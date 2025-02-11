УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8835 відвідувачів онлайн
Новини Фото Окуповані території
3 260 13

Троє фігурантів "справи Хізб-ут-Тахрір" вийшли на свободу після 9 років у колонії РФ. ФОТО

Після 9 років ув'язнення в російській колонії на волю вийшли троє політв'язнів у справі "першої Бахчисарайської групи "Хізб ут-Тахрір" – кримські татари Ремзі Меметов, Зеврі Абсеітов і Рустем Абільтаров.

Про це повідомило правозахисне об'єднання "Кримська солідарність", передає Цензор.НЕТ.

12 травня 2016 року в окупованому Бахчисараї після обшуків заарештували чотирьох кримських татар. Кухаря Ремзі Меметова, підприємця Енвера Мамутова, стоматолога Зеврі Абсеітова та тесляра Рустема Абільтарова, їх звинуватили за статтею 205.5 КК РФ.

24 грудня 2018 року Південний окружний військовий суд "засудив" Ремзі Меметова, Рустема Абільтарова та Зеврі Абсеїтова до 9 років ув'язнення. Енверу Мамутову дали 17 років позбавлення волі. 11 липня 2019 року Верховний суд Росії пом'якшив вирок, зменшивши строк усім чотирьом на три місяці.

Політв'язень Ремзі Меметов вийшов з російської колонії, відбувши весь термін ув'язнення - 9 років позбавлення волі.

Ремзі Меметов
Ремзі Меметов

Також з колонії вийшли Рустем Абільтаров та Зеврі Абсеїтов.

Троє кримських татар вийшли на свободу після 9 років у колонії РФ
Зеврі Абсеітов та Рустем Абільтаров

Читайте: Щонайменше 29 кримських політв’язнів етапували до пенітенціарних установ РФ у 2024 році, - КримSOS

Троє кримських татар вийшли на свободу після 9 років у колонії РФ
Троє кримських татар вийшли на свободу після 9 років у колонії РФ

Автор: 

Крим (14244) політв’язні (1364) кримські татари (2005) Хізб ут-Тахрір (104)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
із поверненням на свободу, дорогі наші громадяни !

Аллах акбар !
Іншала !

смерть кацапам !

.
показати весь коментар
11.02.2025 14:29 Відповісти
+1
У умерову в аппарат МО?
показати весь коментар
11.02.2025 13:39 Відповісти
+1
наприклад "абхазець" Абра(м)Хамія

.
показати весь коментар
11.02.2025 14:30 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
У умерову в аппарат МО?
показати весь коментар
11.02.2025 13:39 Відповісти
наприклад "абхазець" Абра(м)Хамія

.
показати весь коментар
11.02.2025 14:30 Відповісти
умеров крымчак и фамилия у него крымчакская, а ты можешь отличить крымчакскую фамилию от крымскотатарской?
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%87%D0%B0%D0%BA%D0%B8
показати весь коментар
11.02.2025 15:05 Відповісти
Мадам, я вас так буду называть, словом заменителем настоящего определения. За мою лубов к "поцам" меня 5 раз банили. И советую, когда читаете чужие комменты старайтесь запоминать ники, чтобы знать кто чем дышит.
показати весь коментар
11.02.2025 17:37 Відповісти
Ждем в верховной раде и в мусарне. Там щас аншлаг и открытые двери для всех кроме адекватных славян
показати весь коментар
11.02.2025 14:17 Відповісти
із поверненням на свободу, дорогі наші громадяни !

Аллах акбар !
Іншала !

смерть кацапам !

.
показати весь коментар
11.02.2025 14:29 Відповісти
Вони поки що московії , там немає свободи . От якщо їм дозволять виїхати в Україну , тоді і .
показати весь коментар
11.02.2025 15:33 Відповісти
 
 