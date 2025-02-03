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Військовослужбовець ТЦК зобов’язаний застосувати зброю проти нападника, - "слуга народу" Федієнко

Федієнко прокоментував вбивство співробітника ТЦК у Пирятині

Згідно зі статутом, співробітник ТЦК має право застосовувати зброю, якщо він перебуває при виконанні службових обов'язків і його життю загрожує небезпека. На це є відповідні розпорядження.

Про це "Еспресо" сказав член оборонного комітету ВР, голова підкомітету з питань безпеки у кіберпросторі, "слуга народу" Олександр Федієнко, передає Цензор.НЕТ.

Він не розуміє, чому співробітник ТЦК не застосував зброю, коли йому погрожували.

По-перше, це трагедія, коли загинув працівник ТЦК. Але при цьому треба розуміти, що зараз війна. І якщо до військовослужбовця, який перебуває при виконанні завдання, наближається людина зі зброєю, військовослужбовець зобов'язаний був застосувати зброю. Ну, з урахуванням статуту і всіх попереджувальних механізмів. Чому він цього не зробив, мені незрозуміло", - пояснив нардеп.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Підозрюваного у вбивстві військовослужбовця ТЦК на Полтавщині відправили під варту без права на заставу

За словами Федієнка, право на застосування зброї працівниками ТЦК урегульовано чинним законодавством та є "відповідні розпорядження".

"Є відповідний статут, є відповідні розпорядження. Тобто, якщо він перебуває при виконанні якогось завдання, або, наприклад, охороняє військовозобов'язаних, яких передислоковують до якогось місця навчання тощо, то відповідно до статуту, якщо є відповідне розпорядження і накази, військовослужбовець має право на застосування зброї", - додав він.

Раніше повідомлялося, що двом особам жителям Лубен та Полтави повідомлено про підозру в убивстві військового на автозаправній станції.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що 1 лютого 2025 року військовослужбовця РТЦК, що супроводжував мобілізованих, застрелили на АЗС у Пирятині. Пізніше нападника було затримано.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Насильство щодо військовослужбовців неприпустиме. В ЗСУ роблять все можливе, щоб під час мобілізаційних заходів не порушувати прав людини, - Сирський

Автор: 

вбивство (3112) ТЦК та СП (656) Полтавська область (1141) Лубенський район (12) Пирятин (7) війна в Україні (4731)


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Топ коментарі
+41
А на якій підставі у тцкашника повинна бути зброя? Ні. Не військовослужбовця. Саме тцкашника? Зелена мразота вже вирішила маніпулювати страхом?
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03.02.2025 18:14 Відповісти
+33
ну що ж, до цього все йшло.
тепер чекаємо на застосування зброї проти беззбройних цивільних.
чи ви хочете сказати, що тендітна жіночка. яка захищає свою дитину проти свавілля, не загрожує життю здоровенних вгодованих жлобів з автоматами?
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03.02.2025 18:13 Відповісти
+18
А тцкунам можна нападати на цивільних? Де в Конституції таке написано?
Той ''слуга урода'' хоче щоб розстріли з обох сторін стали не жахливим винятком, а буденністю.
Понаобирали розумових інвалідів!
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03.02.2025 18:32 Відповісти
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Уже показували по Радіо Свобода на всю країну як скажений тцкашник з якогось дфтг під Києвом стріляв у спину беззбройному цивільному. Досі за цей злочин ніхто не поніс відповідальності. Свої ж "панялі і прастілі".
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04.02.2025 02:56 Відповісти
Кацапы, почему вас интересуют наши тцкашники, мы сами с ними разберемся. Вас должны интересовать кадыровцы в заградотрядах. Молитесь на своего путина, если его хватит кондратий, ваш следующий президент кадыров. И программу 60минут Скабеева и Скабеев будут начинать известной кричалкой ,,Ахмат...." , ну дольше вы знаете. Ваши фсбешные уши на Цензоре хорошо видны.
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03.02.2025 19:12 Відповісти
Проблема не в порядку застосування зброї. Проблема має такі детермінанти:
1. Налагоджена НЕналежним чином система мобілізації. М'ясні штурми, "бронювання діток" аристократії, акцент не на фортифікаціях, а на витрачанні життів мобілізованих, etc.

