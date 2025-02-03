П’ятеро українських військових після важких поранень та ампутацій підкорили Кіліманджаро. ФОТОрепортаж

Четверо українських ветеранів з протезами нижніх кінцівок та захисниця, яка двічі зазнала поранення на фронті, зійшли на висоту 5 895 метрів, найвищу точку Африки — Кіліманджаро.

Про це повідомляє МВС, інформує Цензор.НЕТ.

Серед них: Михайло Матвіїв — боєць окремого загону ЦСП "Омега" Національної гвардії, Олександр Міхов, який тривалий час виконував бойові завдання у складі "Омеги" та прикордонник Владислав Шатіло.

Військовослужбовці подолали висоту в 5 895 метрів. До сходження вони готувалися упродовж чотирьох місяців.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мінсоцполітики запустило онлайн-платформу для підтримки програми протезування

Свою експедицію українські військові почали 29 січня.

"Це сходження стало історичним: серед українських військових ще ніхто з протезом нижньої кінцівки не піднімався на вершину Африки. Ба більше, у світі немає випадків, коли одразу четверо військових на протезах, а також військова після поранень здійснили таке групове сходження", - йдеться у повідомленні.

У експедиції також взяли участь Ольга "Висота" Єгорова (Surma Team) та Роман "Добряк" Колесник (Третя окрема штурмова бригада).

Під час сходження, разом з ветеранами підіймалася знімальна група, яка фільмувала увесь шлях захисників та захисниці. Відзнятий матеріал покажуть в документальному фільмі "Друге дихання".

Метою сходження було показати українським ветеранам, які наразі проходять лікування та реабілітацію, що після ампутації та протезування життя не закінчується та може бути повноцінним.

"І це все — не для рекордів, а заради тих, хто зараз бореться з травмами та сумнівами й не знає, чи зможе жити далі повним життям. Українські військові вкотре показали всьому світу: незламність – не просто слово. Це, перш за все, люди, які піднімаються навіть там, де інші здаються", - додали у проєкті "Друге дихання".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У "Дії" розпочалося бета-тестування нових послуг для ветеранів і родин загиблих захисників





