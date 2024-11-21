В срочной медицинской помощи нуждаются более 60 крымских политзаключенных, - Меджлис

В срочной медицинской помощи нуждаются уже более 60 крымских политзаключенных. Двое политзаключенных уже умерли в российских тюрьмах из-за отсутствия помощи.

Об этом заявил первый заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа, бывший политзаключенный Нариман Джелял, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"По подсчетам наших правозащитников, 60 наших крымских политзаключенных нуждаются в срочной медицинской помощи, хотя медицинские проблемы есть у каждого. В тюрьме именно из-за недостатка медицинской помощи умерли двое крымских политзаключенных: Джемиль Гафаров и Константин Ширинг", - сказал он во время выступления на Второй международной конференции "Crimea Global. Понимание Украины через юг" в Киеве в четверг.

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Джелял отметил, что в оккупированном Крыму 218 человек официально признаны правозащитниками крымскими политзаключенными, среди которых 132 - крымские татары. "И это только официальные данные", - добавил он.

"Репрессивная политика, не останавливаясь ни на минуту все годы оккупации, с началом полномасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины в 2022 году приобрела чрезвычайный размах. Сегодня ни один гражданин Украины в Крыму не может чувствовать себя в безопасности и быть уверенным, что в случае необходимости он сможет защитить свои права и свою жизнь", - подчеркнул первый заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа.

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Также он отметил, что свободная журналистика в Крыму уничтожена, журналисты подвергаются репрессиям.

"За решеткой находятся 18 незаконно заключенных крымских журналистов", - сказал Джелял.

Джелял отметил, что с 2014 года Россия начала жесткие репрессии - похищения людей, запрет въезда на территорию Крыма лидерам крымскотатарского национального движения, обыски и аресты общественных активистов, которые сопровождаются пытками, преследованиями журналистов, запрет на проведение публичных мероприятий.

Жители Крыма, по его словам, вынуждены жить в атмосфере страха и подозрения, кризиса доверия друг к другу, вынуждены совершать действия против собственной воли под давлением оккупационных властей. Например, участвовать в незаконных выборах, поддерживать так называемое СВО или выходить на различные политические пропагандистские акции.

Заместитель главы Меджлиса отметил, что на себе испытал невзгоды, которые переживают политические заключенные. Это и плохое питание, отсутствие медицинского обслуживания, моральные и физические унижения и издевательства, а также ощущение несправедливости.

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При этом Джелял отметил, что несмотря на все украинские граждане в Крыму продолжают сохранять любовь к своей стране, приверженность демократическим ценностям и желают свободно пользоваться правами и свободами человека.

"Тысячи моих соотечественников ожидают скорейшей деоккупации Крымского полуострова. Эти настроения трудно увидеть извне или даже находясь сегодня в Симферополе, Бахчисарае или Ялте. Именно потому, что оккупационная власть жестоко реагирует на любые проявления лояльности жителей Крыма к Украине", - добавил он.

При этом Джелял подчеркнул, что Украина не пойдет ни на какие уступки относительно своей территории.

"Любые попытки позволить России оставить себе оккупированные украинские территории, в том числе Крым, означают продолжение репрессий в отношении украинских граждан. Соглашаясь на такие предложения мы должны понимать, что оставляем сотни тысяч невинных заложников без нашей защиты под властью России. Поэтому наши совместные усилия в первую очередь должны быть направлены на поддержку ВСУ, на поддержку способности нашего государства защитить собственных граждан и вернуть оккупированные территории", - добавил он.