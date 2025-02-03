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Новини Фото Хабарники
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Взяв $1,5 тис. за призначення групи інвалідності дитині: затримано лікаря-хабарника на Хмельниччині. ФОТО

Офтальмолог отримав 1 500 доларів від батьків дитини, щоб підтвердити діагноз та посприяти у призначенні лікарсько-консультативною комісією групи інвалідності. Слідчі повідомили йому про підозру. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, днями оперативники управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області та слідчі слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області затримали лікаря-офтальмолога дитячої лікарні в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України за отримання 1 500 доларів неправомірної вигоди.

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затримано лікаря-хабарника
затримано лікаря-хабарника
затримано лікаря-хабарника

"Поліцейські з’ясували, що за ці гроші зловмисник обіцяв батькам дитини, яка має вади зору, видати медичні документи про наявні захворювання, а також вплинути на членів лікарської комісії", - йдеться у повідомленні.

Наразі слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України. За скоєне йому загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Поліцейські докладуть зусиль, щоб притягнути до відповідальності всіх учасників злочинної схеми.

Автор: 

хабар (4736) Нацполіція (15276) лікарі (1290) інвалідність (276) Хмельницька область (982)


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Топ коментарі
+4
Лікар бере гроші вже за те, що ви зайшли до його кабінету.
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03.02.2025 16:18 Відповісти
+4
Інвалідність зараз це дорого. Мабуть один лише пустий бланк на тищу баксів тягне. На прокурорів та слуг на всіх не вистачає, а тут якась дитина. До речі, скільки років тій дитині? Не 25 часом?
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03.02.2025 16:22 Відповісти
+3
я правильно зрозумів?
дитина хвора.
лікар взяв гроші, що поставити чесний діагноз?
то це не хабар! це вимагання грошей групою осіб з елементами аферизму.
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03.02.2025 16:12 Відповісти
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Чет они к Хмельниччине пристебались.
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03.02.2025 16:07 Відповісти
"Гроші не пахнуть", бакси теж.....
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03.02.2025 16:08 Відповісти
Крупу затримали , але справа її живе !
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03.02.2025 16:08 Відповісти
А яку "рехворму" провернули... дЕфективну...
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03.02.2025 16:17 Відповісти
Про пані Супрун вже і не згадують ...
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03.02.2025 16:25 Відповісти
Ця напасть на всіх ієрархічних рівнях в країні: вона і привела країну до війни.
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03.02.2025 16:10 Відповісти
я правильно зрозумів?
дитина хвора.
лікар взяв гроші, що поставити чесний діагноз?
то це не хабар! це вимагання грошей групою осіб з елементами аферизму.
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03.02.2025 16:12 Відповісти
Лікар бере гроші вже за те, що ви зайшли до його кабінету.
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03.02.2025 16:18 Відповісти
тому потрібно ходити до лікарів в якомусь рванні і вонючим.
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03.02.2025 16:19 Відповісти
- Добридень, безкоштовний лікар!
- Прощавайте, безнадійний пацієнт!
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03.02.2025 16:24 Відповісти
А якщо у вас автомобіль новенький, під вікнами врача не паркуйте, бо тоді рвана і вонюча майка не спрацює і назначать 20 крапельниць по 3000 грн кожна.
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03.02.2025 16:25 Відповісти
- Добрий день!
- З вас 200 гривень
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03.02.2025 16:21 Відповісти
Інвалідність зараз це дорого. Мабуть один лише пустий бланк на тищу баксів тягне. На прокурорів та слуг на всіх не вистачає, а тут якась дитина. До речі, скільки років тій дитині? Не 25 часом?
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03.02.2025 16:22 Відповісти
7, а що?
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03.02.2025 16:29 Відповісти
Лікар мабуть як слуги народу, бере хабарі тому, що завтрашній день може бути останній.
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03.02.2025 16:23 Відповісти
У дітей до 18 років не має груп, тільки "дитина з інвалідністю"
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03.02.2025 16:30 Відповісти
купюрами 97 року не знехтував! добрий лікар..
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03.02.2025 17:26 Відповісти
Ти такими гидуєш
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03.02.2025 18:24 Відповісти
міняли носом крутять..то приходилося через термінал..
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04.02.2025 21:23 Відповісти
От вам і "анонімні команди експертів", "з оцінки повсякденного фунціонування" Реформа Мсек, вже перші успіхи має, а тільки місяць минув!
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03.02.2025 18:23 Відповісти
 
 