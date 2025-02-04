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Жінка у військовій формі блокувала центр для мобілізованих у Києві: поліція її затримала. ФОТО

Столичні правоохоронці затримали жінку, яка у військовій формі на авто блокувала виїзд з розподільчого центру та наїхала на поліцейського.

Про це повідомив відділ комунікації поліції Києва, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що сьогодні, 4 лютого, на спецлінію 112 надійшло повідомлення про те, що водійка автомобіля Smart, одягнута у військову форму, заблокувала в'їзд до розподільчого центру Дарницького району.

На місце події приїхали патрульні поліцейські та працівники територіального управління поліції. Правоохоронці побачили громадянку, яка конфліктувала з військовими.

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У Києві поліція затримала жінку у військовій формі: що відомо

"Як з’ясувалося, жінка не перебуває на військовій службі й не має жодного відношення до військових формувань, тож правоохоронці попросили водійку відʼїхати та не ускладнювати рух транспорту. Натомість жінка почала агресивно поводитися та здійснила наїзд на працівника поліції", - розповіли в поліції.

Її затримали. Нині вирішується питання щодо повідомлення їй про підозру за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України, зазначають поліцейські.

За вчинене їй загрожує до п'яти років позбавленням волі.

Як видно з відео, опублікованого в місцевих пабліках, жінка має нашивку "фонд Буча".

Вона також "плутається у свідченнях", адже то каже, що серед мобілізованих у розподільчому центрі - її чоловік, а пізніше, що там брат її хлопця.

Дивіться також: Обласний ТЦК про конфлікт у Дніпрі: Чоловік кричав, що "не дурень, щоб воювати" і застосував ніж. Травму обличчя дістав через дії жінки. ВIДЕО

Автор: 

Київ (19663) конфлікт (454) Нацполіція (15276) ТЦК та СП (656)


