ЗСУ отримали 100 FPV-дронів від Латвії у рамках благодійної ініціативи. ФОТОрепортаж

Українські захисники отримали від Латвії 100 FPV-дронів у рамках громадської благодійної ініціативи "Безпілотники для ЗСУ".

Про це повідомило посольство України у Латвії у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що 3 лютого у посольстві України в Латвії, відбувся захід за участі парламентського секретаря Міністерства закордонних справ Латвії Даце Мелбарде, посла України Анатолія Куцевола та голови благодійного фонду Ziedot.lv Рути Діманте, у рамках якого було анонсовано відправку до України 100 FPV-дронів латвійського виробництва.

За координації посольства України в Латвії ці безпілотники будуть передані безпосередньо двом українським військовим частинам – 21-й бригаді Збройних Сил України та бригаді Національної гвардії України "Лють".

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"Кошти, на які придбано зазначені дрони, були зібрані, зокрема під час благодійної ініціативи Міністра закордонних справ Латвії Байби Браже, яка у травні 2024 року, пробігла Ризький напівмарафон, закликавши суспільство пожертвувати на безпілотники, які вкрай потребують українські військові", - повідомило посольство.

Проєкт проходить у співпраці з посольством України в Латвії та латвійським благодійним фондом Ziedot.lv та наразі зібрав близько 130 тисяч євро.

"Придбання одного такого безпілотника може знищити ворожу військову техніку на мільйони доларів. Таким чином, ми допоможемо українським захисникам завдавати уражень живій силі та техніці російських окупантів, підтримуючи при цьому економіку Латвії та місцевих виробників безпілотників", – заявив Куцевол.

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