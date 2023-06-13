Рашисти замінували поля у Красноперекопському районі Криму, - представник Меджлісу Барієв

Російські окупанти замінували поля в Красноперекопському районі тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомив голова управління з правових питань та закордонних справ Меджлісу кримськотатарського народу, голова Правління Кримськотатарського ресурсного центру Ескендер Барієв у ефірі національного телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми попереджали, що заміновані поля в Красноперекопському районі. Місто Армянськ також знаходиться в цьому районі. Говорячи про те, що відбувається на "Кримському титані", хочеться звернути увагу, що завод має відстійники, в яких накопичується прісна вода. Вони неглибокі і не можуть завадити контрнаступу. Ми маємо інформацію, що ці відстійники по периметру також замінували", - зазначив Барієв.

Він також зауважив, що для роботи хімзаводу "Кримський титан" виникли ризики у зв'язку із тим, що Крим не отримуватиме дніпровську воду після підриву Каховської ГЕС.

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