На війні загинув колишній журналіст "Фактів" Ярослав Шапочка: вважався зниклим безвісти з березня 2023 року. ФОТО

На фронті загинув військовий, колишній журналіст видання "Факти" Ярослав Шапочка, до цього він вважався зниклим безвісти з березня 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй Facebook- сторінці написала журналістка Аліна Хорошилова.

"На жаль, найгірше підтвердилося - Ярослав Шапочка на щиті, навіки у небесній варті. Вічна пам'ять та слава герою. Всі деталі прощання повідомлю згодом", - йдеться в дописі.

Як зазначають "Факти", Ярослав у різні періоди свого життя протягом кількох років працював кореспондентом їхнього видання.

"Щирий та безкомпромісний, він запам'ятався яскравими публікаціями про людей, які творили історію України XXI століття", - зазначило медіа.

Як повідомляє "Новинарня", Ярослав Шапочка служив у 2 стрілецькій роті 207 окремого батальйону територіальної оборони (Шевченківського району м. Києва) 241 окремої бригади ТрО Збройних сил України.

Ярослав Шапочка, 50 років, - киянин, журналіст, митець, громадський активіст, учасник Помаранчевої революції та Революції гідності. Навчався в школі №117 на Лютеранській. Закінчив Інститут журналістики Київського національного університету імені Т. Шевченка (1991–1996 рр.). Згодом опанував фах режисера і фотографа.

З перших днів широкомасштабної війни став до лав київської бригади ТрО.

У нього залишилися дружина й донька.

