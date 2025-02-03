Обстріли Донеччини: у Часовому Яру знайдено тіла 5 загиблих, у Покровську загинув чоловік. ФОТО

Ще щонайменше 6 людей загинули внаслідок обстрілів Донеччини. Їхні тіла сьогодні знайшли.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, у Часовому Яру тривають активні бойові дії, але частина людей досі залишаються у місті. Нещодавно від рук росіян там загинули 5 людей від 32 до 66 років - сьогодні вдалося знайти тіла загиблих.

Також сьогодні стало відомо, що напередодні у Покровську загинув 62-річний чоловік.

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