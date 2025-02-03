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Готували теракт біля райуправління поліції у Рівному: затримано двох 19-річних агентів РФ, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки запобігла теракту у центрі Рівного та затримала двох агентів російської спецслужби, які готували вибух поблизу районного управління поліції.

Про це повідомив пресцентр СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

За матеріалами справи, фігуранти мали залишити біля адмінбудівлі правоохоронного органу замаскований у сумці саморобний вибуховий пристрій (СВП).

У момент закладки вибухівки окупанти планували підірвати її за допомогою виклику на мобільний телефон, який був під’єднаний до СВП.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Намагалися пронести вибухівку до поліції: СБУ затримала двох терористів на Рівненщині

СБУ запобігла теракту у центрі Рівного: затримано агентів РФ
СБУ запобігла теракту у центрі Рівного: затримано агентів РФ

При цьому теракт мав відбутися, коли поблизу поліцейського підрозділу перебували багато правоохоронців, а самі агенти ще були б біля вибухового пристрою.

"У такий спосіб рашисти планували вбити максимальну кількість співробітників поліції та пересічних громадян і одночасно ліквідувати виконавців теракту як "зайвих" свідків", - йдеться у повідомленні.

Співробітники СБУ завчасно викрили російських агентів і тим самим зірвали злочинні наміри окупантів. Обох фігурантів було затримано "на гарячому", коли вони намагались встановити біля райуправління поліції вибухівку.

На місці події у затриманих вилучено сумку, споряджену СВП та додатковими засобами прихованого спостереження з функцією віддаленого доступу для спецслужб РФ.

Читайте також: Російська агентка готувала теракт біля будівлі структурного підрозділу СБУ в центрі Києва. Її затримано. ФОТОрепортаж

СБУ запобігла теракту у центрі Рівного: затримано агентів РФ

Фігурантами виявилось двоє 19-річних молодиків, які шукали "швидкі" заробітки на телеграм-каналах.

Після прибуття до Рівного вони отримали від окупантів геолокацію схрону, з якого забрали СВП для вчинення теракту.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки планують повідомити затриманим про підозру за ч. 2 ст. 15, ст. 258 Кримінального кодексу України (закінчений замах на вчинення терористичного акту).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вибух у Рівненському ТЦК: одна людина загинула, 6 поранені, - Нацполіція

СБУ запобігла теракту у центрі Рівного: затримано агентів РФ
СБУ запобігла теракту у центрі Рівного: затримано агентів РФ

Раніше ЗМІ із посиланням на СБУ повідомляли, що у Рівненській області Служба безпеки України затримала двох терористів, які, ймовірно, намагалися пронести вибухівку до будівлі поліції.

Автор: 

затримання (4355) Рівне (575) СБУ (12979) теракт (1027) Рівненська область (1190) Рівненський район (16)


