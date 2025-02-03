Готували теракт біля райуправління поліції у Рівному: затримано двох 19-річних агентів РФ, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки запобігла теракту у центрі Рівного та затримала двох агентів російської спецслужби, які готували вибух поблизу районного управління поліції.

Про це повідомив пресцентр СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

За матеріалами справи, фігуранти мали залишити біля адмінбудівлі правоохоронного органу замаскований у сумці саморобний вибуховий пристрій (СВП).

У момент закладки вибухівки окупанти планували підірвати її за допомогою виклику на мобільний телефон, який був під’єднаний до СВП.

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При цьому теракт мав відбутися, коли поблизу поліцейського підрозділу перебували багато правоохоронців, а самі агенти ще були б біля вибухового пристрою.

"У такий спосіб рашисти планували вбити максимальну кількість співробітників поліції та пересічних громадян і одночасно ліквідувати виконавців теракту як "зайвих" свідків", - йдеться у повідомленні.

Співробітники СБУ завчасно викрили російських агентів і тим самим зірвали злочинні наміри окупантів. Обох фігурантів було затримано "на гарячому", коли вони намагались встановити біля райуправління поліції вибухівку.

На місці події у затриманих вилучено сумку, споряджену СВП та додатковими засобами прихованого спостереження з функцією віддаленого доступу для спецслужб РФ.

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Фігурантами виявилось двоє 19-річних молодиків, які шукали "швидкі" заробітки на телеграм-каналах.

Після прибуття до Рівного вони отримали від окупантів геолокацію схрону, з якого забрали СВП для вчинення теракту.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки планують повідомити затриманим про підозру за ч. 2 ст. 15, ст. 258 Кримінального кодексу України (закінчений замах на вчинення терористичного акту).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Раніше ЗМІ із посиланням на СБУ повідомляли, що у Рівненській області Служба безпеки України затримала двох терористів, які, ймовірно, намагалися пронести вибухівку до будівлі поліції.