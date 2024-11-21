Термінової медичної допомоги потребують понад 60 кримських політв’язнів, - Меджліс

Термінової медичної допомоги потребують уже понад 60 кримських політв'язнів. Двоє політв’язнів вже померли в російських в'язницях через відсутність допомоги.

Про це заявив перший заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, колишній політв'язень Наріман Джелял, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"За підрахунками наших правозахисників, 60 наших кримських політв'язнів потребують термінової медичної допомоги, хоча медичні проблеми є у кожного. У в'язниці саме через нестачу медичної допомоги померли двоє кримських політв'язнів: Джеміль Гафаров і Костянтин Ширінг", - сказав він під час виступу на Другій міжнародній конференції "Crimea Global. Розуміння України через Південь" у Києві в четвер.

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Джелял вказав, що в окупованому Криму 218 осіб - офіційно визнані правозахисниками кримськими політв'язнями, серед яких 132 - кримські татари. "І це лише офіційні дані", - додав він.

"Репресивна політика, не зупиняючись ні на хвилину всі роки окупації, з початком повномасштабної збройної агресії РФ проти України 2022 року набула надзвичайного розмаху. Сьогодні жоден громадянин України в Криму не може почуватися в безпеці і бути впевненим, що в разі потреби він зможе захистити свої права і своє життя", - наголосив перший заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу.

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Також він наголосив, що вільна журналістка в Криму знищена, журналісти зазнають репресій.

"За ґратами перебувають 18 незаконно ув’язнених кримських журналістів", - вказав Джелял.

Джелял зауважив, що з 2014 року Росія почала жорсткі репресії – викрадення людей, заборона в'їзду на територію Криму лідерам кримськотатарського національного руху, обшуки та арешти громадських активістів, які супроводжуються катуваннями, переслідуваннями журналістів, заборона на проведення публічних заходів.

Мешканці Криму, за його словами, змушені жити в атмосфері страху та підозри, кризи довіри один до одного, змушені вчиняти дії проти власної волі під тиском окупаційної влади. Наприклад, брати участь в незаконних виборах, підтримувати так зване СВО чи виходити на різні політичні пропагандистські акції.

Заступник голови Меджлісу зазначив, що на собі відчув випробування, які переживають політичні в'язні. Це і погане харчування, відсутність медичного обслуговування, моральні та фізичні приниження та знущання, а також відчуття несправедливості.

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При цьому Джелял зазначив, що попри все українські громадяни в Криму продовжують зберігати любов до своєї країни, прихильність до демократичних цінностей і бажають вільно користуватися правами та свободами людини.

"Тисячі моїх співвітчизників очікують на якнайскорішу деокупацію Кримського півострова. Ці настрої важко побачити ззовні, чи навіть перебуваючи сьогодні у Сімферополі, Бахчисараї, чи Ялті. Саме тому, що окупаційна влада жорстоко реагує на будь-які прояви лояльності мешканців Криму до України", - додав він.

При цьому Джелял наголосив, що Україна не піде ні на які поступки щодо своєї території.

"Будь-які спроби дозволити Росії залишити собі окуповані українські території, в тому числі Крим, означають продовження репресій щодо українських громадян. Погоджуючись на такі пропозиції ми повинні розуміти, що залишаємо сотні тисяч безневинних заручників без нашого захисту під владою Росії. Тому наші спільні зусилля в першу чергу повинні бути направлені на підтримку ЗСУ, на підтримку спроможності нашої держави захистити власних громадян та повернути окуповані території", - додав він.