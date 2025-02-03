Ховали військовозобов’язаних у спеціально облаштованому місці в автобусі: Викрито канал переправлення осіб через кордон, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

На Волині ліквідували протиправну схему вивезення військовозобов’язаних за кордон шляхом приховування пасажира у спеціально обладнаному місці в автобусі.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

Встановлено, що 53-річний організатор, житель Волині, залучив до злочинної оборудки двох водіїв рейсового автобуса закордонного прямування. Вони, шляхом приховування у конструктивних особливостях транспортного засобу, перевозили військовозобов’язаних чоловіків через українсько-польський кордон.

"Днями у пункті пропуску "Ягодин" керманичів – жителів Черкаської та Запорізької областей, затримала міжвідомча група правоохоронців безпосередньо при спробі вивезти за кордон громадянина. Таємного пасажира заховали у спеціально обладнаному місці для відпочинку водіїв. Чоловік віддав водієві частину грошових коштів у розмірі 7 тисяч доларів США", - розповіли в ДПСУ.

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Зазначається, що організатора каналу затримали під час спроби виїзду за кордон через один із пунктів пропуску на Львівщині. За організацію незаконних подорожей волинянин брав 20 тисяч доларів США, які розподіляв між усіма учасниками схеми. Підшукувала "клієнтів" 43-річна жителька Волині.

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Усім фігурантам повідомлено про підозри та обрано міру запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту із застосуванням електронних засобів контролю (браслетів).