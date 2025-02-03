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Намагалися пронести вибухівку до поліції: СБУ затримала двох терористів на Рівненщині

СБУ у Рівненській області затримала двох терористів 3 лютого

У Рівненській області Служба безпеки України затримала двох терористів, які, ймовірно, намагалися пронести вибухівку до будівлі поліції.

Про це повідомило Управління СБУ у Рівненській області, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Відомство повідомило, що провели в регіоні масштабну спецоперацію, щоб не допустити скоєння терористичних дій.

"Наразі здійснюється комплекс відповідних слідчих та антитерористичних дій, деталі повідомимо незабаром", - повідомили в СБУ виданню.

За даними місцевого видання "Рівне Вечірнє", попередньо, невідомі особи намагалися пронести вибухову речовину до поліції.

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Раніше повідомлялося, що 1 лютого 2025 року в Рівненському обласному ТЦК пролунав вибух.

На місці вибуху у Рівненському ТЦК та СП працювала поліція, відомо про загиблого та шістьох поранених.

Автор: 

СБУ (12979) тероризм (2868) Рівненська область (1190)


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Топ коментарі
+15
Вибухівку вони "ймовірно намагалися пронести", але "терористи" вони вже ТОЧНО - ні якої "ймовірності"!
А може вони несли ЗДАВАТИ вибухівку у полицію?
Не у ТЦК же її несли!
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03.02.2025 18:36 Відповісти
+6
Чекаю набігу дописувачів під цією новиною. Котрі будуть адвокатами цих ,,героїв,, які намагалися знищити ,,поліціянтів-ухилянтів,,
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03.02.2025 18:47 Відповісти
+5
Підори-кацапи починають лодку качати.
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03.02.2025 18:54 Відповісти
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Вибухівку вони "ймовірно намагалися пронести", але "терористи" вони вже ТОЧНО - ні якої "ймовірності"!
А може вони несли ЗДАВАТИ вибухівку у полицію?
Не у ТЦК же її несли!
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03.02.2025 18:36 Відповісти
так не роблять ,спочатку треба зателефонувати 02
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03.02.2025 18:39 Відповісти
А також "терористами" НЕ оголошують, як що в них вибухівка "ймовірна"!
Чиновники взагалі "граються" словами як ...уями крутять.
Потрібно слідкувати за своїми словами, розуміти їх значення та відповідати за їх виголошення.
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03.02.2025 18:45 Відповісти
Знову брешеш, " ордИноносець"?

Не вибухівка " ймовірна", а то що затримані " ймовірно намагалися пронести її до поліції!
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03.02.2025 19:18 Відповісти
102..)
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03.02.2025 19:06 Відповісти
Тобі вже видали на фермі " орден Брєхуна", чи ще в черзі?
" ймовірно намагалися пронести", означає, що були затримані, біля будівлі, під час обшуку знайщли вибухівку.
Чи у вас на роісії прйнято по вулицям із бомбами вештатися?
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03.02.2025 18:42 Відповісти
Типіл, це ТОБІ "видали орден брехуна"?
Занадто БАГАТО припущень та фантазій робиш БЕЗ справжньої інформації.
І як раз ТИ ось цим показуєш родство з рашистами:
Вони завжди роблять багато користних ним припущень та вигадок на не повній та не достовірній інформації.
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03.02.2025 18:49 Відповісти
До прикладу- випадок в Пирятині...скільки шуму та резонансу а відео з камер нагляду не оприлюднено..на відміну з випадком замаху на зама Залужного все викинули в мережу через кілька годин...тож мутно то все...
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03.02.2025 19:09 Відповісти
А ти хто такий щоб тобі " оприлюднювали камери спостереженя"?
У вас в " развєдкє" всі перекладачі із російської зламалися, що камери спостереження в тебе стали " камерами нагляду"
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03.02.2025 19:21 Відповісти
" ймовірно намагалися пронести", означає, що були затримані, біля будівлі, під час обшуку знайщли вибухівку.

Де це ти таке прочитав? Дєрьмак смску прислав?
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03.02.2025 19:09 Відповісти
Тероризм та помсту об,єднали.
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03.02.2025 19:05 Відповісти
Чекаю набігу дописувачів під цією новиною. Котрі будуть адвокатами цих ,,героїв,, які намагалися знищити ,,поліціянтів-ухилянтів,,
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03.02.2025 18:47 Відповісти
З пирятинського ТЦКшніка ж зробили "ветерана з Серебрянськог лісу"...а він там і близько не був...
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03.02.2025 19:15 Відповісти
Ти також " нє вєтєран колчаковських фронтів", тебе також стріляти можна?
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03.02.2025 19:23 Відповісти
Можливо вони хотіли пронести вибухівку до моцкви у поліцію? А їх зупинили не давши виконати патріотичний вчинок? Цікаво а з бурштиновими баригами розібралися під час війни, чи в них все зашибісь?
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03.02.2025 18:51 Відповісти
Ось буде "ХОХМА" якщо з'ясується, що то випадкові перехожі несли з магазину господарське мило...
А "корисні ідіоти" їх встигли вже десять разів розстріляти!
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03.02.2025 18:52 Відповісти
А все чому ? Українці-терористи за БАБЛО мати рідну продадуть. Ось такі випадки - це (без статистики) показник рівня свідомості українця. У 2022 році активісти, волонтери, добровольці показали, що є в Україні нація. Проте такі "терористи" показують для кацапів інше. Розстріл під час війни потрібно повертати. Негайно. Тоді у тих "терористів" з'явиться втрачена свідомість.
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03.02.2025 18:52 Відповісти
Во время войны в Украине надо поскорее ввести смертную казнь для предателей и крупных коррупционеров,иначе потеряем страну и все будем на Соловках
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03.02.2025 21:20 Відповісти
Підори-кацапи починають лодку качати.
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03.02.2025 18:54 Відповісти
І не дивно що боти захищають злочинців ,значить добре працює ворожа пропоганда ,ну а бидло слухає.
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03.02.2025 19:10 Відповісти
Кому нужны такие новости?

Где имена, фамилии, место проживания, фото с их рожами, где?

Будете это всё печатать, тогда их станет намного меньше!
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03.02.2025 19:11 Відповісти
Вы правы на все 100%. Все фото преступников не должны быть с размытыми лицами.При всем уважении к Ю.Бутусову как главному редактору сайта спрашиваем - почему или по чьим указкам это делается?
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03.02.2025 20:53 Відповісти
Ублюдки! Мабуть переплутали напрямок..... Вони це мали відправити на Донбас як подарунок для путінських орків.
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03.02.2025 19:39 Відповісти
Расстрелять без суда и следствия!!!
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03.02.2025 20:37 Відповісти
 
 