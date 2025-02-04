Україна та Польща підписали меморандум про розширення військово-промислової співпраці. ФОТОрепортаж

Український "Укроборонпром" та Польська зброярська група (PGZ) підписали меморандум про співпрацю у виробництві боєприпасів, обслуговуванні бронетехніки та артилерії, а також у зміцненні систем протиповітряної оборони.

Про це повідомив у телеграмі міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін, інформує Цензор.НЕТ.

Документ передбачає співпрацю у трьох основних напрямках:

виробництво боєприпасів;

технічне обслуговування бронетехніки та артилерійських систем;

посилення протиповітряної оборони.

Як зазначається, окрім спільного виробництва та обслуговування військової техніки, обидві країни працюватимуть над залученням фінансових ресурсів, передбачених Європейською оборонною стратегією (EDIS) та Європейською оборонно-промисловою програмою (EDIP).

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"Я вдячний уряду Польщі за сприяння співпраці оборонних галузей наших країн на такому високому рівні. Ця підтримка є надзвичайно цінною в тих умовах, в яких розвивається український ОПК. На сьогодні, ми маємо величезну потребу у вибухових речовинах, критичних компонентах. А також у поглибленні співробітництва не просто на рівні оборонних компаній - а й на рівні галузей", - зазначив Сметанін.

Він також наголосив, що спільна робота дозволить підвищити обороноздатність як України, так і Польщі, забезпечивши стабільність у регіоні.

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