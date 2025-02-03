Намагалися пронести вибухівку до поліції: СБУ затримала двох терористів на Рівненщині

У Рівненській області Служба безпеки України затримала двох терористів, які, ймовірно, намагалися пронести вибухівку до будівлі поліції.

Про це повідомило Управління СБУ у Рівненській області, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Відомство повідомило, що провели в регіоні масштабну спецоперацію, щоб не допустити скоєння терористичних дій.

"Наразі здійснюється комплекс відповідних слідчих та антитерористичних дій, деталі повідомимо незабаром", - повідомили в СБУ виданню.

За даними місцевого видання "Рівне Вечірнє", попередньо, невідомі особи намагалися пронести вибухову речовину до поліції.

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Раніше повідомлялося, що 1 лютого 2025 року в Рівненському обласному ТЦК пролунав вибух.

На місці вибуху у Рівненському ТЦК та СП працювала поліція, відомо про загиблого та шістьох поранених.