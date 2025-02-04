Польський Військовий технічний інститут озброєнь та NAUDI підписали документ про співпрацю. ФОТОрепортаж
У Києві під час візиту делегації Міноборони Польщі було підписано документ про співпрацю між Військовим технічним інститутом озброєнь WITU (Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojeni) та Національною асоціацією оборонної промисловості України (NAUDI).
Про це повідомила пресслужба Міноборони Польщі, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми віримо, що виробничий і дослідницький потенціали Польщі та України можуть доповнювати один одного і сприяти кращому оснащенню наших армій", - йдеться в дописі.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль