На війні загинув колишній журналіст "Фактів" Ярослав Шапочка: вважався зниклим безвісти з березня 2023 року. ФОТО

На фронті загинув військовий, колишній журналіст видання "Факти" Ярослав Шапочка, до цього він вважався зниклим безвісти з березня 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй Facebook- сторінці написала журналістка Аліна Хорошилова.

"На жаль, найгірше підтвердилося - Ярослав Шапочка на щиті, навіки у небесній варті. Вічна пам'ять та слава герою. Всі деталі прощання повідомлю згодом", - йдеться в дописі.

Як зазначають "Факти", Ярослав у різні періоди свого життя протягом кількох років працював кореспондентом їхнього видання.

"Щирий та безкомпромісний, він запам'ятався яскравими публікаціями про людей, які творили історію України XXI століття", - зазначило медіа.

Як повідомляє "Новинарня", Ярослав Шапочка служив у 2 стрілецькій роті 207 окремого батальйону територіальної оборони (Шевченківського району м. Києва) 241 окремої бригади ТрО Збройних сил України.

Ярослав Шапочка, 50 років, - киянин, журналіст, митець, громадський активіст, учасник Помаранчевої революції та Революції гідності. Навчався в школі №117 на Лютеранській. Закінчив Інститут журналістики Київського національного університету імені Т. Шевченка (1991–1996 рр.). Згодом опанував фах режисера і фотографа.

З перших днів широкомасштабної війни став до лав київської бригади ТрО.

У нього залишилися дружина й донька.

Під час виконання завдання з евакуації загинув військовий лікар-анестезіолог Олег Романенко

Загинув Ярослав Шапочка

журналістика (1807) втрати (4576) ЗСУ (7935)
Топ коментарі
Вічна пам'ять Герою!!!
показати весь коментар
11.02.2025 12:18 Відповісти
Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю України...
показати весь коментар
11.02.2025 12:18 Відповісти
Вічна слава Герою! На колінах((. Співчуття близьким та побратимам. Боляче.
показати весь коментар
11.02.2025 12:20 Відповісти
Царствие тебе небесное дорогой ты наш человек.
показати весь коментар
11.02.2025 12:21 Відповісти
героям слава!
показати весь коментар
11.02.2025 12:22 Відповісти
Герою Слава !!! 🙏 🇺🇦
показати весь коментар
11.02.2025 13:12 Відповісти
На фото по обличчю і посмішках - відкрита і добра людина.
показати весь коментар
11.02.2025 13:29 Відповісти
Вічна Слава! Вічна Пам'ять!
показати весь коментар
11.02.2025 13:31 Відповісти
Герою Слава !

співчуття рідним...

.
показати весь коментар
11.02.2025 14:48 Відповісти
Вічна пам'ять Воїну
показати весь коментар
11.02.2025 15:23 Відповісти
 
 