Україна та Польща підписали меморандум про розширення військово-промислової співпраці. ФОТОрепортаж
Український "Укроборонпром" та Польська зброярська група (PGZ) підписали меморандум про співпрацю у виробництві боєприпасів, обслуговуванні бронетехніки та артилерії, а також у зміцненні систем протиповітряної оборони.
Про це повідомив у телеграмі міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін, інформує Цензор.НЕТ.
Документ передбачає співпрацю у трьох основних напрямках:
- виробництво боєприпасів;
- технічне обслуговування бронетехніки та артилерійських систем;
- посилення протиповітряної оборони.
Як зазначається, окрім спільного виробництва та обслуговування військової техніки, обидві країни працюватимуть над залученням фінансових ресурсів, передбачених Європейською оборонною стратегією (EDIS) та Європейською оборонно-промисловою програмою (EDIP).
"Я вдячний уряду Польщі за сприяння співпраці оборонних галузей наших країн на такому високому рівні. Ця підтримка є надзвичайно цінною в тих умовах, в яких розвивається український ОПК. На сьогодні, ми маємо величезну потребу у вибухових речовинах, критичних компонентах. А також у поглибленні співробітництва не просто на рівні оборонних компаній - а й на рівні галузей", - зазначив Сметанін.
Він також наголосив, що спільна робота дозволить підвищити обороноздатність як України, так і Польщі, забезпечивши стабільність у регіоні.
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Сопли не жуют
Готовятся к войне ,а не к шашлыкам
Хочешь мира и шашлыков - будь всегда готов к войне !!!
треба ще більше розширити?
Договори коли будуть? Або щось, що ратифікується парламентами країн-підписантів і стає обов'язковим до виконання обома сторонами? Чи дєрьмаківській шоблі не подобаються вимоги до їхньої влади і тому лише "склєротички" й підписують?
Слова від влади, хриплосики, звернення - патріотичні, правильні... А от дії... Складається враження, що це умисне і цілеспрямоване шкідництво, направлене на досягнення якихось своїх (дєрьмаківських) цілей.
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Наразі український ринок є сьомим для Польщі за рівнем експорту. У 2021 році він становив 6,3 млрд євро, у 2022 році - 9,7 млрд євро, а у 2023 році - 11,4 млрд євро. За дев'ять місяців 2024 року експорт сягнув 9,4 млрд євро. Зазначимо, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Польща найбільше експортувала мінеральне паливо та нафтопродукти, верстати, транспорт та деталі до нього, зброю та **********, електрообладнання тощо.
Щодо імпорту з України до Польщі, то він становить приблизно 1-1,5%. У 2021 році він сягав 4,2 млрд євро, у 2022 році - 6 млрд євро і 2023 року - 4,2 млрд євро. За дев'ять місяців 2024 року імпорт склав 3,3 млрд євро. Найбільше Польща імпортує з України залізо, сталь, металеву руду, жири та рослинні олії.