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Топ коментарі
+20
"аніжедеті" воювати їм ніззя
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03.02.2025 20:01 Відповісти
+19
жертви виховання
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03.02.2025 20:02 Відповісти
+17
Підзаробили... На баланду...
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03.02.2025 20:01 Відповісти
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03.02.2025 20:01 Відповісти
На розмінування!
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03.02.2025 20:42 Відповісти
"аніжедеті" воювати їм ніззя
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03.02.2025 20:01 Відповісти
ще одні жертви тєлєграма.
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03.02.2025 20:02 Відповісти
жертви виховання
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03.02.2025 20:02 Відповісти
Не треба звертати на якийсь мессенджер якщо в голові смальцю немає. Не буде Телеграм буде якийсь інший месенджер через який будуть ловити підарасів таких як ці виродки.
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03.02.2025 20:04 Відповісти
ну так, не було би тєлєграма, то був би тік-ток, не було би тік-току, то був би ще якійсь російський там-там... це закономірно, бо іх виховували батькі, які самі виростали в епоху 95-го кварталу.
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03.02.2025 20:13 Відповісти
Цікаво тут інше. Де було СБУ увесь час війни до вибуху? Якщо наразі вони по дві групи терористів на день ловити почали.
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03.02.2025 20:18 Відповісти
я вам більше скажу - колись головою СБУ був росіянин а СБУ у 14-му ловили майданівців, а потім СБУ керував латентний росіянин баканов. Тобто все ж таки стало краще. Хоча є і невдоволені роботою СБУ, і хотіли б повернути колишні часи, бажано хача б у літо 22-го.
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03.02.2025 20:34 Відповісти
Далі буде і по 4, а то і більше. Треба ж якось виправдати знаходження цілої армії нероб в глибокому тилу.
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03.02.2025 20:51 Відповісти
Альо! Де ті шо тут списи ламали на тему хто куди хотів пронести та здати в поліцію вибухівку?
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03.02.2025 20:02 Відповісти
Ну я тут.
І де я був не правий, коли говорив, що потрібно більше інформації, а слова та звинувачення потрібно застосовувати обережно і тільки після з'ясування?
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03.02.2025 20:11 Відповісти
шо нє ясно? Йшли здавти кіло пластіта з електродетонатором, а їх випадково безпідставно арештували сбушники, які не хотіли слухати пояснень затриманих, а положили мордою в асфальт. Бєззаконіє.
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03.02.2025 20:19 Відповісти
Ага, і в кармані заява лежала шо йшов здавати. Старий анекдот ще з часів совка.
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03.02.2025 20:30 Відповісти
але ж ви бачите що це праюцє, і у громадян від того просто хронічно не вистачає інформації, і від безпідставних звинувачень пропадає весь патріотизм.
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03.02.2025 20:41 Відповісти
Ага, і від недостачі інформації у підарасів виникає бажання за кацапські криваві гроші робити теракти...
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03.02.2025 21:00 Відповісти
ні, тим недоумкам інформація взагалі не потрібна. Від нестачі страждають ті, для кого тут не все ясно і "всьо нє так адназнача", і тому потрібно з'ясування.
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03.02.2025 22:21 Відповісти
Тупо хотіли заробити бабла.
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03.02.2025 20:23 Відповісти
Ти чия КУРВА? подоляка , або татарова?
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03.02.2025 20:25 Відповісти
Кацапська
Розігріває протистояння у суспільстві
Майже як ті підривачі, або підпалювачі
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03.02.2025 20:27 Відповісти
Йому здається, що ніхто цього не бачить
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03.02.2025 20:29 Відповісти
ждун👉🖕
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03.02.2025 20:37 Відповісти
Чому не висять.
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03.02.2025 20:10 Відповісти
тобто 19 років в ЗСУ не можна, а в агенти фсб якраз нормальний вік
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03.02.2025 20:16 Відповісти
ви так сформулювали, ніби це Україна зробила їх агентами фсб.
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03.02.2025 20:19 Відповісти
То сбу зараз охоронях поліцію?
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03.02.2025 20:21 Відповісти
Нє. Більше схоже, що схрони організовує, а потім виловлює рибку, яка туди навідується.
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04.02.2025 02:31 Відповісти
У момент закладки вибухівки окупанти планували підірвати її за допомогою виклику на мобільний телефон, який був під'єднаний до СВП. Джерело: https://censor.net/ua/p3533801, звідки у Рівно окупанти?
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03.02.2025 20:21 Відповісти
Цинічні бандерівці©
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03.02.2025 20:27 Відповісти
Неправильне запитання. Правильне - чому не підірвали? Адже "На місці події у затриманих вилучено сумку, споряджену СВП та додатковими засобами прихованого спостереження з функцією віддаленого доступу для спецслужб РФ". Джерело: https://censor.net/ua/p3533801"Тобто той хто найняв цих негідників бачив що засада. Відповідь - Можливо СБУ на можливості нашкодити та ще й заробити виявляє і виловлює прокацапський, але на гачок попадається також нестійкий, непатріотичний,неперебірливий, аморальний, контингент. Тобто згаданий схрон ніби приманка для червивої риби. З одного боку морально - сміття треба виловлювати, а з іншого аморально - заохочувати до вчинення злочину теж злочин.
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04.02.2025 02:56 Відповісти
Мусорам вірити - себе не поважати!
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03.02.2025 20:23 Відповісти
Одинадцять років тому йому було вісім років. Запитань більше немає.
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03.02.2025 20:30 Відповісти
Служба Божа сама створює телеграм-помийки, де на живця ловить ідіотів, які хочуть швидких грошей. Ті ведуться, викопують схрони з пластиліновим імітатором вибухівки, і несуть під двері головної мусАрні. Маски-шоу, крики, мордою в землю. Блискуче затримання. Комусь нова дірка в погонах для зірочки і підвищення з/п, гопникам в чорних худі - 12 років. Всі молодці. Можна розходитись
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03.02.2025 20:32 Відповісти
Corvo Attano 4aa9df82 Якщо це так, то чудово. Дірка в погонах заслужена. Потенційний вбивця затриманий. СБУ випередила ФСБ. Це що погано?
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03.02.2025 20:48 Відповісти
За таке також стаття - підбурювання до вчинення злочину. Так що недалеко вони від тих гопників втекли.
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04.02.2025 01:55 Відповісти
а що тут поганого?
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03.02.2025 21:00 Відповісти
Коли ці довбані кварталівці внесуть зміни в законодавство?
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03.02.2025 20:38 Відповісти
Забрали из тайника...что из этого вытекает?