2. ТЦК явно стали ворогами для більшості суспільства.
Це факт ******** реалій. Потрібне реформування ТЦК в рекрутингові структури.

3. Немає умов для належної мотівації вступу у ЗСУ (не лише примус має бути, а й вигода):
немає виплати в 20 тисяч доларів за вступ до ЗСУ, немає страховки на випадок поранення (800 грн на місяць пораненому - це сміх Татарова і К над мобілізованими), etc.

Тобто:
ТЦК тут виступають як "крайні", хоча вони є лише видимою частиною неефективної системи мобілізації та управління ЗСУ.

P.s.
Ловити людей на вулицях (як бродячих собак) - це найгірше з рішень, і саме воно реалізується.
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03.02.2025 19:16 Відповісти
Зарплатня (тбт грошове забезпечення + премія) 200 000 грн достатня мотивація?
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03.02.2025 19:59 Відповісти
"Військовослужбовець ТЦК" - це конвоїр "новобранців"?
"Новобранці" повинні осознювати себе безправними узниками - нарівні з злочинцями?
При такому ставлені держави до новобранців - можна зрозуміти "волю до волі".
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03.02.2025 19:17 Відповісти
George Dydyrko "Військовослужбовець ТЦК" - це конвоїр ухилянтів. Новобранці це ті, хто мають реєстрацію в Резерв+. І їх на вулицях не затримують, їх викликають повістками.
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03.02.2025 19:31 Відповісти
«1 лютого 2025 року на автозаправній станції в м. Пирятин на Полтавщині під час супроводу військовозобов'язаних до 199 навчального центру стався збройний напад на військовослужбовця Полтавського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (РТЦК та СП). Джерело: https://censor.net/ua/n3533456»
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03.02.2025 20:06 Відповісти
George Dydyrko Ухилянти військовозобов'язані, коли їх відловлюють, то везуть до ТЦК, а далі по учбовим центрам.
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03.02.2025 21:25 Відповісти
ТЦК і мусора - це цілий конвай ухилянтів
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03.02.2025 20:21 Відповісти
Gordon Shamwej ,,Мусора" це блатна російська феня. Твої фсбшні вуха дуже добре видно.
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03.02.2025 21:19 Відповісти
George Dydyrko Тут часто пишуть про ТЦК погано сцикуни з дитинства, які у памперсах ходили до 10 років. Що робити з такими "новобранцями", які сруть у штани і ховаються у крисячу нору? Так от запам,ятайте , уйобки. Европи на всіх не вистачить, а кацапня як прийде сюди буде ******* вас і не буде панькатись, як ТЦК!
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04.02.2025 02:05 Відповісти
Цілком та повністю підтримую усі дії ТЦК.
ТЦК - такі самі військовослужбовці.
На фронті потрібне поповнення.
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03.02.2025 19:34 Відповісти
Усіх місцевих коментаторів, що з диванчиків вважають, що то не їх війна - превентивно посилаю за "русскім корабльом".
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03.02.2025 19:35 Відповісти
😆😆😆
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03.02.2025 19:37 Відповісти
Та це начебто і не потребує коментарів,очевидна річ ,що коли йде напад на військового,поліціянта то він має не просто законне право нейтралізувати нападника,а це його обов'язок.Не розумію,чому на співробітників Беркуту які по факту виконували свій службовий обов'язок ,як зараз це роблять співробітники ТЦК,відкривали кримінальні справи та саджали до сізо ?
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03.02.2025 19:40 Відповісти
а народ має право використовувати зброю проти слуг народу і корупціонерів
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03.02.2025 19:42 Відповісти
Sergey Rafalovych Тільки коли відслужіть в ЗСУ
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03.02.2025 19:45 Відповісти
Виходить що кремлівські слуги самі на себе накликали біду
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04.02.2025 03:01 Відповісти
ідіот, запхай собі в ж... свій статут і свої розпорядження, читай кримінальний кодекс і інші закони україни щодо застосування зброї, і це бл... чмо пише нам закони, може й праві американці, що вибори вимагають, ці 5 дефективних менеджерів уже за...ли
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03.02.2025 19:47 Відповісти
