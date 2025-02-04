Люксові авто на 3,4 млн грн: у екскерівника ТЦК Харкова хочуть конфіскувати майно через відсутність законних доходів, - ДБР

Державне бюро розслідувань виявило у родини колишнього керівника одного з районних ТЦК Харкова два люксові автомобілі, оформлені на його тещу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив пресцентр ДБР.

Державне бюро розслідувань на початку 2024 року відкрило кримінальне провадження щодо можливого недекларування майна колишнім посадовцем районного ТЦК у Харкові та його дружиною, яка є правоохороницею.

У ході слідства з’ясувалося, що його родина користується двома дорогими автомобілями на суму понад 3,4 млн грн, записаними на тещу. Водночас встановлено, що ні сам ексчиновник, ні його родичі не мали офіційних доходів, які б дозволили придбати ці машини.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала позов до Вищого антикорупційного суду з вимогою визнати ці активи необґрунтованими та передати їх у власність держави.

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