Намагалися пронести вибухівку до поліції: СБУ затримала двох терористів на Рівненщині
У Рівненській області Служба безпеки України затримала двох терористів, які, ймовірно, намагалися пронести вибухівку до будівлі поліції.
Про це повідомило Управління СБУ у Рівненській області, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Відомство повідомило, що провели в регіоні масштабну спецоперацію, щоб не допустити скоєння терористичних дій.
"Наразі здійснюється комплекс відповідних слідчих та антитерористичних дій, деталі повідомимо незабаром", - повідомили в СБУ виданню.
За даними місцевого видання "Рівне Вечірнє", попередньо, невідомі особи намагалися пронести вибухову речовину до поліції.
Раніше повідомлялося, що 1 лютого 2025 року в Рівненському обласному ТЦК пролунав вибух.
На місці вибуху у Рівненському ТЦК та СП працювала поліція, відомо про загиблого та шістьох поранених.
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А може вони несли ЗДАВАТИ вибухівку у полицію?
Не у ТЦК же її несли!
Чиновники взагалі "граються" словами як ...уями крутять.
Потрібно слідкувати за своїми словами, розуміти їх значення та відповідати за їх виголошення.
Не вибухівка " ймовірна", а то що затримані " ймовірно намагалися пронести її до поліції!
" ймовірно намагалися пронести", означає, що були затримані, біля будівлі, під час обшуку знайщли вибухівку.
Чи у вас на роісії прйнято по вулицям із бомбами вештатися?
Занадто БАГАТО припущень та фантазій робиш БЕЗ справжньої інформації.
І як раз ТИ ось цим показуєш родство з рашистами:
Вони завжди роблять багато користних ним припущень та вигадок на не повній та не достовірній інформації.
У вас в " развєдкє" всі перекладачі із російської зламалися, що камери спостереження в тебе стали " камерами нагляду"
Де це ти таке прочитав? Дєрьмак смску прислав?
А "корисні ідіоти" їх встигли вже десять разів розстріляти!
Где имена, фамилии, место проживания, фото с их рожами, где?
Будете это всё печатать, тогда их станет намного меньше!