Видаляв із бази розшуку за $500-1000: в Одесі на хабарі затримали працівника ТЦК. ФОТОрепортаж

29-річного працівника РТЦК та СП в Одесі затримано на хабарі. За гроші він видаляв чоловіків із бази розшуку.

Про це повідомив Департамент комунікації Нацполіції Одещини, передає Цензор.НЕТ.

"29-річний солдат одного з одеських районних центрів комплектування та соціальної підтримки розповсюджував серед знайомих інформацію про те, що за грошову винагороду може вплинути на службових осіб РТЦК та СП і допомогти військовозобов’язаним чоловікам у вирішенні питань щодо уникнення мобілізації до лав ЗСУ", - йдеться в повідомленні.

Було задокументовано, як військовослужбовець пообіцяв двом чоловікам призовного віку допомогу із зняттям статусу "розшукуваних". Одному клієнту з Одеси "послуга" коштувала 500 доларів, а другому, який перебував на обліку в області, - удвічі дорожче.

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Його було затримано під час отримання ним грошей від одесита. Правоохоронці вилучили у військового 500 доларів, мобільний телефон, документацію та інші речі, що становлять інтерес для слідства.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України, а саме: в одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди. За клопотанням слідчих суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 242 240 гривень.

Йому загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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