Не, ну сразу стрелять это перебор. Электрошокер с хорошим зарядом, плюс дня три в ШИЗО, которые уже давно должны быть при военкоматах для особо резвых. Без корма и стакан воды в день. После этого ещё раз вежливо попросить предъявить документы.
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03.02.2025 19:48 Відповісти
Evgen Paramonov 68aaea81 Не знаю як з приводу ШИЗО, а от шокер давно потрібен.
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03.02.2025 20:05 Відповісти
Може вже пора лагеря будувати? Навіщо ці напівміри? Підеш на вишку? Чи в газово камеру будеш супроводжувати?
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03.02.2025 20:38 Відповісти
Вот не надо передергивать. Ни лагерей ни выше не нужно. Но с ухилянтами разговор должен быть коротким. А то взяли моду - чуть что истерику на улице закатывать. Покажи документы спокойно и иди дальше.
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03.02.2025 21:37 Відповісти
6ala6ol Лагеря вже побудовпні. Відмовився, відсидів 5 років і живий здоровий вийшов. Вибір завжди є.
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03.02.2025 21:37 Відповісти
Може там є камери і запис подій. Навіщо робити якісь безпідставні припущення і звинувачувати військовослужбовця у недбалості?
Цілком можна уявити, що він був під прицілом рушниці. І спробував застосувати зброю та отримав заряд дробу.
Так що, такі заяви депутата ніяк не знижують напругу і не дають ніякого конструктиву у вирішення проблеми.
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03.02.2025 19:57 Відповісти
Я теж здивований, чому ТЦКашник не пристрелив цього виродка. Потрібно було одразу й негайно реагувати на таке. Чого він злякався незрозуміло.
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03.02.2025 20:05 Відповісти
Злякався хейту в соцмережах та ЗМІ... І це не нормально, м'яко кажучи...
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03.02.2025 20:12 Відповісти
Он же был мобилизованный сразу в ТЦК, у него нет "боевого опыта". В отличии от нападавшего...
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03.02.2025 20:27 Відповісти
А чому цивільний не мае право носити зброю,щоб коли його пакують міг вістрелити макітру різному непотрібну який загрожує його життю.
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03.02.2025 20:07 Відповісти
Антон Сергаков Коли отримає зброю в ЗСУ, може настріляти цього різного непотрібу на фронті.
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03.02.2025 21:42 Відповісти
і взагалі, тцк не є військовослужбовцями, це банда відставних мєнтів, яких 5 дефективних менеджерів за наші ж гроші найняли виконувати брудну роботу по примусу і кошмаренню цивільних і якщо на цивільного нападає озброєна банда у складі двох і більше осіб наступає право захищатися у будь який спосіб аж до застосування зброї, якось так
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03.02.2025 20:08 Відповісти
Вітя, черешенка ти мамкина, ти амфєтаміну перебрав, чи від народження йододефіцитний?
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03.02.2025 20:11 Відповісти
Саме так, ст. 36 ККУ як підстава звільнення від кримінальної відповідальності
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04.02.2025 03:06 Відповісти
Мій знайомий проходив десантуру в армії. Після армії пропрацював 30 років поліцаєм. Щоб не йти на фронт з початком війни сховався у відділі кадрів одного з районних РТЦК Закарпатської області і вже три роки косить від фронту в тилу, притворяючись "інвалідом". Інший знайомий теж після військової карєри сховався в Ужгородському РТЦК і з самого початку війни очолює підрозділ з поховання - замість фронту ходить як піп по похоронах. Ось такі "інваліди" працюють в ТЦК. При потребі - назву прізвища імя та по батькові цих двох Хероїв.
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03.02.2025 20:24 Відповісти
Що повинен робити громадянин України якого вбивають працівники ТЦК?
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03.02.2025 22:05 Відповісти
Поки маємо головнокомандуючим тричі ухилянта, антимайданівця - того, що дав накази розмінувати Чонгар та вивісти армійські бригади з напрямків нападу ворога, того - що служить у офісі Єрмака "президентом" - маємо те, що маємо.
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03.02.2025 22:39 Відповісти
Завжди було цікаво, це зелена гнида є євнухом дєрмака чи навпаки? Бо завгосп, пророк чи секретутка чомусь не схоже на правду.
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04.02.2025 03:12 Відповісти
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