Люксові авто на 3,4 млн грн: у екскерівника ТЦК Харкова хочуть конфіскувати майно через відсутність законних доходів, - ДБР
Державне бюро розслідувань виявило у родини колишнього керівника одного з районних ТЦК Харкова два люксові автомобілі, оформлені на його тещу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив пресцентр ДБР.
Державне бюро розслідувань на початку 2024 року відкрило кримінальне провадження щодо можливого недекларування майна колишнім посадовцем районного ТЦК у Харкові та його дружиною, яка є правоохороницею.
У ході слідства з’ясувалося, що його родина користується двома дорогими автомобілями на суму понад 3,4 млн грн, записаними на тещу. Водночас встановлено, що ні сам ексчиновник, ні його родичі не мали офіційних доходів, які б дозволили придбати ці машини.
Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала позов до Вищого антикорупційного суду з вимогою визнати ці активи необґрунтованими та передати їх у власність держави.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Нехай пояснять нам що "ета другоє, ви нє панімаітє".
Як потім виявилося це колишній сільський депутат який влаштувався працювати в тцк і жодного дня не воював.
воно ж буде пити важке, закусувати жирним, що б побагатому.
печінка з підшлунковою відваляться швидко.
"В Одесі поліція та СБУ викрили військовослужовця РТЦК та СП у зловживанні впливом для уникнення мобілізації. Зловмисника затримали під час отримання хабаря за «послугу» з видалення клієнта з бази розшуку. Фігуранту повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід".
і знову тцк? не може бути.
їх же зобов'язали відкривати вогонь на ураження, як що, що.....
треба викликати ссо сбу для конфіскації нєпосільним трудом нажитоє.
«Керувати цією системою мають люди, які точно знають, що таке війна та чому цинізм і хабарництво під час війни - це державна зрада. Натомість воїни, які пройшли фронт або які не можуть бути в окопах, бо втратили здоровʼя, втратили кінцівки, але зберегли свою гідність і не мають цинізму, - саме їм можна довірити цю систему комплектування», - написав тоді глава держави. Він відзначив, що «загалом уже 112 кримінальних проваджень щодо посадовців «військкоматів», 33 підозри».
сделает сам народ.