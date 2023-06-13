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Рашисти замінували поля у Красноперекопському районі Криму, - представник Меджлісу Барієв

херсонщина,міни

Російські окупанти замінували поля в Красноперекопському районі тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомив голова управління з правових питань та закордонних справ Меджлісу кримськотатарського народу, голова Правління Кримськотатарського ресурсного центру Ескендер Барієв у ефірі національного телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми попереджали, що заміновані поля в Красноперекопському районі. Місто Армянськ також знаходиться в цьому районі. Говорячи про те, що відбувається на "Кримському титані", хочеться звернути увагу, що завод має відстійники, в яких накопичується прісна вода. Вони неглибокі і не можуть завадити контрнаступу. Ми маємо інформацію, що ці відстійники по периметру також замінували", - зазначив Барієв.

Він також зауважив, що для роботи хімзаводу "Кримський титан" виникли ризики у зв'язку із тим, що Крим не отримуватиме дніпровську воду після підриву Каховської ГЕС.

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Пустіть туди верещучку. Нехай розмінує. Треба запускати "шаттли".
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13.06.2023 15:07 Відповісти
Тим паче розмінування її любима робота. До речі, досить оригінально шаттл.
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13.06.2023 15:14 Відповісти
і арахамію на додачу за компанію
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13.06.2023 15:29 Відповісти
та пускай уже красную площадь минируют,сцыкунишки)
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13.06.2023 15:20 Відповісти
нарот-гній
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13.06.2023 15:35 Відповісти
Майже як наш Д'єрьмак...
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13.06.2023 15:37 Відповісти
Так і є.Нещодавно командувач ОК "Південь" Андрій Ковальчук категорично сказав,що він не міг дати наказу на розмінування виходів з Криму!А ось саме Верещук Ірина в ранзі віце-премьера КМУ точно виконала вказівки з розмінування виходів з Криму,але ж тільки по команді з самого верху.А хто це міг бути,якщо не сам "верховний головнокомандуч"!
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13.06.2023 15:45 Відповісти
Странные. А наш "величайший" говорил, что для обороны страны лучше разминировать, не рыть окопов, а запустить "шатлы".
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13.06.2023 16:48 Відповісти
А шо,так можно було?
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13.06.2023 17:24 Відповісти
 
 