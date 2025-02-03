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Ховали військовозобов’язаних у спеціально облаштованому місці в автобусі: Викрито канал переправлення осіб через кордон, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

На Волині ліквідували протиправну схему вивезення військовозобов’язаних за кордон шляхом приховування пасажира у спеціально обладнаному місці в автобусі.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

Встановлено, що 53-річний організатор, житель Волині, залучив до злочинної оборудки двох водіїв рейсового автобуса закордонного прямування. Вони, шляхом приховування у конструктивних особливостях транспортного засобу, перевозили військовозобов’язаних чоловіків через українсько-польський кордон.

"Днями у пункті пропуску "Ягодин" керманичів – жителів Черкаської та Запорізької областей, затримала міжвідомча група правоохоронців безпосередньо при спробі вивезти за кордон громадянина. Таємного пасажира заховали у спеціально обладнаному місці для відпочинку водіїв. Чоловік віддав водієві частину грошових коштів у розмірі 7 тисяч доларів США", - розповіли в ДПСУ.

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Незаконне переправлення за кордон чоловіків

Зазначається, що організатора каналу затримали під час спроби виїзду за кордон через один із пунктів пропуску на Львівщині. За організацію незаконних подорожей волинянин брав 20 тисяч доларів США, які розподіляв між усіма учасниками схеми. Підшукувала "клієнтів" 43-річна жителька Волині.

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Незаконне переправлення за кордон чоловіків
Незаконне переправлення за кордон чоловіків

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Незаконне переправлення за кордон чоловіків

Усім фігурантам повідомлено про підозри та обрано міру запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту із застосуванням електронних засобів контролю (браслетів).

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6142) ухилянти (995) Волинська область (881)


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''Залізна завіса'' ім боневтікахрінпідовича.
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03.02.2025 16:47 Відповісти
Яке ж то "спеціально облаштованє місце", коли то простий спальник водія?!
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03.02.2025 16:55 Відповісти
- Спальник перетворюється... Спальник перетворюється... На елегантне місце військовозобов'язаного 😆
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03.02.2025 17:08 Відповісти
Я думаю власть давно уже могла бы додуматься до организации альтернативной службы, для тех, кто не хочет идти на фронт.

Пусть срок службы отрабатывают на военных заводах или других предприятиях ВПК, неужели там не нужны кадры?
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03.02.2025 17:07 Відповісти
Владимир Мессинг Зачем что-то придумывать? Берем опыт русни. Поднимаем зарплаты на нуле в три раза.
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03.02.2025 18:33 Відповісти
Такий автобус знадобиться на потреби ЗСУ.
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04.02.2025 10:17 Відповісти
 
 