Обстріли Донеччини: у Часовому Яру знайдено тіла 5 загиблих, у Покровську загинув чоловік. ФОТО
Ще щонайменше 6 людей загинули внаслідок обстрілів Донеччини. Їхні тіла сьогодні знайшли.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, у Часовому Яру тривають активні бойові дії, але частина людей досі залишаються у місті. Нещодавно від рук росіян там загинули 5 людей від 32 до 66 років - сьогодні вдалося знайти тіла загиблих.
Також сьогодні стало відомо, що напередодні у Покровську загинув 62-річний чоловік.
Крім того, у Рубцях Лиманської громади поранено людину
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показати весь коментар03.02.2025 15:28 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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