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Вантажівка, пісок і $10 тис. за кордон: на Закарпатті знайшли 13 ухилянтів у "КАМАЗі", - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На Закарпатті прикордонники виявили 13 чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон, сховавшись у схованці під шаром піску у вантажівці.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, на околиці с. Велика Паладь вони зупинили "КАМАЗ", який перевозив пісок. Однак під вантажем знаходилася обладнана схованка, в якій ховалися 13 чоловіків із дев’яти різних областей України.

Встановлено, що серед затриманих були мешканці дев’яти регіонів України, зокрема троє із Запорізької області, двоє зі Львівщини, ще двоє з Києва, а також чоловіки з Дніпропетровської, Чернігівської, Закарпатської, Кіровоградської, Волинської та Одеської областей.

на Закарпатті знайшли 13 ухилянтів у
на Закарпатті знайшли 13 ухилянтів у

За нелегальну втечу кожен із них мав заплатити організаторам від 8 до 10 тисяч доларів.

Водія вантажівки та двох його спільників затримали на місці, їм оголосили підозру за ч. 3 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Під час обшуків правоохоронці вилучили значні суми готівки, п’ять транспортних засобів, три прилади нічного бачення, а також арсенал зброї - три гвинтівки й один травматичний пістолет із простроченими дозволами.

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на Закарпатті знайшли 13 ухилянтів у
на Закарпатті знайшли 13 ухилянтів у

Повідомляється, що 3 лютого Хустський районний суд обрав одному з фігурантів запобіжний захід - 60 діб тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі понад 4,5 млн гривень.

Слідство триває.

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Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6142) ухилянти (995)


