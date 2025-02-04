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Новини Фото Оборона
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Польський Військовий технічний інститут озброєнь та NAUDI підписали документ про співпрацю. ФОТОрепортаж

У Києві під час візиту делегації Міноборони Польщі було підписано документ про співпрацю між Військовим технічним інститутом озброєнь WITU (Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojeni) та Національною асоціацією оборонної промисловості України (NAUDI).

Про це повідомила пресслужба Міноборони Польщі, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми віримо, що виробничий і дослідницький потенціали Польщі та України можуть доповнювати один одного і сприяти кращому оснащенню наших армій", - йдеться в дописі.

Читайте: Україна та Польща підписали меморандум про розширення військово-промислової співпраці. ФОТОрепортаж

Міноборони Польщі та NAUDI підписали договір про співпрацю
Міноборони Польщі та NAUDI підписали договір про співпрацю
Міноборони Польщі та NAUDI підписали договір про співпрацю

Автор: 

Польща (8629) NAUDI (9)


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