$6 тис. на криптогаманець переправника: на Одещині затримано двох українців при спробі нелегального перетину кордону, - ДПСУ. ФОТО

Прикордонники затримали двох мешканців Харківської та Запорізької областей неподалік села Павлівка в момент незаконного перетину придністровського сегменту українсько-молдовського кордону.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, щоб здійснити втечу, чоловіки звернулися до адміністратора телеграм-каналу, який дистанційно надавав їм інструкції щодо незаконного перетину. Посередник не гарантував успіху операції, однак отримав по 6 тисяч доларів США на свій криптогаманець.

Під час спроби перетнути кордон прикордонники наказали порушникам зупинитися, однак ті кинулися навтьоки. Щоб їх зупинити, військові здійснили попереджувальні постріли та застосували службового собаку Діка, який допоміг затримати втікачів.

На обох чоловіків складено протоколи за ч. 1 ст. 204-1 КУпАП ("Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України"). Наразі справи передані до суду.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вантажівка, пісок і $10 тис. за кордон: на Закарпатті знайшли 13 ухилянтів у "КАМАЗі", - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж