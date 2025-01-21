УКР
Новини
Допомагатиме з ремонтом військової техніки: виробник танків Leopard створив спільне підприємство в Україні

Збройова компанія KNDS Deutschland відкрила спільне підприємство в Україні

Збройова німецька компанія KNDS Deutschland (Krauss-Maffei-Wegmann, KMW), яка виробляє танки Leopard 2, офіційно відкрила спільне підприємство з однією з оборонних компаній України.

Про це повідомив міністр стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін, інформує Цензор.НЕТ.

За словами міністра, новостворена компанія спеціалізуватиметься на обслуговуванні й ремонті військової техніки, поставленої німецькою компанією до ЗСУ. Перші зразки цієї техніки з’явилися в Україні ще у 2022 році.

Зазначається, що українські фахівці вже пройшли навчання в Німеччині, а на об’єктах уже встановлені перші системи.

"Це має надзвичайно важливе значення для нашої обороноздатності - адже тепер техніка буде ремонтуватись швидше. А значить, швидше буде повернена на фронт для виконання бойових завдань. Також робота спільного підприємства суттєво підтримає і нашу економіку інвестиціями та робочими місцями", - заявив Сметанін.

Топ коментарі
+11
Як ви поясните , в якій нормальній країні обмудок сметанін що на регулярній основі постачає браковані міни в армію в країні що воює ще досі не гниє в тюрмі( і не подох) ?

а йому доручають ремонт бронетехніки

відповідь очевидна
показати весь коментар
21.01.2025 20:18 Відповісти
+8
+8
під керівництвом сметаніна - дас іст *******
показати весь коментар
21.01.2025 20:22 Відповісти
Певно ремонт буде під наглядом німецьких інженерів, тай менеджмент буде німецький. Все обісрати. Так і Неньку можна просрати.
показати весь коментар
21.01.2025 20:37 Відповісти
Пааапрашу.
Вы на аналитическом сайте. Может вы знаете цифры: выпуска мин, кол-во брака?
показати весь коментар
21.01.2025 21:19 Відповісти
просите , и дано будет (с)
показати весь коментар
21.01.2025 21:27 Відповісти
Дас іст фантастишь чи ні?
показати весь коментар
21.01.2025 20:20 Відповісти
10 % в Офіс відвезли? Чи більше?
показати весь коментар
21.01.2025 20:26 Відповісти
Зв 10% оно не нагнется.
показати весь коментар
21.01.2025 22:07 Відповісти
я ж не знаю ! Це - мінімум.....
показати весь коментар
21.01.2025 22:12 Відповісти
Браковані снаряди наробили українські клоуни, тепер ще будуть браковані танки!
показати весь коментар
21.01.2025 20:37 Відповісти
 
 