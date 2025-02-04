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Сапери вилучили бойову частину ворожого БпЛА "Герань-2" на півночі Київщини. ФОТО

На Київщині сапери знешкодили ворожий безпілотник.

Про це у соцмережі Facebook повідомила ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

На півночі Київської області лісник, оглядаючи територію, натрапив на підозрілий предмет, схожий на частину безпілотного літального апарата. Не гаючи часу, він повідомив про знахідку фахівцям.

Вилучили бойову частину безпілотника Герань 2

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На місце прибули піротехніки МРЦ ШР ДСНС України. Після ретельного огляду вони встановили, що це бойова частина БпЛА "Герань-2". Небезпечний елемент було безпечно вилучено та доправлено для подальшого знищення у встановленому порядку.

Вилучили бойову частину безпілотника Герань 2

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"Шановні громадяни! Якщо ви виявили підозрілий предмет, не наближайтеся до нього та негайно повідомте відповідні служби. Самостійне втручання може становити загрозу вашому життю та здоров’ю!", - закликали в ДСНС.

Автор: 

безпілотник (4338) Київська область (4093) ДСНС (5160) сапер (204)


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сварщики рукожопые
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14.03.2025 13:21 Відповісти
 
 