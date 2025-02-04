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Україна та Польща підписали меморандум про розширення військово-промислової співпраці. ФОТОрепортаж

Український "Укроборонпром" та Польська зброярська група (PGZ) підписали меморандум про співпрацю у виробництві боєприпасів, обслуговуванні бронетехніки та артилерії, а також у зміцненні систем протиповітряної оборони.

Про це повідомив у телеграмі міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін, інформує Цензор.НЕТ.

Україна та Польща розширять співпрацю у виробництві зброї та боєприпасів

Документ передбачає співпрацю у трьох основних напрямках:

  • виробництво боєприпасів;
  • технічне обслуговування бронетехніки та артилерійських систем;
  • посилення протиповітряної оборони.

Як зазначається, окрім спільного виробництва та обслуговування військової техніки, обидві країни працюватимуть над залученням фінансових ресурсів, передбачених Європейською оборонною стратегією (EDIS) та Європейською оборонно-промисловою програмою (EDIP).

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Україна та Польща розширять співпрацю у виробництві зброї та боєприпасів

"Я вдячний уряду Польщі за сприяння співпраці оборонних галузей наших країн на такому високому рівні. Ця підтримка є надзвичайно цінною в тих умовах, в яких розвивається український ОПК. На сьогодні, ми маємо величезну потребу у вибухових речовинах, критичних компонентах. А також у поглибленні співробітництва не просто на рівні оборонних компаній - а й на рівні галузей", - зазначив Сметанін. 

Він також наголосив, що спільна робота дозволить підвищити обороноздатність як України, так і Польщі, забезпечивши стабільність у регіоні.

Україна та Польща розширять співпрацю у виробництві зброї та боєприпасів

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Автор: 

Польща (8629) Меморандум (209) Сметанін Герман (45)


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Топ коментарі
+5
Сметанін - це та гнида, яка повинна висіти за мінометні міни!!!
І, як наслідок, загибель наших воїнів!...
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04.02.2025 12:34 Відповісти
+4
і знову меморандуми. може треба діяти на рівні зобов'знень.
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04.02.2025 12:20 Відповісти
+3
Вот поляки все правильно делают
Сопли не жуют
Готовятся к войне ,а не к шашлыкам
Хочешь мира и шашлыков - будь всегда готов к войне !!!
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04.02.2025 12:23 Відповісти
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і знову меморандуми. може треба діяти на рівні зобов'знень.
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04.02.2025 12:20 Відповісти
Сметанін - це та гнида, яка повинна висіти за мінометні міни!!!
І, як наслідок, загибель наших воїнів!...
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04.02.2025 12:34 Відповісти
І за відступ, бо коли стріляли по оркам, міномети не стрвляли або міни летіли не туди, це диверсія, а диверсантів потрібно----
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04.02.2025 15:02 Відповісти
Вот поляки все правильно делают
Сопли не жуют
Готовятся к войне ,а не к шашлыкам
Хочешь мира и шашлыков - будь всегда готов к войне !!!
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04.02.2025 12:23 Відповісти
тобто, мало наших грошей відправлено в польські прокладки, з кінцями?
треба ще більше розширити?
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04.02.2025 12:25 Відповісти
А може вже досить забивати "проє@алі" влади усілякими "склєротичками"? Адже "меморандум" - це про наміри, не обов'язковий для виконання. Он найвеличніше підписало майже 30 подібних папірців, гучно заявивши про "безпекові угоди". І що?
Договори коли будуть? Або щось, що ратифікується парламентами країн-підписантів і стає обов'язковим до виконання обома сторонами? Чи дєрьмаківській шоблі не подобаються вимоги до їхньої влади і тому лише "склєротички" й підписують?

Слова від влади, хриплосики, звернення - патріотичні, правильні... А от дії... Складається враження, що це умисне і цілеспрямоване шкідництво, направлене на досягнення якихось своїх (дєрьмаківських) цілей.
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04.02.2025 12:28 Відповісти
Поляки справжні бізнесмени. Всі виробництва на своїй території, інвестиції в Польщу, приток валюти в Польщу, технології в Польщу, робочі місця в Польщу. На цій війні поляки заробляють найбільше у Європі, недаремно поляки кажуть, що закінчення цієї війни їм невигідне.
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04.02.2025 12:30 Відповісти
https://zaxid.net/polshha_mayzhe_vdvichi_zbilshila_eksport_tovariv_v_ukrayinu_za_chas_povnomasshtabnoyi_viyni_n1602892 Польща майже вдвічі збільшила експорт товарів в Україну за час повномасштабної війни Україна найбільше імпортує з Польщі нафту, транспорт, верстати, зброю та електрообладнання

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Наразі український ринок є сьомим для Польщі за рівнем експорту. У 2021 році він становив 6,3 млрд євро, у 2022 році - 9,7 млрд євро, а у 2023 році - 11,4 млрд євро. За дев'ять місяців 2024 року експорт сягнув 9,4 млрд євро. Зазначимо, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Польща найбільше експортувала мінеральне паливо та нафтопродукти, верстати, транспорт та деталі до нього, зброю та **********, електрообладнання тощо.
Щодо імпорту з України до Польщі, то він становить приблизно 1-1,5%. У 2021 році він сягав 4,2 млрд євро, у 2022 році - 6 млрд євро і 2023 року - 4,2 млрд євро. За дев'ять місяців 2024 року імпорт склав 3,3 млрд євро. Найбільше Польща імпортує з України залізо, сталь, металеву руду, жири та рослинні олії.
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04.02.2025 12:35 Відповісти
О, тепер і смарагдовий матиме свій ''меморандум''.
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04.02.2025 12:39 Відповісти
Та уже сотня меморандумів про поширення, і стільки ж про поглиблення.. підписано. Зеля тільки в папірці й грається. Тішиться цими, ні до чого не зобов'язуючими підписами, як дурень цвяшком.
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04.02.2025 13:05 Відповісти
 
 