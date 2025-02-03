Військовослужбовець ТЦК зобов’язаний застосувати зброю проти нападника, - "слуга народу" Федієнко
Згідно зі статутом, співробітник ТЦК має право застосовувати зброю, якщо він перебуває при виконанні службових обов'язків і його життю загрожує небезпека. На це є відповідні розпорядження.
Про це "Еспресо" сказав член оборонного комітету ВР, голова підкомітету з питань безпеки у кіберпросторі, "слуга народу" Олександр Федієнко, передає Цензор.НЕТ.
Він не розуміє, чому співробітник ТЦК не застосував зброю, коли йому погрожували.
По-перше, це трагедія, коли загинув працівник ТЦК. Але при цьому треба розуміти, що зараз війна. І якщо до військовослужбовця, який перебуває при виконанні завдання, наближається людина зі зброєю, військовослужбовець зобов'язаний був застосувати зброю. Ну, з урахуванням статуту і всіх попереджувальних механізмів. Чому він цього не зробив, мені незрозуміло", - пояснив нардеп.
За словами Федієнка, право на застосування зброї працівниками ТЦК урегульовано чинним законодавством та є "відповідні розпорядження".
"Є відповідний статут, є відповідні розпорядження. Тобто, якщо він перебуває при виконанні якогось завдання, або, наприклад, охороняє військовозобов'язаних, яких передислоковують до якогось місця навчання тощо, то відповідно до статуту, якщо є відповідне розпорядження і накази, військовослужбовець має право на застосування зброї", - додав він.
Раніше повідомлялося, що двом особам жителям Лубен та Полтави повідомлено про підозру в убивстві військового на автозаправній станції.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що 1 лютого 2025 року військовослужбовця РТЦК, що супроводжував мобілізованих, застрелили на АЗС у Пирятині. Пізніше нападника було затримано.
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1. Налагоджена НЕналежним чином система мобілізації. М'ясні штурми, "бронювання діток" аристократії, акцент не на фортифікаціях, а на витрачанні життів мобілізованих, etc.
2. ТЦК явно стали ворогами для більшості суспільства.
Це факт ******** реалій. Потрібне реформування ТЦК в рекрутингові структури.
3. Немає умов для належної мотівації вступу у ЗСУ (не лише примус має бути, а й вигода):
немає виплати в 20 тисяч доларів за вступ до ЗСУ, немає страховки на випадок поранення (800 грн на місяць пораненому - це сміх Татарова і К над мобілізованими), etc.
Тобто:
ТЦК тут виступають як "крайні", хоча вони є лише видимою частиною неефективної системи мобілізації та управління ЗСУ.
P.s.
Ловити людей на вулицях (як бродячих собак) - це найгірше з рішень, і саме воно реалізується.
"Новобранці" повинні осознювати себе безправними узниками - нарівні з злочинцями?
При такому ставлені держави до новобранців - можна зрозуміти "волю до волі".
ТЦК - такі самі військовослужбовці.
На фронті потрібне поповнення.
Цілком можна уявити, що він був під прицілом рушниці. І спробував застосувати зброю та отримав заряд дробу.
Так що, такі заяви депутата ніяк не знижують напругу і не дають ніякого конструктиву у вирішення проблеми.