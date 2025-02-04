Вантажівка, пісок і $10 тис. за кордон: на Закарпатті знайшли 13 ухилянтів у "КАМАЗі", - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
На Закарпатті прикордонники виявили 13 чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон, сховавшись у схованці під шаром піску у вантажівці.
Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, на околиці с. Велика Паладь вони зупинили "КАМАЗ", який перевозив пісок. Однак під вантажем знаходилася обладнана схованка, в якій ховалися 13 чоловіків із дев’яти різних областей України.
Встановлено, що серед затриманих були мешканці дев’яти регіонів України, зокрема троє із Запорізької області, двоє зі Львівщини, ще двоє з Києва, а також чоловіки з Дніпропетровської, Чернігівської, Закарпатської, Кіровоградської, Волинської та Одеської областей.
За нелегальну втечу кожен із них мав заплатити організаторам від 8 до 10 тисяч доларів.
Водія вантажівки та двох його спільників затримали на місці, їм оголосили підозру за ч. 3 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).
Під час обшуків правоохоронці вилучили значні суми готівки, п’ять транспортних засобів, три прилади нічного бачення, а також арсенал зброї - три гвинтівки й один травматичний пістолет із простроченими дозволами.
Повідомляється, що 3 лютого Хустський районний суд обрав одному з фігурантів запобіжний захід - 60 діб тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі понад 4,5 млн гривень.
Слідство триває.
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на Закарпатті у "КАМАЗі знайшли 13 війскових будівельників двох-поверхових окопів
Виявляється не тільки в Україні не хотять головами накладати, а й "хвальоному" Ізраїлі також.
вже не жреться та не ржеться, як раніше?!
і це тільки початок
я - ваш вирок! а план такий в них такий:
- хтось загине
- когось на гроші підстрижуть
- посіють хаос, щоб одні кляли "ухилянтів", інші - диванних вояків, треті - справжніх
- з корупцією ніхто боротися не збирається
- всі зелені падли недоторкані
- на чолі держави - зрадники, українців етнічних там немає
- срані міни і ти нв змозі зробити
- патріоти накшталт Червінського під слідством, зараз додали ще й генералів
риторичне питання: за що карати людей, які тікають від всього цього?!
залишити тих, кто голосував за Голобородька, а інших відпустити...
- 99,99999999% усі ці какаразнічні піщані хробаки - лохторат Найвеличнівшивого на Вироку-2019...
.. а до того ж, до усього цього букету злочинів, ця банда бариг, контрабандистів живого товару, ще й браконьєри і, можливо, мародери воєнної допомоги..