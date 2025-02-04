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Міноборони допустило до експлуатації в ЗСУ наземний роботизований комплекс "Гімлі". ФОТО

Міністерство оборони України кодифікувало і допустило до використання у підрозділах Сил оборони лінійку наземних роботизованих комплексів (НРК) "Гімлі", що здатні виконувати завдання з евакуації та перевозити боєприпаси. 

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МО.

Зазначається, що НРК "Гімлі" – універсальна безпілотна платформа, призначена для виконання широкого спектру завдань у складних умовах бойових дій високої інтенсивності.

Особливості "Гімлі"

Залежно від комплектації та навісного устаткування роботи виконують завдання з евакуації та переміщення особового складу, перевезення боєприпасів, майна, виконання інших важливих завдань із забезпечення та підтримки.

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Крім того, НРК "Гімлі" може оснащуватись зброєю і виконувати функції мобільного бойового модуля, здійснюючи вогневе ураження ворожих цілей.

"Роботи "Гімлі" мають невеликі розміри, завдяки яким їх легко транспортувати. Обладнані безшумним електричним двигуном. Повного заряду акумуляторів вистачає на кілька годин безперервної роботи. Роботи здатні виконувати завдання як удень, так і вночі", - додали в оборонному відомстві.

Міноборони кодифікувало наземний роботизований комплекс Гімлі

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Міноборони (7479) робот (107) ЗСУ (7669)


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*****,чотири рок обзивають різними іменами один виріб...Ну це вже ......,
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04.02.2025 17:02 Відповісти
ну та да, один і той -

дошка з електромоторчиком і чотири колеса....

експерт, мужа.
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04.02.2025 17:28 Відповісти
Ага, прикрутили до трактора башту та називають тепер то абрамс, то леопард, то челенжер.
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04.02.2025 17:59 Відповісти
отож !

ще з Рено ФТ-16....

.
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04.02.2025 18:05 Відповісти
а ви що зробили для перемоги, крім смороду в коментах?
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04.02.2025 20:14 Відповісти
Прочитав ваш кидок на вентилятор. Перемога.
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04.02.2025 21:32 Відповісти
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04.02.2025 17:09 Відповісти
їх повинно бути багато !
дуже багато !

одна з головних проблем під Покровськом - логістика !

.
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04.02.2025 17:31 Відповісти
Россияне стали использовать "портативные аэродромы" для запуска дронов, - Defense Express.
https://www.unian.net/weapons/telezhka-muravey-rossiyane-stali-ispolzovat-portativnye-aerodromy-dlya-zapuska-bpla-12902907.html
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04.02.2025 19:18 Відповісти
 
 