Что есть скрытые агенты, которые готовят такие тайники, почему ничего не сказали о них, их кто-то

ищет?

Я бы этих двух отморозков посадил на ящик с тротилом и отправил туда, где им место, в ад.
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03.02.2025 20:40 Відповісти
Тобі скільки рочків, що віриш в казки?
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03.02.2025 20:55 Відповісти
Чому цих істот не можна було відправити до Кобзона під час опору. Намагаюся пригадати себе у 19 років, і зовсім не був дитиною, і ніхто не ставивився як до дитини.
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03.02.2025 20:44 Відповісти
За що відправляти? Вони лише зіграли роль.
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03.02.2025 20:56 Відповісти
Ну зіграли, а далі що, нова вистава?
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03.02.2025 22:26 Відповісти
Звісно. І не одна. Не просто ж так практично в усіх цих агентів фсб на фото замазані морди і, наскільки я пам"ятаю, жодного імені та прізвища так і не названо.
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03.02.2025 22:36 Відповісти
Поколение потерянных ничтожеств.На завод не хочу,в армию не хочу,учится не хочу.Хочу бухать и орать я узкий т.е.руцкий...
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03.02.2025 21:21 Відповісти
Вопрос в другом почему страна за 33 года независимости не смогла или не захотела воспитать поколение достойных людей?
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03.02.2025 21:24 Відповісти
А на чому виховувати? Які досягнення нашої країни за 33 роки? Що побудовано?
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03.02.2025 22:38 Відповісти
Та прям 19-річні агети ФСБ? Годовні кроти сидять у самій жОПі дєрмалєнского, а ці хлопчики просто жертви патужної ЗЕзради!
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03.02.2025 21:41 Відповісти
Завербовані сбу під виглядом фсб для вчинення злочинів. Провокація і схиляння особи вчинити злочин обіцянками виплати великих коштів також є злочином.
Вірно сказано. Замість відлову справжніх ворожих агентів, що узурпували владу на найвищмх щаблях і в армії недолуге сбу займається штучним роздуванням й імітацією бурної діяльності, а ворог продовжує успішно знищувати державу зсередини
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04.02.2025 02:04 Відповісти
Медзіновський Петро Нє вони не агенти ФСБ, вони придурки, покидьки. А от твої фсбшні вуха дуже добре стирчать.
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03.02.2025 21:49 Відповісти
Заборона телеграму з тіктоком та смертна кара за подібні злочини неначасі?
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03.02.2025 21:58 Відповісти
 
 