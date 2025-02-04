Махінації на 5,5 млн грн: судитимуть посадовців ДСНС за схеми із закупівлями та списанням техніки, - ДБР. ФОТО
Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування щодо двох посадовців ДСНС, які організували розтрати державного майна.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив пресцентр ДБР.
Зазначається, що у 2023 році один із посадовців центрального управління ДСНС прийняв рішення списати комп’ютерне обладнання, яке за нормативами мало залишатися на балансі. При цьому техніка була повністю справною, а строк її експлуатації не завершився. Такі дії завдали державі збитків на майже 500 тис. грн.
Ще одна схема діяла у столичному управлінні ДСНС. Як з’ясувало слідство, одна з керівниць підрозділу ініціювала придбання комп’ютерного томографа, самостійно обравши перелік компаній, які мали формувати очікувану вартість. У підсумку на торгах перемогло лише одне підприємство, яке запропонувало ціну вищу, ніж у офіційного представника виробника в Україні.
За висновками експертів, через завищену вартість закупівлі держава втратила понад 5 млн грн.
Обом фігурантам справи висунуто звинувачення у розтраті майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах за ч. 4 та ч. 5 ст. 191 КК України.
За такі дії їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Наразі тривають заходи з повернення незаконно витрачених державних коштів.
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