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Новини Фото Хабарники
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Видаляв із бази розшуку за $500-1000: в Одесі на хабарі затримали працівника ТЦК. ФОТОрепортаж

29-річного працівника РТЦК та СП в Одесі затримано на хабарі. За гроші він видаляв чоловіків із бази розшуку.

Про це повідомив Департамент комунікації Нацполіції Одещини, передає Цензор.НЕТ.

"29-річний солдат одного з одеських районних центрів комплектування та соціальної підтримки розповсюджував серед знайомих інформацію про те, що за грошову винагороду може вплинути на службових осіб РТЦК та СП і допомогти військовозобов’язаним чоловікам у вирішенні питань щодо уникнення мобілізації до лав ЗСУ", - йдеться в повідомленні.

Було задокументовано, як військовослужбовець пообіцяв двом чоловікам призовного віку допомогу із зняттям статусу "розшукуваних". Одному клієнту з Одеси "послуга" коштувала 500 доларів, а другому, який перебував на обліку в області, - удвічі дорожче.

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Його було затримано під час отримання ним грошей від одесита. Правоохоронці вилучили у військового 500 доларів, мобільний телефон, документацію та інші речі, що становлять інтерес для слідства.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України, а саме: в одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди. За клопотанням слідчих суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 242 240 гривень.

Йому загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Працівник ТЦК в Одесі за гроші видаляв чоловіків із бази розшуку
Працівник ТЦК в Одесі за гроші видаляв чоловіків із бази розшуку
Працівник ТЦК в Одесі за гроші видаляв чоловіків із бази розшуку
Працівник ТЦК в Одесі за гроші видаляв чоловіків із бази розшуку

Автор: 

хабар (4736) Одеса (5499) Одеська область (3294) ТЦК та СП (656) Одеський район (189)


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Топ коментарі
+8
І знову цькування тцк! Та допоки ж це буде, людоньки? Це вже червоні лінії. Держава має негайно відреагувати найжорсткіше! Інакше програємо війну.
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04.02.2025 13:26 Відповісти
+6
хтось бусифікує, хтось видаляє - бізнеси це легко
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04.02.2025 13:25 Відповісти
+6
знову тцк?
та ви шо знущаєтесь?
до них така довіра і любов, і тут якась гнила коза...
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04.02.2025 13:27 Відповісти
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хтось бусифікує, хтось видаляє - бізнеси це легко
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04.02.2025 13:25 Відповісти
Сервіс, добрий і злий, одні зловлять попинають, доставлять до підвалу, й тут з"являється добряк і пропонує порішати питання не за всі гроші світу.
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04.02.2025 13:29 Відповісти
Робін Гуд **********.
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04.02.2025 13:31 Відповісти
Так він видаляв, чи розподсюджував інформацію що може через когось видалити? Сумніви беруть що солдат одноособно мав такий доступ до бази.
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04.02.2025 13:26 Відповісти
Завжди індивідуальна робота приносить менше доходу чим артіль чи дружній колектив.
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04.02.2025 13:33 Відповісти
І знову цькування тцк! Та допоки ж це буде, людоньки? Це вже червоні лінії. Держава має негайно відреагувати найжорсткіше! Інакше програємо війну.
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04.02.2025 13:26 Відповісти
Только массовые расстрелы спасут Родину - фраза, означающая, что автору досталась неправильная, негодная Родина с неправильным, негодным населением, значительную часть которого автор люто, бешено ненавидит и готов исправить, как только ему удастся выбраться из-за компьютера.©️
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04.02.2025 13:36 Відповісти
знову тцк?
та ви шо знущаєтесь?
до них така довіра і любов, і тут якась гнила коза...
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04.02.2025 13:27 Відповісти
Кожен заробляє там де може. Чи ми хочемо щоб крали до якогось рівня, тільки депутати та не нижче полковника?
Демократія - вона така.
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04.02.2025 13:31 Відповісти
Щось забагато новин про ТЦК, навіть "раритети" деякі згадали про колишніх воєнкомів.
Знову від чогось відволікають? Де зараз наш "нелегітимний"?
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04.02.2025 13:33 Відповісти
Зрозумійте одну дуже просту річ - якщо крадуть і беруть хабарі в одній державній структурі - значить беруть і крадуть у всіх інших структурах.Не може бути так що в ТЦК злодіі,а в ДБР чесні.Повірте,їх всюди рівна кількість.Це така сама істина як те,що все залежить від однієї особи.А там де відповідальність від кількох - то вже колективна відповідальність,тобто жодної відповідальності.Кращий прихисток злодія.
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04.02.2025 13:37 Відповісти
Але потенційних ухилянтів не стільки бентежить корупція, скільки боротьба з нею. А точніше боротьба з корупцією в ТЦК.
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04.02.2025 17:33 Відповісти
А хіба було б краще, якби мерзенний ухилянт ці гроші пропив, проїв, чи, що гірше, витратив на новий смартфон і писав би з нього коментарі, що ********* нашу державу? А так ці гроші дісталися військовослужбовцю ЗСУ - людині, яка не скакала в Тису і не ховається в підвалі, а мужньо та гідно боронить Батьківщину. Тільки ухилянти і агенти Медведчука можуть осуджувати військовослужбовця ЗСУ.
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04.02.2025 13:41 Відповісти
А могли і ''закрити очі'' на черговий злочин ''воїна тцк'' . Як тут деякі писаки закликають.
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04.02.2025 13:56 Відповісти
.. вибиваючи незаконними діями хабарі.
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04.02.2025 14:03 Відповісти
Народний герой! І ціни смачні.
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04.02.2025 14:34 Відповісти
бусифіковані котрі повернуться з війни з великим задоволенням зкажуть "дякую" ВСІМ тцкшним зезлочинцям.
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04.02.2025 14:37 Відповісти
Лоханувся, в людини просто не було стратегічного потужного незламного бачення. Брав би він по 3-5 тис. баксів, віддавав би 70% керівнику ТЦК (той на гору), собі 30% і бізнес би процвітав. А так за демпінг на ринку цих послуг та за егоїзм по відношенню до начальства конкуренти "злили" неофіта.
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04.02.2025 14:43 Відповісти
Новенький. Не розібрався. Або дурний.
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04.02.2025 14:57 Відповісти
Не хотів би вас розчаровувати, але 3-5 штук баксів це вже зараз теж демпінг)
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04.02.2025 15:40 Відповісти
 
 