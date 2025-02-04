Сапери вилучили бойову частину ворожого БпЛА "Герань-2" на півночі Київщини. ФОТО

На Київщині сапери знешкодили ворожий безпілотник.

Про це у соцмережі Facebook повідомила ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

На півночі Київської області лісник, оглядаючи територію, натрапив на підозрілий предмет, схожий на частину безпілотного літального апарата. Не гаючи часу, він повідомив про знахідку фахівцям.

Дивіться також: Сапери знешкодили бойову частину російського "шахеда" на Сумщині. ФОТОрепортаж

На місце прибули піротехніки МРЦ ШР ДСНС України. Після ретельного огляду вони встановили, що це бойова частина БпЛА "Герань-2". Небезпечний елемент було безпечно вилучено та доправлено для подальшого знищення у встановленому порядку.

Дивіться: Сапери знищили авіабомбу ФАБ-500 на Миколаївщині. ФОТОрепортаж

"Шановні громадяни! Якщо ви виявили підозрілий предмет, не наближайтеся до нього та негайно повідомте відповідні служби. Самостійне втручання може становити загрозу вашому життю та здоров’ю!", - закликали в ДСНС.