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Топ коментарі
+35
Я так розумію, що справжні військові, для тебе, то кацапи, адще то вони звільняють тебе від ТЦК.
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04.02.2025 18:15 Відповісти
+17
ні не схоже
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04.02.2025 18:15 Відповісти
+12
Проте зробила гарну картимку для рашистської пропаганди. Навіть байку чи то про чоловіка, чи то про коханця не вивчила. Все як у москалів
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04.02.2025 18:14 Відповісти
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ні не схоже
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04.02.2025 18:15 Відповісти
Ну да, бо зебил одновременно стравил военных ТЦКашников и гражданских, как и военных с передовой с военными ТЦКашниками, мол , чьо не даете пополнение.
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04.02.2025 18:36 Відповісти
При этом, главзеб позиционирует себя как, моя хата с краю, ничего не знаю. Думает, шо по нему и гражданские, и ТЦКашники, и военные не пройдутся, да не спросят за грехи его. Йо-пэ-рэ-сэ-тэ, юный стрелочник, чует мое сердце, уйдет служить неборака на КВЖД.
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04.02.2025 18:42 Відповісти
Я так розумію, що справжні військові, для тебе, то кацапи, адще то вони звільняють тебе від ТЦК.
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04.02.2025 18:15 Відповісти
В 2015 він погрожував що українцям доведеться просити вибачення в матері ;апалчєнцев Бамбасса;
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04.02.2025 19:37 Відповісти
Молодець ! Приємно мати фанів ... ну , хоча б і серед вашої ботоферми !
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04.02.2025 19:52 Відповісти
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04.02.2025 20:32 Відповісти
А що не так ?
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04.02.2025 20:42 Відповісти
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04.02.2025 20:45 Відповісти
Та ти шо, працюєш на орду ще із 2015- го?
А що на українському сайті забув, чи на домашньому страна, с..у тебе за шістьорку вважають?
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04.02.2025 20:35 Відповісти
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04.02.2025 20:35 Відповісти
Там вкінці перелік вподобавших
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04.02.2025 20:44 Відповісти
Не смерди падляком з жОПи. Піди з бусифікованими повоюй
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04.02.2025 19:54 Відповісти
Сидячи в окопах під Синьківкою, я вважаю, що ТЦКашники занадто м'яко з вами, ухилянтами, поводяться, адже ви - гній, п'ята колона кремля, зрадники та ждуни.
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05.02.2025 04:52 Відповісти
шо кацапи... шо тітушкі-бусифікатори - МРАЗОТА, тцк\поліція або з народом або проти, чі вже пам"ять коротка? то я нагадаю, про тітушок, про беркут в 2014р. як це було.
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04.02.2025 21:18 Відповісти
Хвороба мозку? Чи робота така?
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05.02.2025 04:35 Відповісти
ти це про кацапів...ждун?
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04.02.2025 18:16 Відповісти
якщо ти заміниш справжніх військових, то вони зможуть приїхати в тил, але не думаю,що займуться такою херньою
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04.02.2025 18:16 Відповісти
Справжні це ти, благенький?
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04.02.2025 18:17 Відповісти
Військові мріють про те щоб змінити окоп на роботу в тцк . В тебе є знайомі чи родичі які зараз на фронті ? Запитай будь кого з них . Вони тобі розкажуть все ..
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04.02.2025 18:39 Відповісти
Не треба казок - на відміну від тебе я зараз там ... і не мрію
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04.02.2025 18:51 Відповісти
Так і я зараз - там . І всі хто тут на Цензорі пише - зараз там .
Молоти можна що завгодно , перевірити чи підтвердити що ти точно - там , однаково ж ніхто не зможе .
Ну а якщо ти дійсно - там , і не мрієш про те щоб тебе змінили в окопі , і дали за 3 роки війни відпочити хоча б кілька місяців на ротації , то ти просто довбо.. !!
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04.02.2025 18:57 Відповісти
Штабні щурі і справді не хоть, тут погоджуся.
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04.02.2025 19:54 Відповісти
Даун.
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04.02.2025 19:51 Відповісти
апрєдєльонно, амфетамін
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04.02.2025 18:10 Відповісти
ПАходу да!
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04.02.2025 18:26 Відповісти
Проте зробила гарну картимку для рашистської пропаганди. Навіть байку чи то про чоловіка, чи то про коханця не вивчила. Все як у москалів
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04.02.2025 18:14 Відповісти
напад "невідомих осіб" на військовий об'єкт в умовах воєнного стану (по-зєлєнскі)..
- порохоботи (чи навіть Порох) вже сиділи би з мільйонними заставами...
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04.02.2025 18:17 Відповісти
хоч одного вже посадили ?
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04.02.2025 18:20 Відповісти
спеціально, для особоупоротих (ДОСІ?!) зєлєфанов було ж написано про мільйонні застави, а вони вжЕ є і люди досі ходять по порновсько-зєлєнмських судах, навіть з фронту доводиться їхати...
чи у вас така конкуренція, що навіть не дочитуєте до кінця аби настрочити першим те, що сподобається дермакам?
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04.02.2025 18:39 Відповісти
якаж тут 345?? тут повновісна Стаття 114-1. Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань карається позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років
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04.02.2025 18:19 Відповісти
Стаття 345. Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу
1. Погроза вбивством, насильством або знищенням чи пошкодженням майна щодо працівника правоохоронного органу, а також щодо його близьких родичів у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків -карається виправними роботами на строк до двох років або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

