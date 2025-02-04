Вантажівка, пісок і $10 тис. за кордон: на Закарпатті знайшли 13 ухилянтів у "КАМАЗі", - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На Закарпатті прикордонники виявили 13 чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон, сховавшись у схованці під шаром піску у вантажівці.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, на околиці с. Велика Паладь вони зупинили "КАМАЗ", який перевозив пісок. Однак під вантажем знаходилася обладнана схованка, в якій ховалися 13 чоловіків із дев’яти різних областей України.

Встановлено, що серед затриманих були мешканці дев’яти регіонів України, зокрема троє із Запорізької області, двоє зі Львівщини, ще двоє з Києва, а також чоловіки з Дніпропетровської, Чернігівської, Закарпатської, Кіровоградської, Волинської та Одеської областей.





За нелегальну втечу кожен із них мав заплатити організаторам від 8 до 10 тисяч доларів.

Водія вантажівки та двох його спільників затримали на місці, їм оголосили підозру за ч. 3 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Під час обшуків правоохоронці вилучили значні суми готівки, п’ять транспортних засобів, три прилади нічного бачення, а також арсенал зброї - три гвинтівки й один травматичний пістолет із простроченими дозволами.

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Повідомляється, що 3 лютого Хустський районний суд обрав одному з фігурантів запобіжний захід - 60 діб тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі понад 4,5 млн гривень.

Слідство триває.

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