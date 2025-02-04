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Люксові авто на 3,4 млн грн: у екскерівника ТЦК Харкова хочуть конфіскувати майно через відсутність законних доходів, - ДБР

Антикорупційні органи хочуть конфіскувати елітну нерухомість посадовця Нацполіції

Державне бюро розслідувань виявило у родини колишнього керівника одного з районних ТЦК Харкова два люксові автомобілі, оформлені на його тещу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив пресцентр ДБР.

Державне бюро розслідувань на початку 2024 року відкрило кримінальне провадження щодо можливого недекларування майна колишнім посадовцем районного ТЦК у Харкові та його дружиною, яка є правоохороницею.

У ході слідства з’ясувалося, що його родина користується двома дорогими автомобілями на суму понад 3,4 млн грн, записаними на тещу. Водночас встановлено, що ні сам ексчиновник, ні його родичі не мали офіційних доходів, які б дозволили придбати ці машини.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала позов до Вищого антикорупційного суду з вимогою визнати ці активи необґрунтованими та передати їх у власність держави.

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Автор: 

майно (335) ДБР (3558) ТЦК та СП (656)


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Топ коментарі
+23
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04.02.2025 10:55 Відповісти
+16
Такого не може бути! Не слухайте і не розповсюджуйте кацапські ІПСО! Держава має негайно якнайжорсткіше відреагувати на факти цькування ТЦК.
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04.02.2025 10:58 Відповісти
+12
Чекайте, це виходить що військовий вбив ухилянта. Ну, типу все як бажають місцеві фанати Тцкунів?
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04.02.2025 11:21 Відповісти
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Чекаємо на коментарі тцк-шних захисниць типу Алекс Алекс 76c60cd2.
Нехай пояснять нам що "ета другоє, ви нє панімаітє".
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04.02.2025 10:50 Відповісти
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04.02.2025 10:55 Відповісти
Вам не подобається боротьба з корупцією? Чи боротьба з корупцією саме в ТЦК?
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04.02.2025 11:47 Відповісти
Яка корупція в тцк. Не розповсюджуй кацапське ІПСО, бо скоро напишеш що й бусіфікація існує.
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04.02.2025 12:25 Відповісти
Ну так корупцію у нас взагалі подолано! Не чули, що сказав лідер **********?
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04.02.2025 13:12 Відповісти
Мені взагалі подобаються жарти накшталт "ведеться боротьба з корупцією".
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04.02.2025 13:04 Відповісти
Військовослужбовця пресують! І це під час війни! Що, офіцер ТЦК вже не офіцер ЗСУ? Яка неповага - родина людини, яка бореться за нашу свободу, не може собі дозволити автомобіль (ну два). Це вже якісь репресії зеленої влади проти воїнів почалися.
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04.02.2025 10:52 Відповісти
Кожен військовослужбовець ТЦК - це в першу чергу воїн, який, на відміну від боягузливих маминих черешеньок, не ховається під спідницею, а з першого дня захищає країну на своєму посту. І тепер якісь незадекларовані доходи знаходять?! А те, що людина кладе своє здоров'я в щоденній боротьбі за державу, нічого не варте? На деякі речі можна й закрити очі, якщо перед тобою воїн ТЦК.
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04.02.2025 10:59 Відповісти
Сарказм, чули про таке?
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04.02.2025 11:05 Відповісти
Кожен воїн на своєму місці. Хіба він винен, що його призначили служити в ТЦК? Значить держава вирішила, що там він принесе більше користі. І автомобілі - це результат, нагорода за ту тяжку працю, яку цей офіцер виконує заради України. А ухилянти тільки й вміють обгидити військовослужбовця ТЦК, відпрацьовуючи свої 30 медведчуківських срібняків.
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04.02.2025 11:08 Відповісти
От і добре. Хто не розуміє, до тих можуть завітати представники Степових Бабаків України й запропонувати записати на камеру вибачення. Вчіться розуміти все правильно.
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04.02.2025 11:12 Відповісти
тобі відоме таке слово як сарказм ?
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04.02.2025 11:09 Відповісти
Не платіть ні тцк ні влк ні мсек і самі не беріть щоб потім не писати одне поперед другого ой які не заплатиш то в нього і не буде написано не іскушай
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04.02.2025 11:12 Відповісти
Ото ж бо й воно. А хіба цьому ТЦКунові не порядні законослухняні громадяни нанесли стільки кешу, що він накупив собі елітних автівок? Там, якщо глибше копнути, і діаманти знайдуться, і елітна нерухомість, і ще багато чого. І усе це завдяки свідомим українцям. Він можливо й не брав би, але що робити, коли самі несуть, та ще й в таких кількостях? )
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04.02.2025 11:22 Відповісти
