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Обстріли Донеччини: у Часовому Яру знайдено тіла 5 загиблих, у Покровську загинув чоловік. ФОТО

Ще щонайменше 6 людей загинули внаслідок обстрілів Донеччини. Їхні тіла сьогодні знайшли. 

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, у Часовому Яру тривають активні бойові дії, але частина людей досі залишаються у місті. Нещодавно від рук росіян там загинули 5 людей від 32 до 66 років - сьогодні вдалося знайти тіла загиблих.

Також сьогодні стало відомо, що напередодні у Покровську загинув 62-річний чоловік.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Доба на Донеччині: Загинула людина у Мирнограді, РФ 8 разів била по області

наслідки обстрілу Часового Яру

Крім того, у Рубцях Лиманської громади поранено людину

Автор: 

обстріл (29195) жертви (1817) Донецька область (8812) Часів Яр (372) Бахмутський район (490)


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03.02.2025 15:28 Відповісти
 
 