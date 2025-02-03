Взяв $1,5 тис. за призначення групи інвалідності дитині: затримано лікаря-хабарника на Хмельниччині. ФОТО

Офтальмолог отримав 1 500 доларів від батьків дитини, щоб підтвердити діагноз та посприяти у призначенні лікарсько-консультативною комісією групи інвалідності. Слідчі повідомили йому про підозру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, днями оперативники управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області та слідчі слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області затримали лікаря-офтальмолога дитячої лікарні в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України за отримання 1 500 доларів неправомірної вигоди.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фіктивний шлюб з жінкою з інвалідністю: на Київщині викрито схему ухилення від мобілізації. ФОТОрепортаж







"Поліцейські з’ясували, що за ці гроші зловмисник обіцяв батькам дитини, яка має вади зору, видати медичні документи про наявні захворювання, а також вплинути на членів лікарської комісії", - йдеться у повідомленні.

Наразі слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України. За скоєне йому загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Поліцейські докладуть зусиль, щоб притягнути до відповідальності всіх учасників злочинної схеми.