Отже якщо військовий то дозволено бути хабарником? Далеко з такою логікою зайдемо.. Далеко від цивілізованого світу. І ще дивуємося чого нас не беруть ані в НАТО, а ні в ЄС
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04.02.2025 11:23 Відповісти
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04.02.2025 11:21 Відповісти
А де почитати?
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04.02.2025 10:58 Відповісти
А що саме там випливло?
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04.02.2025 11:01 Відповісти
А, тепер зрозуміло чому всі так раптово позатикалися на цензорі.
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04.02.2025 11:10 Відповісти
Чекайте, це виходить що військовий вбив ухилянта. Ну, типу все як бажають місцеві фанати Тцкунів?
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04.02.2025 11:21 Відповісти
Нагадало ось це https://m.youtube.com/watch?v=T7VubT_wwGI відео.
Як потім виявилося це колишній сільський депутат який влаштувався працювати в тцк і жодного дня не воював.
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04.02.2025 14:57 Відповісти
Та то всьо дєдушкінабабушкінапапінамаміна нєпасильним трудом всю жисть капєєчка до капєєчькі для радной кравіначкі......
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04.02.2025 10:54 Відповісти
Треба не тільки конфіскувати, але і на нари посадити і не тільки його, а і тещу за те шо покривала злочин. А це падло не тільки крало та вимагало, а ще мабуть і на пенсію пішло з розміром тисяч 20 які йому держава буде платити поки не здохне. А жити це падло буде дооооовго бо спатеме солодко, жертиме смачно і нехаре не робитиме...
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04.02.2025 10:55 Відповісти
та нє.
воно ж буде пити важке, закусувати жирним, що б побагатому.
печінка з підшлунковою відваляться швидко.
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04.02.2025 11:05 Відповісти
Ой не кажіть. У дружини на роботі була співробітниця, так вона розповідала шо її свекор жив до 96 років. А останні 10 років так нерви мотав тільки так. Він вже був лежачий, його у ванну тягали, зад мили, але він завжди на 9 мая требував, щоб його одягали і везли на мітинг та солдатську кашу їсти. А час від часу починав перевіряти документи у мешканців квартири бо колись працював у народному контролі.
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04.02.2025 11:29 Відповісти
Такого не може бути! Не слухайте і не розповсюджуйте кацапські ІПСО! Держава має негайно якнайжорсткіше відреагувати на факти цькування ТЦК.
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04.02.2025 10:58 Відповісти
Так, ці ІПСО вже в печінках сидять! Як і оце, "свіженьке":
"В Одесі поліція та СБУ викрили військовослужовця РТЦК та СП у зловживанні впливом для уникнення мобілізації. Зловмисника затримали під час отримання хабаря за «послугу» з видалення клієнта з бази розшуку. Фігуранту повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід".
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04.02.2025 11:18 Відповісти
да, шо ж таке?
і знову тцк? не може бути.
їх же зобов'язали відкривати вогонь на ураження, як що, що.....
треба викликати ссо сбу для конфіскації нєпосільним трудом нажитоє.
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04.02.2025 11:02 Відповісти
Операція фсб! дбр начиталось ворожих теленграм-каналів...
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04.02.2025 11:09 Відповісти
То не його автівки. йому підкинули
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04.02.2025 11:11 Відповісти
Бред какой то. Ну откуда у сотрудника ТЦК имущество, не соответствующее его доходам?!
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04.02.2025 11:12 Відповісти
Йому треба було всього лише зареєструватися в додатку Е Хабар і сплатити податки з усіх хабарів які б пішли на армію і наблизили нашу перемогу. Слава Україні
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04.02.2025 11:17 Відповісти
А де зараз всі колишні воєнкоми, колеги сволоти Борисова, котрих звільнили влітку 23-го?
«Керувати цією системою мають люди, які точно знають, що таке війна та чому цинізм і хабарництво під час війни - це державна зрада. Натомість воїни, які пройшли фронт або які не можуть бути в окопах, бо втратили здоровʼя, втратили кінцівки, але зберегли свою гідність і не мають цинізму, - саме їм можна довірити цю систему комплектування», - написав тоді глава держави. Він відзначив, що «загалом уже 112 кримінальних проваджень щодо посадовців «військкоматів», 33 підозри».
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04.02.2025 11:21 Відповісти
Це його побратими.
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04.02.2025 15:02 Відповісти
а хто ті гроші працівникам тцк дає? вони ж не силою їх відбирають, ці гроші дають добровільно і за певну "послугу"
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04.02.2025 12:12 Відповісти
У власти не хватает ума отменить мораторий на смертную казнь, очень жаль, хуже будет, если это

сделает сам народ.
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04.02.2025 12:21 Відповісти
це кацапське ІПСО, наші відважні працівники ТЦК не можуть собі дозволити такі дорогі авто бо все для фронту все для перемоги, сам був і бачив - їздять на старих іржавих Ланосах!
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04.02.2025 12:22 Відповісти
 
 