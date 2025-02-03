Військовослужбовець ТЦК зобов’язаний застосувати зброю проти нападника, - "слуга народу" Федієнко

Згідно зі статутом, співробітник ТЦК має право застосовувати зброю, якщо він перебуває при виконанні службових обов'язків і його життю загрожує небезпека. На це є відповідні розпорядження.

Про це "Еспресо" сказав член оборонного комітету ВР, голова підкомітету з питань безпеки у кіберпросторі, "слуга народу" Олександр Федієнко, передає Цензор.НЕТ.

Він не розуміє, чому співробітник ТЦК не застосував зброю, коли йому погрожували.

По-перше, це трагедія, коли загинув працівник ТЦК. Але при цьому треба розуміти, що зараз війна. І якщо до військовослужбовця, який перебуває при виконанні завдання, наближається людина зі зброєю, військовослужбовець зобов'язаний був застосувати зброю. Ну, з урахуванням статуту і всіх попереджувальних механізмів. Чому він цього не зробив, мені незрозуміло", - пояснив нардеп.

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За словами Федієнка, право на застосування зброї працівниками ТЦК урегульовано чинним законодавством та є "відповідні розпорядження".

"Є відповідний статут, є відповідні розпорядження. Тобто, якщо він перебуває при виконанні якогось завдання, або, наприклад, охороняє військовозобов'язаних, яких передислоковують до якогось місця навчання тощо, то відповідно до статуту, якщо є відповідне розпорядження і накази, військовослужбовець має право на застосування зброї", - додав він.

Раніше повідомлялося, що двом особам жителям Лубен та Полтави повідомлено про підозру в убивстві військового на автозаправній станції.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що 1 лютого 2025 року військовослужбовця РТЦК, що супроводжував мобілізованих, застрелили на АЗС у Пирятині. Пізніше нападника було затримано.

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