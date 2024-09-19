Меджліс - Сікорському: Обговорювати майбутнє Криму слід за участі України та корінного народу

Обговорення будь-яких питань майбутнього Криму має відбуватися лише за участю та згодою України та корінного кримськотатарського народу.

Про це йдеться у заяві Меджлісу кримськотатарського народу щодо пропозиції глави МЗС Польщі Радослава Сікорського передати Крим під мандат ООН для підготовки референдуму, висловленої під час дискусії на зустрічі YES у Києві, передає Цензор.НЕТ.

"Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський публічно припустив, що задля припинення війни росії проти України, наша держава має поступитися Кримом.

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Інакше розцінити слова польського дипломата не представляється можливим.

Зокрема він пропонує передати Кримський півострів "під мандат ООН із місією з підготовки чесного референдуму після перевірки того, хто є законними жителями".

Меджліс кримськотатарського народу вважає подібні заяви неприпустимими та цинічними. Такими, що не відповідають ані національним інтересам України, ані правам та інтересам корінного кримськотатарського народу України.

Згідно з національним законодавством України та міжнародним правом "законними жителями" Криму є виключно громадяни України та особи, які в законний спосіб оформили своє постійне або тимчасове перебування на українській території, що підтверджується у встановленому українським законодавством порядку. Тому будь-які інші спроби встановлення законності проживання людини в українському Криму не потрібні та недоцільні.

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Ми впевнені, що будь-які пропозиції щодо вирішення питання припинення війни росії проти України, досягнення миру в Україні, відновлення її територіальної цілісності, відновлення порушених прав і свобод українських громадян на окупованих територіях має відбуватися на основі національного законодавства України та міжнародного права.

Крим – це тимчасово окупована території України і першим кроком до встановлення миру має бути виведення російських окупаційних військ з території півострова.

Обговорення будь-яких питань майбутнього Криму має відбуватися лише за участю та згодою Української держави та корінного кримськотатарського народу", - йдеться у заяві Меджлісу.

Раніше глава МЗС Польщі Сікорський запропонував віддати Крим ООН для проведення референдуму.