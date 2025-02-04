Допомагав військовим РФ укріплювати фортифікації: ексдиректора Куп’янського лісгоспу засудили до 5 років ув’язнення, - ДБР. ФОТОрепортаж
За матеріалами розслідування працівників ДБР суд визнав колишнього завідувача сектору Держпідприємства "Куп’янське лісове господарство" винним у колабораціонізмі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив пресцентр ДБР.
Як зазначається, під час тимчасової окупації Куп’янська у 2022 році колишній посадовець погодився співпрацювати з російськими загарбниками та став директором так званого "окупаційного лісгоспу". Він організовував роботу підприємства, забезпечуючи деревиною для укріплення бліндажів та інших військових споруд росіян.
Після звільнення Куп’янська чоловік намагався сховатися у селі Харківського району, проте у жовтні 2022 року його викрили і затримали слідчі ДБР.
Суд визнав ексчиновника винним у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України) та призначив йому 5 років позбавлення волі.
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