Новий пункт пропуску на кордоні з Угорщиною запрацює у квітні 2025 року, - ОП. ФОТО

Пункт пропуску "Велика Паладь-Нодьгодош" на українсько-угорському кордоні, що наразі перебуває на стадії підготовки, має запрацювати у квітні 2025 року.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента України Віктор Микита, інформує Цензор.НЕТ.

"Узгодили питання оперативного будівництва пункту пропуску "Велика Паладь - Нодьгодош" на Закарпатті. Зараз тривають підготовчі роботи на локаціях. Угорська та українська сторони готові до встановлення модульної інфраструктури й організації роботи. Пункт пропуску має повноцінно запрацювати у квітні 2025 року", - зазначив Микита.

Як повідомляється, новий пункт пропуску є важливим для розвитку прикордонного руху між двома країнами, що значно полегшить транскордонне сполучення для громадян і підприємств. Це також підвищить ефективність транспортних перевезень і бізнес-діяльності на прикордонних територіях.

За словами Микити, було обговорено успіхи роботи іншого пункту пропуску "Лужанка-Берегшурань", який нещодавно розпочав пропуск порожніх вантажних автомобілів без обмеження ваги на виїзд з України до Угорщини. Це дозволило покращити роботу місцевих підприємств, що працюють з давальницькою сировиною, і забезпечило ефективний транзит вантажів.

"За декілька місяців вже здійснено перетин 495 порожніх вантажних автомобілів. У пікові навантаження за вказаний період пункт пропуску забезпечував оформлення до 30 таких транспортних засобів на добу", - повідомив він.

