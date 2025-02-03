Дніпропетровський волонтер обіцяв знайомому за $11 тис. "розв’язати питання" щодо фіктивної інвалідності. ФОТО

На Дніпропетровщині правоохоронці затримали волонтера, який за хабар обіцяв знайомому "розв'язати питання" з присвоєнням фіктивної групи інвалідності.

Про це повідомила обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

За даними слідства, фігурант запропонував знайомому за 11 000 доларів вплинути на рішення членів лікарської комісії стосовно присвоєння йому фіктивної групи інвалідності, яка дозволила б військовозобов'язаному отримати відстрочку від мобілізації.

Правоохоронці зазначили, що їм вдалося зафіксувати факт передачі обумовленої суми.

Під час обшуків у волонтера були вилучені документація, гроші та мобільні телефони.

Фігурант отримав підозру в одержанні хабаря для себе за вплив на ухвалення рішення посадовцем. Максимально йому загрожує п'ять років тюрми.

Прокурор скерував клопотання щодо обрання запобіжного заходу фігуранту.

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