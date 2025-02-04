Жінка у військовій формі блокувала центр для мобілізованих у Києві: поліція її затримала. ФОТО

Столичні правоохоронці затримали жінку, яка у військовій формі на авто блокувала виїзд з розподільчого центру та наїхала на поліцейського.

Про це повідомив відділ комунікації поліції Києва, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що сьогодні, 4 лютого, на спецлінію 112 надійшло повідомлення про те, що водійка автомобіля Smart, одягнута у військову форму, заблокувала в'їзд до розподільчого центру Дарницького району.

На місце події приїхали патрульні поліцейські та працівники територіального управління поліції. Правоохоронці побачили громадянку, яка конфліктувала з військовими.

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"Як з’ясувалося, жінка не перебуває на військовій службі й не має жодного відношення до військових формувань, тож правоохоронці попросили водійку відʼїхати та не ускладнювати рух транспорту. Натомість жінка почала агресивно поводитися та здійснила наїзд на працівника поліції", - розповіли в поліції.

Її затримали. Нині вирішується питання щодо повідомлення їй про підозру за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України, зазначають поліцейські.

За вчинене їй загрожує до п'яти років позбавленням волі.

Як видно з відео, опублікованого в місцевих пабліках, жінка має нашивку "фонд Буча".

Вона також "плутається у свідченнях", адже то каже, що серед мобілізованих у розподільчому центрі - її чоловік, а пізніше, що там брат її хлопця.

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