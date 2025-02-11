Троє фігурантів "справи Хізб-ут-Тахрір" вийшли на свободу після 9 років у колонії РФ. ФОТО

Після 9 років ув'язнення в російській колонії на волю вийшли троє політв'язнів у справі "першої Бахчисарайської групи "Хізб ут-Тахрір" – кримські татари Ремзі Меметов, Зеврі Абсеітов і Рустем Абільтаров.

Про це повідомило правозахисне об'єднання "Кримська солідарність", передає Цензор.НЕТ.

12 травня 2016 року в окупованому Бахчисараї після обшуків заарештували чотирьох кримських татар. Кухаря Ремзі Меметова, підприємця Енвера Мамутова, стоматолога Зеврі Абсеітова та тесляра Рустема Абільтарова, їх звинуватили за статтею 205.5 КК РФ.

24 грудня 2018 року Південний окружний військовий суд "засудив" Ремзі Меметова, Рустема Абільтарова та Зеврі Абсеїтова до 9 років ув'язнення. Енверу Мамутову дали 17 років позбавлення волі. 11 липня 2019 року Верховний суд Росії пом'якшив вирок, зменшивши строк усім чотирьом на три місяці.

Політв'язень Ремзі Меметов вийшов з російської колонії, відбувши весь термін ув'язнення - 9 років позбавлення волі.

Ремзі Меметов

Також з колонії вийшли Рустем Абільтаров та Зеврі Абсеїтов.

Зеврі Абсеітов та Рустем Абільтаров

