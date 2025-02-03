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П’ятеро українських військових після важких поранень та ампутацій підкорили Кіліманджаро. ФОТОрепортаж

Четверо українських ветеранів з протезами нижніх кінцівок та захисниця, яка двічі зазнала поранення на фронті, зійшли на висоту 5 895 метрів, найвищу точку Африки — Кіліманджаро.

Про це повідомляє МВС, інформує Цензор.НЕТ.

Серед них: Михайло Матвіїв — боєць окремого загону ЦСП "Омега" Національної гвардії, Олександр Міхов, який тривалий час виконував бойові завдання у складі "Омеги" та прикордонник Владислав Шатіло. 

Військовослужбовці подолали висоту в 5 895 метрів. До сходження вони готувалися упродовж чотирьох місяців. 

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Українські ветерани на протезах піднялися на гору Кіліманджаро в Африці

Свою експедицію українські військові почали 29 січня. 

"Це сходження стало історичним: серед українських військових ще ніхто з протезом нижньої кінцівки не піднімався на вершину Африки. Ба більше, у світі немає випадків, коли одразу четверо військових на протезах, а також військова після поранень здійснили таке групове сходження", - йдеться у повідомленні.

У експедиції також взяли участь Ольга "Висота" Єгорова (Surma Team) та Роман "Добряк" Колесник (Третя окрема штурмова бригада).

Під час сходження, разом з ветеранами підіймалася знімальна група, яка фільмувала увесь шлях захисників та захисниці. Відзнятий матеріал покажуть в документальному фільмі "Друге дихання".

Українські ветерани на протезах піднялися на гору Кіліманджаро в Африці

Метою сходження було показати українським ветеранам, які наразі проходять лікування та реабілітацію, що після ампутації та протезування життя не закінчується та може бути повноцінним.

"І це все — не для рекордів, а заради тих, хто зараз бореться з травмами та сумнівами й не знає, чи зможе жити далі повним життям. Українські військові вкотре показали всьому світу: незламність – не просто слово. Це, перш за все, люди, які піднімаються навіть там, де інші здаються", - додали у проєкті "Друге дихання".

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Українські ветерани на протезах піднялися на гору Кіліманджаро в Африці
Українські ветерани на протезах піднялися на гору Кіліманджаро в Африці
Українські ветерани на протезах піднялися на гору Кіліманджаро в Африці

Автор: 

Африка (311) ветерани (1089) гори (84) військовослужбовці (4808) протез (98)


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Мужність народжує переможців!!!
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03.02.2025 16:35 Відповісти
Титани!!!
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03.02.2025 16:44 Відповісти
круті хлопці та дівчата...
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03.02.2025 16:46 Відповісти
Щось я ці садистичні променади не доганяю. Самобичування якесь...
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03.02.2025 18:20 Відповісти
Не доганяєш, точно. Ти навіть не доганяєш різниці між садизмом та мазохізмом...)))
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03.02.2025 18:32 Відповісти
Гуру, я більше не буду. Вчителю, вибач простушку...
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03.02.2025 18:56 Відповісти
Українці- найкраща, наймужніша нація у світі!
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03.02.2025 19:09 Відповісти
 
 