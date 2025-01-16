Щонайменше 29 кримських політв’язнів етапували до пенітенціарних установ РФ у 2024 році, - КримSOS

Упродовж 2024 року щонайменше 29 кримських політв’язнів були етаповані до різних пенітенціарних установ на території РФ для відбування незаконного покарання.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив аналітик КримSOS Євгеній Ярошенко.

"Декого з них вивезли із російських СІЗО до виправних колоній або тюрем, декого – переводили з тюрем до виправних колоній, у яких ставлення адміністрації нерідко буває жорстокішим, аніж в тюрмах", – зазначає Ярошенко.

Повідомляється, що серед кримських політв’язнів були – незрячий Олександр Сізіков, який має І групу інвалідності, Володимир Сакада, Ремзі Бекіров, Раїм Айвазов, Айдер Джаппаров, Владлен Абдулкадиров, Ельдар Кантимиров, Осман Аріфмеметов та інші.

У КримSOS зауважили, що політв’язнів розподіляють за тисячі кілометрів від їхньої домівки. З усіх політичних бранців у найвіддаленішій точці нині перебуває Різа Ізетов.

Різа Ізетов – фігурант "Другої Сімферопольської групи Хізб ут-Тахрір", засуджений до 19 років ув’язнення за нібито організацію діяльності політичного осередку Хізб ут-Тахрір, що в РФ вважається терористичним. На початку жовтня 2024 року правозахисника етапували до виправної колонії №1 Республіки Саха, що за 9 тисяч кілометрів від Криму.

21 січня окупаційний Красногвардійський районний суд розгляне позов матері Різи Ізетова про переведення її сина ближче до дому. Через онкологічне захворювання 71-річна Надіє не має змоги навідувати Різу, вона не бачила його вже 6 років.

ЄСПЛ неодноразово встановлював, що відмова перевести заявника до тюрми, розташованої ближче до житла його батьків, становить порушення права на повагу до приватного і сімейного життя.

Зазначається, що у червні 2024 р. ЄСПЛ ухвалив рішення у міждержавній справі "Україна проти росії (щодо Криму)", в якому постановив, що етапування кримських в’язнів до пенітенціарних установ на території Росії порушує право на повагу до сімейного життя, і зобов’язав Росію забезпечити їхнє безпечне повернення.

Крім того, у КримSOS зауважують, що впродовж 2024 року окупанти етапували щонайменше 10 кримських політв’язнів із СІЗО Сімферополя до СІЗО у Ростові-на-Дону для участі у незаконному судовому процесі.

Також наголошується, що етапування жертв політично вмотивованих справ з Криму еквівалентне незаконній депортації цивільних з території окупованого півострова та є воєнним злочином. Згідно зі статтею 76 IV Женевської конвенції, обвинувачені в скоєнні злочину цивільні особи "повинні знаходитися в окупованій країні, а в разі засудження повинні там само відбувати строк покарання".