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Топ коментарі
+6
Коли кордони відкриють залишаться лише мусора і зезедент. Будете одне одному хабарі давати.
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04.02.2025 11:19 Відповісти
+5
Тяжела і нєказіста жизнь прастова "камазіста"...
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04.02.2025 10:40 Відповісти
+4
треба так
на Закарпатті у "КАМАЗі знайшли 13 війскових будівельників двох-поверхових окопів
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04.02.2025 10:47 Відповісти
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Тяжела і нєказіста жизнь прастова "камазіста"...
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04.02.2025 10:40 Відповісти
Да. За копійки рискує штраф отримати.
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04.02.2025 10:47 Відповісти
треба так
на Закарпатті у "КАМАЗі знайшли 13 війскових будівельників двох-поверхових окопів
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04.02.2025 10:47 Відповісти
Везли б вже прямо в ТЦК. Там бабло б поділили з ними і всі діла. В 90-ті був такий бізнес кримінальний. Переправляли нелегалів з східних країн в країни ЄС. Переправили через Дністер в Молдову, зібрали гроші і кажуть шо то вже Румунія
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04.02.2025 10:47 Відповісти
Да вони з погранцями вже поділилися. І думали що все намазі. А це видно на незапланований рейд натрапили. Чи думаєте цей камаз перший рейс так робить і його пропускають через кордон. Там на кордоні цілий конвеєр таким чином працює кожен день. Погранцям вже олігархи заздрять. Даже не представляю які діряві у нас границі судячи з того скільки таким способом виїхало і продовжує виїжджати. В нас вже працювати нікому. Вчора було на роботі а сьогодні вже дзвонить що воно звільняється бо воно вже за кордоном.
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04.02.2025 11:10 Відповісти
Якщо це налагоджено, то треба ж якось водія та експедитора до відповідальності притягувати. Ну це ж живі люди, якось треба протокол складати, свідчення оформляти та т.і.
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04.02.2025 11:24 Відповісти
Не тільки водія. Там всю зміну погранців які цієї ночі на КПП чергувала потрібно мордою в землю класти. Не просто ж так цей камаз на авось їхав. Там все зараня було договорено що пропустять без огляду. Знайомий розказував що погранці з одної машини по $20000 рубають. Представте скільки таких машин вони пропускають за зміну.
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04.02.2025 11:31 Відповісти
Бо якщо хтось думає що це просто хіхоньки хахоньки, то дуже помиляється. Це серйозна загроза особливо в стаі війни. Будьте певні що ці погранці не тільки ухилянтів притому зі зброєю пропускають через кордон. Вони також в Україну пропускають рашистських диверсантів і агентів для вчиненні заказних вбивств і терактів. Також в мене питання до країн ЄС в яких на кордонах працюють хабарники і злочинці що пропускають без огляду цілі групи озброєних людей. Особливо добиває що доколупаються до маленької коробки чи товару який куплений в ЄС і везеш через кордон, всі коробки повідкривають. А тут вантажівки без осмотра пропускають. Ще й вони будуть розказувати що в Україні сама велика корупція. Хай на себе подивляться.
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04.02.2025 12:02 Відповісти
Генофонд Нации!!!
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04.02.2025 10:49 Відповісти
Краще б у вагонах що ліс вивозять ховалися б. Там не так 'шмагають'-''криша волохатіша''ґ
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04.02.2025 10:52 Відповісти
Хуже кацапів, бугаї відгодовані. Зрадники прокляті. 👎👎👎
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04.02.2025 10:53 Відповісти
Пошти готовий взвод бійців разом з командиром-водієм. Ніколи не думав що за кордон можна пісок возити. В Вугорщині нема свого піску? А воду не возять?
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04.02.2025 10:56 Відповісти
Будуть. З аквалангістами всередині.
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04.02.2025 10:59 Відповісти
Коли кордони відкриють залишаться лише мусора і зезедент. Будете одне одному хабарі давати.
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04.02.2025 11:19 Відповісти
"В Израиле выдали ордера на арест более 1 200 ультраортодоксальных евреев за неявку в военкоматы после получения повесток, сообщает JPost. Из 3 тысяч призывников в возрасте 18-26 лет, призванных в армию прошлым летом, на службу прибыл только 461 человек. Верховный суд Израиля в июне 2024 года отменил освобождение студентов йешив от армии. @nexta_live"
Виявляється не тільки в Україні не хотять головами накладати, а й "хвальоному" Ізраїлі також.
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04.02.2025 11:30 Відповісти
ц1ле ДРГ
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04.02.2025 11:39 Відповісти
Їх там як піску! Скоро Тису загатять, і полонини витопчуть! На наступних виборах теж проголосують не за своє майбутнє, а на зло комусь. Щоб йому було погано, бо телевізор привив незрозумілу ненависть. А коли йому стане гірше, тоді засну щасливий.
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04.02.2025 11:48 Відповісти
Не втямили, дурні, що метикуваті прикордонники давно навчилися відрізняти ухилянтів від піску!
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04.02.2025 11:48 Відповісти
Які винахідники!) Це мабуть спосіб для тих, хто не вміє плавати,та орієнтуватися в горах.
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04.02.2025 11:52 Відповісти
отака країна мрій зеленського!
вже не жреться та не ржеться, як раніше?!
і це тільки початок

я - ваш вирок! а план такий в них такий:

- хтось загине
- когось на гроші підстрижуть
- посіють хаос, щоб одні кляли "ухилянтів", інші - диванних вояків, треті - справжніх

- з корупцією ніхто боротися не збирається
- всі зелені падли недоторкані
- на чолі держави - зрадники, українців етнічних там немає
- срані міни і ти нв змозі зробити
- патріоти накшталт Червінського під слідством, зараз додали ще й генералів

риторичне питання: за що карати людей, які тікають від всього цього?!
залишити тих, кто голосував за Голобородька, а інших відпустити...
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04.02.2025 12:29 Відповісти
сцикуни , негромадяни України рулять...
- 99,99999999% усі ці какаразнічні піщані хробаки - лохторат Найвеличнівшивого на Вироку-2019...
.. а до того ж, до усього цього букету злочинів, ця банда бариг, контрабандистів живого товару, ще й браконьєри і, можливо, мародери воєнної допомоги..
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04.02.2025 13:01 Відповісти
 
 