Дії, передбачені частинами першою, другою або третьою цієї статті, вчинені організованою групою- разом з авто Smart - караються позбавленням волі на строк від семи до чотирнадцяти років.
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04.02.2025 18:42 Відповісти
здається, найбільше повинна отримати за використання військової форми
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04.02.2025 19:55 Відповісти
координована рперація по зриву мобілізації
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04.02.2025 18:22 Відповісти
Шльондри бувають в різних костюмах. Може ця не встигла перевдягнктися.
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04.02.2025 18:22 Відповісти
Провокації. ОПісу почались. Провокації в Раді, провокації над генералами, провокації біля ТЦК. Будуть провокації спускатись й до громадян. Дайте дЄрмаку "крила розпустити". ПРОВОКАЦІЇ замість Єдності, то цього хоче наш Л(п)ідор ? Вибачте за грубість, але він перший перейшов ЧЕРВОНУ ЛІНІЮ, яка розрізняє звичайного українця від Президента України (дійсного та легітимного). А цей Холуй-Лідор якраз повернувся до свого штібу дрібного злодюжки. Бо це його природний стан !
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04.02.2025 18:25 Відповісти
Не ображайте людей у пікселі! Це все ІПСО! Жінка ветеран!)
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04.02.2025 18:26 Відповісти
женщина начала агрессивно вести себя и совершила наезд на работника полиции Источник: https://censor.net/ru/p3533991
Всё пошло с угара перестройки, с конца 8-десятых.
До этого у народа с войны оставалось много трофейного оружия. В 6-ти десятых ещё ружья и мелкашки в магазинах продавались. Советская власть преступному элементу вбила инстинкт на мента руку не поднимать. Участковые всю службу в кобуре стакан 100 гр. и огурец носили. Фокс даже не думал в Шарапова шмалять. "Литературка" и "Огонёк" были первыми кто начал закладывать в умы людей мочить ментов.
P.S отдельные Ч.П союзного уровня и пьяный с топором не в счёт
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04.02.2025 18:29 Відповісти
ФСБшна курва. Схоже в них місячник ТЦК в реалі а не віртуалі почався.
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04.02.2025 18:37 Відповісти
Эту женщину в тюрягу!
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04.02.2025 18:43 Відповісти
Оця вся двіжуха довкола тцк , це витівки кацапів . Немає сумніву . Підпали військових автівок з тієї ж " опери ".
Гойдають човен щосили ..
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04.02.2025 18:44 Відповісти
А чого її притрушені жіночки не відбили, вони ж мають досвід відбивання ухилянтів від тцкашників. Чи вони тількі хлопців відбивають?
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04.02.2025 18:51 Відповісти
І ця наїлася кацапогівна.
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04.02.2025 18:54 Відповісти
Наскільки Я зная, смарт це огромне авто, як вона і кому могла щось їм перекрити , а тим паче на когось наїхати? Справжній коп мабуть через той смарт зміг би навіть перешагнути.
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04.02.2025 18:56 Відповісти
ви це серйозно написали?
тоді ще можна було б додати, що смарт, як наплічник можна носити.
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04.02.2025 19:25 Відповісти
2500 x 1515 x 1549мм до 2700 x 1560 x 1545 мм.
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04.02.2025 21:42 Відповісти
бачу серйозно.
залишається особистий досвід: побачивши на вулиці "Smart" спробуйте його "перешагнути", ну й поділіться будь ласка, мені буде вкрай цікаво.
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04.02.2025 21:48 Відповісти
пропонувати вам дозволити смарту себе переїхати я не стану, де в чому я все ж таки гуманіст.
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04.02.2025 21:50 Відповісти
Відео нехай з бодікамер викладуть і вс відразу стане на свої місця, невже не зрозуміло що Я у переносному розумінні писав про авто, чи у вас таке ж, й образилися?
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04.02.2025 21:56 Відповісти
Авто треба було поставити на аварійку. Треба було знімати всю розмову з мусарами на відео, попередньо переписавши вміст їх посвідчень. Щоб потім були докази. А також повідомити їх про грабунок телефона у людей, викрадення та катування в тцкатівні.
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04.02.2025 19:47 Відповісти
шо ти мелеш, даун?
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04.02.2025 19:52 Відповісти
А ви вірите на слово в усе, що кажуть вертухаї Зеленського?
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04.02.2025 21:22 Відповісти
Може мужика вкрали. Жінки.
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04.02.2025 19:54 Відповісти
Кацапи всю наволоч підключають...
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04.02.2025 20:38 Відповісти
безуглая?
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04.02.2025 21:40 Відповісти
Дуже погано,коли військову форму українських захисників будуть незаконно одягати усякі шалави та прохіндеї, принижуючи її та військових.....Треба за це більш жорстоко карати....бо це стало повсякденним явищем...
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04.02.2025 22:33 Відповісти
у нас шалави та прохіндеї зеля, єрмак, умеров, коля тищенко, безугла, і весь їх аналтабун з 2022го в військовому однострої ходять. і нічого
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05.02.2025 09:17 Відповісти
 
 