформації"

Нормально прикордонники придумали, через ТГ шукают клієнтів, беруть з них по 6000 дол. та самі і ловлять))
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03.02.2025 13:56 Відповісти
+2
Прикордонники мають право застосовувати зброю лише для оборони.
Закон Про Державну прикордонну службу України Стаття 21-3 "Військовослужбовці та працівники Державної прикордонної служби України мають право застосовувати вогнепальну зброю виключно з метою заподіяння особі такої шкоди, яка є необхідною і достатньою в такій обстановці, для негайного відвернення чи припинення збройного нападу та/або опору."
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03.02.2025 14:02 Відповісти
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Хвиля біженців з Країни мрії імені Зелєнсково не стихає. Лохторат вже не вірить в кінець епохи, і щастя для всіх надурняк, от тільки Порошенка прогнати, і Рай миттєво наступає?
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03.02.2025 13:45 Відповісти
ото дурні !
підірвали б ТЦК і стали героями "мудрого українського цивільного наріту"

бо у нас тепер виявляється два народи в Україні -
один, який пригноблений цивільний, а
другий то "бєсчинствующій" військовий

дожилися, доЗЄлєнувались.. !

.
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03.02.2025 14:02 Відповісти
знову в спортивних штанях поперлись взимку по горам блудити...от дебіли
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03.02.2025 13:50 Відповісти
"У процесі реалізації випереджувальної інформації"

Нормально прикордонники придумали, через ТГ шукают клієнтів, беруть з них по 6000 дол. та самі і ловлять))
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03.02.2025 13:56 Відповісти
Прикордонники мають право застосовувати зброю лише для оборони.
Закон Про Державну прикордонну службу України Стаття 21-3 "Військовослужбовці та працівники Державної прикордонної служби України мають право застосовувати вогнепальну зброю виключно з метою заподіяння особі такої шкоди, яка є необхідною і достатньою в такій обстановці, для негайного відвернення чи припинення збройного нападу та/або опору."
показати весь коментар
03.02.2025 14:02 Відповісти
 
 