Жінка у військовій формі блокувала центр для мобілізованих у Києві: поліція її затримала. ФОТО
Столичні правоохоронці затримали жінку, яка у військовій формі на авто блокувала виїзд з розподільчого центру та наїхала на поліцейського.
Про це повідомив відділ комунікації поліції Києва, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що сьогодні, 4 лютого, на спецлінію 112 надійшло повідомлення про те, що водійка автомобіля Smart, одягнута у військову форму, заблокувала в'їзд до розподільчого центру Дарницького району.
На місце події приїхали патрульні поліцейські та працівники територіального управління поліції. Правоохоронці побачили громадянку, яка конфліктувала з військовими.
"Як з’ясувалося, жінка не перебуває на військовій службі й не має жодного відношення до військових формувань, тож правоохоронці попросили водійку відʼїхати та не ускладнювати рух транспорту. Натомість жінка почала агресивно поводитися та здійснила наїзд на працівника поліції", - розповіли в поліції.
Її затримали. Нині вирішується питання щодо повідомлення їй про підозру за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України, зазначають поліцейські.
За вчинене їй загрожує до п'яти років позбавленням волі.
Як видно з відео, опублікованого в місцевих пабліках, жінка має нашивку "фонд Буча".
Вона також "плутається у свідченнях", адже то каже, що серед мобілізованих у розподільчому центрі - її чоловік, а пізніше, що там брат її хлопця.
Будь ласка, зачекайте...
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А що на українському сайті забув, чи на домашньому страна, с..у тебе за шістьорку вважають?
Молоти можна що завгодно , перевірити чи підтвердити що ти точно - там , однаково ж ніхто не зможе .
Ну а якщо ти дійсно - там , і не мрієш про те щоб тебе змінили в окопі , і дали за 3 роки війни відпочити хоча б кілька місяців на ротації , то ти просто довбо.. !!
- порохоботи (чи навіть Порох) вже сиділи би з мільйонними заставами...
чи у вас така конкуренція, що навіть не дочитуєте до кінця аби настрочити першим те, що сподобається дермакам?
1. Погроза вбивством, насильством або знищенням чи пошкодженням майна щодо працівника правоохоронного органу, а також щодо його близьких родичів у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків -карається виправними роботами на строк до двох років або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.
Дії, передбачені частинами першою, другою або третьою цієї статті, вчинені організованою групою- разом з авто Smart - караються позбавленням волі на строк від семи до чотирнадцяти років.
Всё пошло с угара перестройки, с конца 8-десятых.
До этого у народа с войны оставалось много трофейного оружия. В 6-ти десятых ещё ружья и мелкашки в магазинах продавались. Советская власть преступному элементу вбила инстинкт на мента руку не поднимать. Участковые всю службу в кобуре стакан 100 гр. и огурец носили. Фокс даже не думал в Шарапова шмалять. "Литературка" и "Огонёк" были первыми кто начал закладывать в умы людей мочить ментов.
P.S отдельные Ч.П союзного уровня и пьяный с топором не в счёт
Гойдають човен щосили ..
тоді ще можна було б додати, що смарт, як наплічник можна носити.
залишається особистий досвід: побачивши на вулиці "Smart" спробуйте його "перешагнути", ну й поділіться будь ласка, мені буде вкрай цікаво.