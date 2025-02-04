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Допомагав військовим РФ укріплювати фортифікації: ексдиректора Куп’янського лісгоспу засудили до 5 років ув’язнення, - ДБР. ФОТОрепортаж

За матеріалами розслідування працівників ДБР суд визнав колишнього завідувача сектору Держпідприємства "Куп’янське лісове господарство" винним у колабораціонізмі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив пресцентр ДБР.

Ексчиновника Куп’янського лісгоспу засудили до 5 років за співпрацю з окупантами

Як зазначається, під час тимчасової окупації Куп’янська у 2022 році колишній посадовець погодився співпрацювати з російськими загарбниками та став директором так званого "окупаційного лісгоспу". Він організовував роботу підприємства, забезпечуючи деревиною для укріплення бліндажів та інших військових споруд росіян.

Після звільнення Куп’янська чоловік намагався сховатися у селі Харківського району, проте у жовтні 2022 року його викрили і затримали слідчі ДБР.

Ексчиновника Куп’янського лісгоспу засудили до 5 років за співпрацю з окупантами

Суд визнав ексчиновника винним у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України) та призначив йому 5 років позбавлення волі.

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Автор: 

ліс (771) колабораціонізм (1171) ДБР (3558) Куп’янськ (805)


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Як ще імітує роботу ДБР. Майже два з половиною «розслідували» очевидну справу. Це для того, щоб зайвих бугаїв з ДБР не мобілізували?
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04.02.2025 15:17 Відповісти
Тільки 5 років?
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04.02.2025 15:35 Відповісти
Акуєть, зрадника і свідомого колаборанта- до 5 років, з яких він зразоково відсидить 2 і вийде умовно-достроково! Це не *******? Наших захисників і патріотів, яких хапають на ТОТ убивають у в'язницях і засуджуть довічно, а цю мерзоту- 5 років!
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04.02.2025 15:37 Відповісти
Пять лет за измену Родине и помощь врагу?

Кто же будет уважать такие законы и такую власть?
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04.02.2025 17:34 Відповісти
 
 