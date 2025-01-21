Допомагатиме з ремонтом військової техніки: виробник танків Leopard створив спільне підприємство в Україні

Збройова німецька компанія KNDS Deutschland (Krauss-Maffei-Wegmann, KMW), яка виробляє танки Leopard 2, офіційно відкрила спільне підприємство з однією з оборонних компаній України.

Про це повідомив міністр стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін, інформує Цензор.НЕТ.

За словами міністра, новостворена компанія спеціалізуватиметься на обслуговуванні й ремонті військової техніки, поставленої німецькою компанією до ЗСУ. Перші зразки цієї техніки з’явилися в Україні ще у 2022 році.

Зазначається, що українські фахівці вже пройшли навчання в Німеччині, а на об’єктах уже встановлені перші системи.

"Це має надзвичайно важливе значення для нашої обороноздатності - адже тепер техніка буде ремонтуватись швидше. А значить, швидше буде повернена на фронт для виконання бойових завдань. Також робота спільного підприємства суттєво підтримає і нашу економіку інвестиціями та робочими місцями", - заявив Сметанін.

