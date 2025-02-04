Міноборони допустило до експлуатації в ЗСУ наземний роботизований комплекс "Гімлі". ФОТО
Міністерство оборони України кодифікувало і допустило до використання у підрозділах Сил оборони лінійку наземних роботизованих комплексів (НРК) "Гімлі", що здатні виконувати завдання з евакуації та перевозити боєприпаси.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МО.
Зазначається, що НРК "Гімлі" – універсальна безпілотна платформа, призначена для виконання широкого спектру завдань у складних умовах бойових дій високої інтенсивності.
Особливості "Гімлі"
Залежно від комплектації та навісного устаткування роботи виконують завдання з евакуації та переміщення особового складу, перевезення боєприпасів, майна, виконання інших важливих завдань із забезпечення та підтримки.
Крім того, НРК "Гімлі" може оснащуватись зброєю і виконувати функції мобільного бойового модуля, здійснюючи вогневе ураження ворожих цілей.
"Роботи "Гімлі" мають невеликі розміри, завдяки яким їх легко транспортувати. Обладнані безшумним електричним двигуном. Повного заряду акумуляторів вистачає на кілька годин безперервної роботи. Роботи здатні виконувати завдання як удень, так і вночі", - додали в оборонному відомстві.
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https://www.unian.net/weapons/telezhka-muravey-rossiyane-stali-ispolzovat-portativnye-aerodromy-dlya-zapuska-bpla-12902907.html